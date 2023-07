Programma F1, orari e tv GP Ungheria 2023: palinsesto Sky e TV8 21-23 luglio

Dopo una settimana di pausa riparte il circus della Formula 1. Questo weekend, precisamente dal 21 al 23 luglio, assisteremo infatti all’undicesimo appuntamento del Mondiale 2023, il GP d’Ungheria, in scena presso L’Hungaroring.

Il copione, più o meno sarà sempre lo stesso, con una gustosa aggiunta in più. Sul tracciato magiaro infatti assisteremo probabilmente alla solita leadership incontrastata di Max Verstappen, pilota che ormai guarda il resto della concorrenza dell’alto.

Tuttavia saranno da analizzare i possibili sviluppi in casa Ferrari e i miglioramenti di scuderie come Mercedes e Aston Martin, senza dimenticare ovviamente la McLaren che, dopo l’incredibile prestazione di Silverstone, è motivata a dimostrare ancora il suo grande stato di forma.

Tutte le sessioni del GP d’Ungheria saranno visibili su Sky Sport F1, canale 207 del telecomando di Sky. Prevista inoltre una programmazione su Sky Sport Summer (201) e una diretta in chiaro gratuita su TV8 per ciò che concerne le qualifiche e le gara. In streaming sarà possibile seguire le gare su Sky Go, Now TV e TV8.it, con le dovute differenze. Di seguito tutti i dettagli.

F1 – PROGRAMMA GP UNGHERIA 2023

VENERDÌ 21 LUGLIO

Ore 13.30-14.30, Prove libere 1

Ore 17.00-18.00, Prove libere 2

SABATO 22 LUGLIO

Ore 12.30-13.30 Prove libere 3

Ore 16.00, Qualifiche

DOMENICA 23 LUGLIO

Ore 15.00, GARA

F1 – GP UNGHERIA 2023 IN TV

Diretta Tv: Sky Sport f1 (207), Sky Sport 4K, Sky Sport Summer (qualifiche e gara)

Diretta streaming : Sky Go, Now TV, TV8 (qualifiche e gara

Diretta testuale: OA Sport

Foto: La Presse