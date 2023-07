LIVE Italia-Spagna, Europei hockey pista 2023 in DIRETTA: gli azzurri chiudono il girone eliminatorio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, terza e ultima partita della fase a gironi valida per Campionati Europei 2023 di hockey su pista, rassegna in scena questa settimana in Spagna, nello specifico a Sant Sadurni D’Anoia (Catalogna).

Si tratterà di un vero e proprio test per gli azzurri che, sia nella sconfitta con il Portogallo che nella convincente vittoria con la Francia, hanno dimostrato classe, personalità e una bella furia agonistica. Tre fattori che potrebbe consentire loro di andare molto avanti in questa rassegna continentale.

Cosa cambiare? Sicuramente l’atteggiamento nelle battute finali delle partite, contrassegnati in queste prime due uscite da alcuni black out. La sfida con gli iberici, favoritissima per la vittoria tra le mura amiche, ci dirà dunque a prescindere dal risultato finale di che pasta è fatta la squadra di Alessandro Bertolucci, pronta ad affidarsi alle zingarate di Giulio Cocco, alle bordate di Malagoli e al muro del portierone Gnata.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, terza partita degli azzurri ai Campionati Europei 2023. Azione dopo azione, rete dopo rete, per non perdersi davvero nulla. Si comincia alle ore 21:00. Buon divertimento!

Foto: FISR