F1, GP Olanda 2023: risultati e classifica FP1. Max Verstappen in vetta, 16° Charles Leclerc

Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere del GP d’Olanda, round del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito di Zandvoort si è cominciato a tirare le somme su assetto e bilanciamento delle vetture, per massimizzare la propria prestazione ed essere pronti in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale

Una pista particolare quella olandese, fatta di tante curve in successione e con una carreggiata piuttosto stretta. Difficile portare a termine sorpassi, non è un caso che l’unica zona DRS sia il rettilineo davanti ai box. Un tracciato che richiede un carico aerodinamico importante, per sfruttare soprattutto la trazione in uscita dalle curve lente e avere quindi grande deportanza.

In casa Ferrari, nella FP1, ha girato il “collaudatore” Robert Shwartzman, per rispettare la regola del rookie che impone a ogni team l’impiego di un pilota con poca esperienza di F1. Nel caso del russo, un feedback importante, anche per incrociare i dati che spesso ottiene al simulatore. Shwartzman che ha girato al posto dello spagnolo Carlos Sainz.

Di seguito la classifica della FP1 del GP d’Olanda:

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP OLANDA F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:11.852 3

2 Fernando ALONSO Aston Martin+0.278 4

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.373 4

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.471 3

5 Alexander ALBON Williams+0.595 3

6 Lando NORRIS McLaren+0.608 9

7 Logan SARGEANT Williams+0.765 4

8 Oscar PIASTRI McLaren+0.806 4

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.897 5

10 Esteban OCON Alpine+0.950 3

11 George RUSSELL Mercedes+0.961 4

12 Pierre GASLY Alpine+1.043 3

13 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+1.138 4

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.470 6

15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.596 5

16 Charles LECLERC Ferrari+1.667 3

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.974 4

18 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+2.171 3

19 Robert SHWARTZMAN Ferrari+2.951 3

20 Lance STROLL Aston Martin- – 1

Foto: LaPresse