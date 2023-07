Italia-Argentina oggi in tv, Nations League volley 2023: orario, programma, streaming, probabili sestetti

Oggi mercoledì 19 luglio (ore 20.00) si gioca Italia-Argentina, quarto di finale della Nations League 2023 di volley maschile. I Campioni del Mondo iniziano la loro avventura negli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale itinerante, fronteggiando l’Albiceleste in un incontro che sulla carta si preannuncia altamente appassionante ed equilibrato.

Gli azzurri hanno perso contro i sudamericani all’inizio della fase preliminare, ma in quell’occasione la nostra Nazionale non era scesa in campo con la formazione. Si prevede ben altra battaglia per questo confronto da dentro o fuori, che andrà in scena a Danzica (Polonia): in palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro il precedente confronto tra USA e Francia.

L’Italia si affiderà alla regia di Simone Giannelli, alle fiondate dell’opposto Yuri Romanò, ai colpi degli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, ai muri dei centrali Gianluca Galassi e Roberto Russo, alla qualità del libero Fabio Balaso. Dall’altra parte della rete spiccano l’opposto Bruno Lima, gli schiacciatori Luciano Palonsky e Luciano Vicentin, il regista Luciano De Cecco, i centrali Agustin Loser e Nicolas Zerba.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Argentina, quarto di finale della Nations League 2023 di volley maschile che va in scena a Danzica. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-ARGENTINA VOLLEY OGGI

Mercoledì 19 luglio

Ore 20.00 Italia vs Argentina – Diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-ARGENTINA VOLLEY: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROBABILI SESTETTI ITALIA-ARGENTINA

ITALIA: Giannelli-Romanò, Michieletto-Lavia, Galassi-Russo, Balaso.

ARGENTINA: De Cecco-Lima, Palonsky-Vicentin, Loser-Zerba, Danani.

Foto: FIVB