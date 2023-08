F1, Enrico Cardile: “La Ferrari del 2024 non avrà le lacune di quella attuale”

Un progetto completamente nuovo. Il Team Principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha dato una chiara impostazione per il futuro della Rossa nel Circus in fatto di gestione del Reparto Corse e di nuova monoposto per il prossimo Mondiale di F1.

La SF-23, frutto del gruppo di lavoro precedente guidato da Mattia Binotto, si è rivelata una macchina non prestazionale come si sarebbe sperato. Di conseguenza, non potendo intervenire a livello regolamentare in maniera importante, la scuderia di Maranello sta cercando di portare avanti certi concetti per l’anno venturo con l’obiettivo di mettere in pista una macchina che sia veloce e recepisca in maniera efficace gli sviluppi.

Aspetti che Enrico Cardile, nuovo direttore tecnico della Ferrari, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport: “Io e tutti i membri del team abbiamo la responsabilità di mettere in pista un prodotto in grado di vincere. Fin dai test, abbiamo individuato le lacune della vettura di quest’anno e, attraverso la corrispondenza al simulatore, stiamo operando per fare in modo che nel nuovo progetto non vi siano queste criticità“, ha sottolineato Cardile.

“La nuova vettura, quindi, sarà completamente diversa: telaio e retrotreno completamente differenti, per estrarre prestazione che invece dalla SF-23 non c’è. L’obiettivo quindi è quello di realizzare una macchina che abbia tali caratteristiche, avendo compreso che con il modello con cui eravamo partiti c’erano dei limiti in termini di upgrade e di sviluppi“, ha sottolineato il direttore tecnico della Ferrari.

A questo punto sarà il tempo a giudicare l’operato degli ingegneri del Cavallino Rampante dal momento che comprendere le problematiche non è la stessa cosa che risolvere fattivamente quello che non va.

Foto: LaPresse