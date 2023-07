LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: sfida totale sulle Alpi con il Col de la Loze!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciassettesima tappa del Tour de France 2023, la Saint-Gervais Mont-Blanc-Couchevel di 165,7 chilometri. Dopo la cronometro di ieri, con cui Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) ha messo quasi due minuti su Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), ora lo sloveno sarà costretto ad attaccare a tutto spiano e quella di oggi sembra la tappa giusta.

5000 metri di dislivello con quattro salite che potranno davvero consegnare una fetta di Grande Boucle a uno o all’altro. Dopo i primi 17 chilometri si sale sul Col de Saisiers, 13,4 chilometri al 5,1%: salita tranquilla per pendenza, ma che si farà sentire per la lunghezza. Si scende e si sale di nuovo verso il Cormet di Roseland: si va quasi sui 2000 metri di altitudine con questi quasi 20 chilometri di lunghezza al 6%.

La Cote de Longefoy è l’unico seconda categoria di giornata, con i suoi 6,6 km al 7,5%, sembrerà quasi una passeggiata di salute rispetto a ciò che il gruppo dovrà affrontare, il Col de Loze. Salita lunghissma di oltre 28 chilometri, la pendenza media è del 6% ma c’è un bel tratto di falsopiano che abbassa la media, la chiusura è costantemente in doppia cifra. Lì verranno dati 8” di abbuono e anche il trofeo Henri Desgrange. La chiusura della frazione è invece in discesa.

La diciassettesima frazione del Tour de France 2023 inizierà alle ore 12.20 dal chilometro zero; OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE per non perdere nemmeno una pedalata! Buon divertimento!

Foto: LaPresse