LIVE Nuoto Artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: si assegna il titolo del solo libero

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata di Nuoto Artistico ai Mondiali di Fukuoka 2023. Quest’oggi si assegnano i titoli del solo libero maschile e femminile, con nessun italiano presente nelle start list delle finali, che andranno in scena rispettivamente alle 09.30 e alle 12.30, orario nostrano.

Si inizierà con la finale maschile in cui si contenderanno il titolo di campione del mondo in dieci, gli stessi che si sono già dati battaglia nella fase preliminare. Nella giornata di ieri si è imposto l’americano Kenneth Gaudet, con sei punti di vantaggio sul kazako Eduard Kim, e poco più di sette sul britannico Ranjuco Tomblin. L’Italia non era presente ai nastri di partenza di questa gara, per via dell’infortunio di Giorgio Minisini.

Nella fase preliminare del singolo libero femminile la giapponese Yukiko Inui si è classificata davanti a tutti, con quasi 40 punti di vantaggio sulla britannica Kate Shortman. L’atleta della Gran Bretagna ha però a sua volta una quindicina di punti di vantaggio la greca Evangelia Platanioti. Nella finale non sarà presente l’Italia, poiché Susanna Pedotti ha concluso la qualificazione al ventunesimo posto.

La finale del singolo libero maschile inizierà alle 09.30, mentre quattro ore più tardi sarà il momento della gara femminile. Entrambi gli eventi saranno visibili su Sky Sport Summer, canale 201 del decoder Sky, e su Rai Sport. La copertura in streaming è affidata a Sky Go, Rai Play e Now Tv.

