Sport in tv oggi (mercoledì 19 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Tanto sport in tv ed in streaming oggi, mercoledì 19 luglio: in programma gli sport acquatici con i Mondiali, il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Tour de France, il volley con la Nations League, l’hockey su pista con gli Europei, e molto altro ancora.

Il Settebello cerca il bis ai Mondiali di pallanuoto: alle ore 02.00 italiane gli azzurri di Sandro Campagna affrontano il Canada nella seconda giornata del Girone B a Fukuoka, in Giappone. Al Marine Messe Fukuoka Hall B, infatti, va in scena la sfida che vale il primato solitario nel raggruppamento.

La diretta tv di Italia-Canada sarà assicurata da Rai 2 HD e Sky Sport Summer, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Sky Go, Now e Recast TV, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale del match del Settebello.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 19 luglio

02.00 Pallanuoto, Mondiali: Italia-Canada (Gruppo B) – Rai 2 HD, Sky Sport Summer, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV

02.00-04.45 Tuffi, Mondiali: trampolino individuale 3 metri maschile, preliminari – Sky Sport Arena, Sky Sport Summer, Rai 2 HD, Rai Play 2, Sky Go, Now, Recast TV

03.30 Pallanuoto, Mondiali: Cina-Francia (Gruppo B) – Recast TV

05.00 Pallanuoto, Mondiali: Croazia-Ungheria (Gruppo C) – Rai 2 HD, Rai Play, Recast TV

06.30 Pallanuoto, Mondiali: Spagna-Montenegro (Gruppo C) – Rai 2 HD, Rai Play, Recast TV

08.30-10.00 Tuffi, Mondiali: trampolino individuale 3 metri maschile, semifinale – Rai 2 HD, Sky Sport Summer, Rai Play 3, Sky Go, Now, Recast TV

09.00 Pallanuoto, Mondiali: Sudafrica-Serbia (Gruppo D) – Rai 2 HD, Rai Play, Recast TV

09.30-11.00 Nuoto artistico, Mondiali: solo libero maschile, finale – Rai 2 HD, Sky Sport Summer, Rai Play 2, Sky Go, Now, Recast TV

10.30 Pallanuoto, Mondiali: Grecia-Kazakistan (Gruppo D) – Recast TV

10.30 Tennis, ATP 250 Gstaad – SuperTennis HD, SuperTenniX, Tennis TV

11.00 Tennis, ATP 250 Bastad (Ottavi di finale: terzo match dalle 11.00 Musetti–Arnaldi) – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis HD, SuperTenniX, Sky Go, Tennis TV, dalle 14.00 alle 17.00 anche su Sky Sport Summer

11.00 Tennis, WTA 250 Budapest – SuperTennis HD, SuperTenniX, WTA TV

11.00-12.30 Tuffi, Mondiali: piattaforma individuale 10 metri femminile, finale – Rai 2 HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, RaiPlay3, Sky Go, Now, Recast TV

12.00 Pallanuoto, Mondiali: Giappone-Argentina (Gruppo A) – Recast TV

12.30-14.00 Nuoto artistico, Mondiali: solo libero femminile, finale – Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Rai Play 3, Sky Go, Now, Recast TV

12.30 Ciclismo, Tour de France: 17a tappa, Saint-Gervais Mont-Blanc – Courchevel (165.7 km) – 14.00 Rai 2 HD, Rai Play, 11.55 Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

13.30 Pallanuoto, Mondiali: Stati Uniti-Australia (Gruppo A) – Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV

16.00 Tennis, WTA 250 Palermo (Ottavi di finale: primo match dalle 16.00 Brancaccio-Sorribes Tormo, quarto match dalle 16.00 Rosatello-Navarro) – SuperTennis HD, SuperTenniX, WTA TV

17.00 Tennis, ATP 250 Newport – SuperTennis HD, SuperTenniX, Tennis TV

17.00 Volley, Nations League: quarti di finale, Stati Uniti-Francia -Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Volleyball World TV

20.00 Volley, Nations League: quarti di finale, Italia-Argentina -Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Volleyball World TV

21.00 Hockey su pista, Europei: Italia-Spagna (Gruppo A) – www.fisrtv.it

