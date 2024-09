MotoGP, Bagnaia vola nelle pre-qualifiche di Misano. Martin e Marquez in agguato, bene Bastianini

Francesco Bagnaia lancia un segnale importante e firma il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Emilia-Romagna 2024, secondo appuntamento consecutivo sulla pista di Misano e quattordicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco ha chiuso il venerdì con il nuovo record del circuito, limando di pochi centesimi la sua pole di due settimane fa.

1’30″286 il crono siglato dal campione del mondo in carica, che si conferma dunque il candidato principale alla pole position in vista della qualifica di domattina ed uno dei favoriti d’obbligo per la vittoria nella Sprint Race e nella gara lunga, avendo dimostrato un ottimo passo nei long run odierni in condizioni di pista totalmente asciutta (le stesse che verranno affrontate sabato e domenica).

Alle spalle di Bagnaia si sono inserite le Ducati, ancora in corsa per il titolo mondiale, con i primi quattro che hanno fatto la differenza sul resto della griglia. Seconda piazza a 198 millesimi dalla vetta per un solido Jorge Martin, ma hanno ben figurato sul giro secco anche Marc Marquez ed Enea Bastianini, rispettivamente terzo a 299 e quarto a 321 millesimi dal record.

Finalmente un segnale di risveglio in casa Yamaha, che può sorridere per il quinto posto di Fabio Quartararo nonostante un gap di 6 decimi dalla testa, mentre completano la top 10 ed entrano di conseguenza in Q2 anche le Ducati di Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi, le Aprilia ufficiali di Maverick Viñales (8°) ed Aleix Espargarò (10°), e la KTM GasGas di Pedro Acosta (9°).

Relegate un po’ a sorpresa in Q1 le KTM ufficiali di Jack Miller e Brad Binder, oltre alla Ducati Gresini di Alex Marquez. Solo 13°, e caduto nel finale, Fabio Di Giannantonio, ancora non al meglio fisicamente dopo l’infortunio.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP EMILIA-ROMAGNA MOTOGP

1 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.286 18 23 299.1

2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.484 22 22 0.198 0.198 299.1

3 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.585 20 25 0.299 0.101 298.3

4 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.607 23 27 0.321 0.022 300.0

5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.886 23 26 0.600

6 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.932 24 26 0.646 0.046 298.3

7 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’30.964 26 26 0.678 0.032

8 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.990 25 26 0.704 0.026 297.5

9 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’30.991 20 21 0.705 0.001 299.1

10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.167 23 24 0.881 0.176 295.8

11 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.217 20 23 0.931 0.050 297.5

12 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’31.250 24 25 0.964 0.033 297.5

13 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’31.393 16 17 1.107 0.143 293.4

14 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.513 25 25 1.227 0.120 296.7

15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.648 5 22 1.362 0.135 298.3

16 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1’31.668 5 17 1.382 0.020 298.3

17 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’31.720 24 25 1.434 0.052 295.8

18 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’31.765 26 26 1.479 0.045 296.7

19 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.924 24 25 1.638 0.159 300.8

20 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’32.100 19 20 1.814 0.176 297.5

21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’32.210 4 24 1.924 0.110 295.8