F1 su TV8, programma GP Olanda 2023: orari gratis e in chiaro, programma differite

Gli ozi estivi della Formula Uno sono prossimi a terminare. Domani le power unit saranno riaccese in quel di Zandvoort, dove nel weekend del 25-27 agosto andrà in scena il Gran Premio d’Olanda, tredicesimo dei ventidue atti che compongono la stagione 2023. Sarà la 33ma edizione del GP neerlandese, risorto dalle proprie ceneri grazie alla popolarità di Max Verstappen.

Difatti, l’appuntamento è stato parte integrante del Mondiale tra l’inizio degli anni ’50 e la metà degli ’80, quando il disinteresse del pubblico locale per il Circus decretò la morte dell’evento. L’avvento di Super Max ha cambiato completamente le carte in tavola, rinfocolando la passione degli olandesi per la massima categoria automobilistica. Anzi, sarebbe meglio dire “accendendola più che mai”.

Si è pertanto riusciti a recuperare l’autodromo di Zandvoort, seppur in un lay-out molto differente rispetto a quello originario, rendendolo moderno e all’altezza delle elevate esigenze della F1 del XXI secolo. Investimenti ben ripagati, poiché le tribune sono letteralmente sommerse da una marea arancione. Se poi Verstappen vince, come accaduto nel 2021 e 2022, comincia un’autentica festa popolare. La situazione si ripeterà anche nel 2023? Per scoprirlo basterà seguire il GP d’Olanda in TV. Come?

F1 – PROGRAMMA GP OLANDA 2023

VENERDÌ 25 AGOSTO

Ore 12.30-13.30, Prove libere 1

Ore 16.00-17.00, Prove libere 2

SABATO 26 AGOSTO

Ore 11.30-12.30 Prove libere 3

Ore 15.00, Qualifiche

DOMENICA 27 AGOSTO

Ore 15.00, GARA

F1 – GP OLANDA 2023 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Olanda sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport, dove saranno coperte tutte le sessioni di prove libere, le qualifiche e la gara. Sky Sport F1 (207) proporrà anche svariati programmi di approfondimento. Per i possessori di Sky Q, la diretta integrale sarà garantita anche da Sky Sport 4K (213), salvo differenti esigenze editoriali. Inoltre il canale sportivo generalista Sky Sport Summer (201) seguirà la medesima programmazione pomeridiana di Sky Sport F1, proponendo quindi qualifiche e gara.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, le qualifiche e la gara. Non è prevista alcuna diretta in chiaro dell’evento olandese, così come non è programmata alcuna copertura gratuita delle prove libere.

STREAMING – L’appuntamento di Zandvoort potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vederlo anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la differita di qualifiche e gara.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione del Gran Premio di Olanda, dalle prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 26 AGOSTO

Ore 21.00 – Qualifiche, Differita

DOMENICA 27 AGOSTO

Ore 18.00 – Gran Premio, Differita

Foto: La Presse