LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: inizia la difficile caccia alla finale per Tocci e Marsaglia dai 3 metri

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di tuffi a Fukuoka. Prosegue la rassegna iridata e gli azzurri vogliono riscattare la brutta giornata di ieri, arrivata dopo i buoni risultati dei primi giorni e il primo podio e pass olimpico conquistato lunedì nel sincro 3 metri da Pellacani e Bertocchi. Oggi per l’Italia fari puntati sulla qualificazione e la semifinale del trampolino 3 metri maschile, con in palio i pass olimpici per i primi 12 classificati che disputeranno la finale e lam spettacolare finale della piattaforma femminile che non vede azzurre al via.

Nella prima gara di giornata, la qualificazione del trampolino 3 metri maschile, seguita poi dalla semifinale, ci sono due atleti azzurri al via, a caccia di una difficile qualificazione alla finale e di conseguenza ai Giochi di Parigi 2024: Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci. Lorenzo Marsaglia entra in gara da campione d’Europa in carica ma il tuffatore azzurro, che lo scorso anno a Budapest, fallì di poco l’ingresso in finale, non sembra avere quest’anno la stessa condizione palesata a Roma nello scorso agosto. Serve la giornata peretta per riuscire ad entrare nei magnifici 12 in una gara che presenta ben 66 iscritti. Giovanni Tocci lo scorso anno disputò una qualificazione deludente a Budapest, uscendo di scena al primo turno ma poi si rifece con gli interessi a Roma, salendo sul terzo gradino del podio continentale. ormai è un veterano della specialità e ha le carte in regola, come il compagno di squadra, per giocarsi la qualificazione diretta a Parigi senza passare da Doha.

Nella seconda gara di giornata si assegna il titolo della piattaforma donne e dispiace che a disputare la finale non ci sia almeno un’italiana come accadde lo scorso anno quando Jodoin di Maria fu settima. Le favorite sono ovviamente la cinese Yuxi Chen, al rientro dopo l’assenza lo scorso anno a Budapest e Hongchan Huan, anche lei non presente un anno fa in Ungheria. Per la terza piazza lotta aperta fra tante specialiste: ieri in semifinale è piaciuta la messicana Gabriela Agundez Garcia.

Si comincia alle 2.00 con le eliminatorie del trampolino 3 metri maschile, alle 8.30 la semifinale del trampolino 3 metri maschile. Dalle 11.00 la finale della piattaforma femminile.