F1, Norris sorprende Verstappen nelle FP2 del GP d’Olanda. Ferrari inguardabile

Terminata la seconda sessione di prove libere del GP d’Olanda, round del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito di Zandvoort è stato completato il lavoro di questo day-1. Dopo i dati raccolti nella FP1, l’ora in questione è servita per mettere insieme i pezzi del puzzle e tirare le somme. Un tracciato impegnativo per i piloti quello olandese, dotato di una carreggiata non ampia e di una serie infinita di curve, tra cui anche la sopraelevata del primo settore, che richiede tanta deportanza.

Le squadre quindi hanno lavorato alla ricerca di un bilanciamento ideale, per avere agilità nei cambi di direzione e stabilità a terra in trazione. Nell’ordine dei tempi il britannico della McLaren Lando Norris ha ottenuto il miglior tempo in 1:11.330 a precedere di 0.023 l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e di 0.269 un sorprendente Alexander Albon che con la Williams ha fatto vedere un ottimo passo gara. Sotto questo profilo, Max è parso decisamente di un altro livello.

A completare la top-10 troviamo la Mercedes di Lewis Hamilton 0.308, l’AlphaTauri del giapponese Yuki Tsunoda a 0.390, l’Alpine del francese Pierre Gasly a 0.436, il messicano Sergio Perez (Red Bull) a 0.487, il canadese Lance Stroll (Aston Martin) a 0.505, il finlandese Valtteri Bottas (Alfa Romeo) a 0.527 e lo spagnolo Fernando Alonso (Aston Martin) a 0.533.

Notte fonda per la Ferrari. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagn Carlos Sainz olonon sono andati oltre l’undicesimo e il sedicesimo posto, rispettivamente a 0.585 e a 0.763. Una SF-23 lenta e imprevedibile nella ricerca della messa a punto sia in configurazione da qualifiche che soprattutto di gara. Non certo un buon segnale nella prosecuzione del fine-settimana. Da sottolineare l’incidente nel primo settore per Oscar Piastri (McLaren) e Daniel Ricciardo (AlphaTauri), quest’ultimo molto sofferente al polso e in ospedale per accertamenti.

CLASSIFICA TEMPI FP2 GP OLANDA 2023 F1

1 Lando NORRIS McLaren1:11.330 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.023 3

3 Alexander ALBON Williams+0.269 4

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.308 3

5 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.390 3

6 Pierre GASLY Alpine+0.436 3

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.487 3

8 Lance STROLL Aston Martin+0.505 4

9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.527 6

10 Fernando ALONSO Aston Martin+0.533 3

11 Charles LECLERC Ferrari+0.585 4

12 Logan SARGEANT Williams+0.604 4

13 Esteban OCON Alpine+0.671 3

14 George RUSSELL Mercedes+0.679 4

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.744 6

16 Carlos SAINZ Ferrari+0.763 4

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.074 3

18 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.363 3

19 Oscar PIASTRI McLaren+1.571 1

20 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+1.766

