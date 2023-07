LIVE Italia-Argentina, Nations League volley 2023 in DIRETTA: gli azzurri si giocano l’accesso in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della partita

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, quarto di finale della Nations League 2023 di volley maschile. A Danzica (Polonia) si apre la fase a eliminazione diretta del prestigioso torneo internazionale itinerante e i Campioni del Mondo vogliono essere grandi protagonisti. La nostra Nazionale, che ha chiuso la fase preliminare al quarto posto, incrocerà l’Albiceleste, quinta in graduatoria dopo la fase a gironi e che un mesetto fa aveva sconfitto gli azzurri (all’epoca scesi in campo non in formazione tipo).

L’Italia si affiderà al capitano Simone Giannelli, alle stoccate dell’opposto Yuri Romanò, agli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia. Al centro spazio per Gianluca Galassi e Roberto Russo, Fabio Balaso sarà il libero. Dall’altra parte della rete spiccano l’opposto Bruno Lima, gli schiacciatori Luciano Palonsky e Luciano Vicentin, il regista Luciano De Cecco, i centrali Agustin Loser e Nicolas Zerba. In palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro la vincente di USA-Francia.

