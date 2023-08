F1, Max Verstappen il migliore nella FP1 a Zandvoort. Ferrari lontane e in difficoltà

Entrata a far parte dell’album dei ricordi la prima sessione di prove libere del GP d’Olanda, round del Mondiale 2023 di F1. Dopo la lunga pausa estiva, si è tornata a girare su un circuito di Zandvoort dalle caratteristiche particolari: un layout con una carreggiata non ampia e una serie infinita di curve, tra cui anche la sopraelevata del primo settore, che richiede tanta deportanza.

Le squadre quindi hanno lavorato alla ricerca di un bilanciamento ideale, per avere agilità nei cambi di direzione e stabilità a terra in trazione. Da questo punto di vista la Red Bull non ci ha messo troppo a trovare la quadra, visto che Max Verstappen ha stampato il miglior tempo di 1:11.852 a precedere di 0.278 lo spagnolo Fernando Alonso (Aston Martin) e di 0.373 il britannico Lewis Hamilton (Mercedes). Il leader della classifica mondiale, due volte iridato, ha subito fatto capire le sue intenzioni.

A completare il roster della top-10 troviamo l’altra Red Bull del messicano Sergio Perez, distanziato dal compagno di squadra 0.471, davanti alla Williams del thailandese Alexander Albon (+0.595), alla McLaren del britannico Lando Norris (+0.608), all’altra Williams dello statunitense Long Sargeant (+0.765), all’altra McLaren dell’australiano Oscar Piastri (+0.806), all’AlphaTauri del giapponese Yuki Tsunoda (+0.897) e all’Alpine del francese Esteban Ocon (+0.950). Immediatamente fuori dal gruppo dei migliori dieci, in undicesima posizione, l’altra Mercedes del britannico George Russell a 0.961.

E le Ferrari? Rosse arretrate nella graduatoria e in difficoltà con il posteriore. Vettura decisamente sovrasterzante e il monegasco Charles Leclerc, girando con le gomme medie e non soft come gli altri, non è andato oltre il 16° posto a 1.667. Assente nella FP1 lo spagnolo Carlos Sainz per far posto al russo Robert Shwartzman per la regola del rookie che obbliga le squadre a sfruttare in due circostanze nelle prove libere di questo campionato il terzo pilota. Ebbene, quest’ultimo ha lamentato le medesime problematiche di Leclerc, concludendo in 19ma piazza a 2.951. Da segnalare i problemi tecnici sull’Aston Martin del canadese Lance Stroll, che non ha girato, e un errore di Nico Hulkenberg (Haas) negli ultimi minuti della sessione, finito fuori pista (18° a 2.171).

CLASSIFICA FP1 GP OLANDA F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:11.852 3

2 Fernando ALONSO Aston Martin+0.278 4

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.373 4

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.471 3

5 Alexander ALBON Williams+0.595 3

6 Lando NORRIS McLaren+0.608 9

7 Logan SARGEANT Williams+0.765 4

8 Oscar PIASTRI McLaren+0.806 4

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.897 5

10 Esteban OCON Alpine+0.950 3

11 George RUSSELL Mercedes+0.961 4

12 Pierre GASLY Alpine+1.043 3

13 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+1.138 4

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.470 6

15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.596 5

16 Charles LECLERC Ferrari+1.667 3

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.974 4

18 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+2.171 3

19 Robert SHWARTZMAN Ferrari+2.951 3

20 Lance STROLL Aston Martin- – 1

Foto: LaPresse