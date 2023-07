LIVE F1, GP Canada 2022 in DIRETTA: perché è cambiato l’ordine d’arrivo. Leclerc: “Possiamo rientrare”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

IL NUOVO ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA DOPO LA PENALITÀ DI ALONSO

PERCHE’ E’ CAMBIATO L’ORDINE D’ARRIVO

PERCHE’ PER LA FERRARI IL MESE DI LUGLIO SARA’ CRUCIALE PER RIAPRIRE IL MONDIALE

PROMOSSI E BOCCIATI DEL GP DEL CANADA

LA CRONACA DELLA GARA

GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA

LE PAGELLE DELLA GARA

PERCHÈ È STATO PENALIZZATO ALONSO: LA NUOVA POSIZIONE DELLO SPAGNOLO

MATTIA BINOTTO: “CON I NUOVI MOTORI DI LECLERC POTREMO SPINGERE. RED BULL PORTERA’ AGGIORNAMENTI A SILVERSTONE”

CARLOS SAINZ: “MI E’ MANCATO DAVVERO POCO PER VINCERE, MA NON POTEVO ATTACCARE VERSTAPPEN”

CHARLES LECLERC: “49 PUNTI DA VERSTAPPEN? 2 VITTORIE E CI SIAMO…ABBIAMO IL PASSO PER TORNARE SOTTO”

ENNESIMO ERRORE AL PIT-STOP IN FERRARI: SAREBBE CAMBIATO IL RISULTATO FINALE?

COSA E’ SUCCESSO A SAINZ E PERCHE’ HA PERSO TEMPO DUE VOLTE DA VERSTAPPEN CON LA VIRTUAL SAFETY CAR

FERRARI: LA CLASSIFICA NON VA GUARDATA PER ORA. PUNTARE SULLE VITTORIE DI TAPPA E SPERARE

IL MIGLIOR CARLOS SAINZ DELLA STAGIONE: LOTTA ALLA PARI CON VERSTAPPEN E RITROVA MORALE

FERRARI CONVINCENTE A MONTREAL, MA RESTA IL TALLONE D’ACHILLE DELLA VELOCITÀ IN RETTILINEO

LA RIMONTA DI LECLERC DA 19° A 5°, MA CHE FATICA DIETRO A OCON!

CAMPANELLO D’ALLARME RED BULL SULL’AFFIDABILITÀ: RITIRO PER SERGIO PEREZ

LA CLASSIFICA PILOTI

LA CLASSIFICA COSTRUTTORI

PROSSIMA GARA IL GP DI GRAN BRETAGNA: PROGRAMMA, ORARI, TV

22.53 Grazie per averci seguito e buona notte. Un saluto sportivo.

21.51 Prossimo appuntamento in Gran Bretagna fra due settimane.

21.50 Leclerc dunque ha recuperato 14 posizioni rispetto alla posizione sulla griglia di partenza.

21.49 Tutto sommato la Ferrari ha limitato i danni. Leclerc ha fatto tanta fatica nel traffico, soprattutto quando si è ritrovato alle spalle di Ocon con gomme hard. Il problema della Ferrari è una velocità di punta che non le consente di fare la differenza in rettilineo e superare con facilità.

21.46 La classifica del Mondiale costruttori.

1. Red Bull 304

2. Ferrari 228

3. Mercedes 188

4. McLaren 65

5. Alpine 55

6. Alfa Romeo 47

7. AlphaTauri 27

8. Aston Martin 16

9. Haas 15

10. Williams 3

21.44 La classifica del Mondiale piloti. Charles Leclerc a -49 da Verstappen, oggi ha perso 15 punti: era da mettere in conto partendo dal penultimo posto…

1. Max Verstappen (Red Bull) 175

2. Sergio Perez (Red Bull) 129

3. Charles Leclerc (Ferrari) 126

4. George Russell (Mercedes) 111

5. Carlos Sainz (Ferrari) 102

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 77

7. Lando Norris (McLaren) 50

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 44

9. Esteban Ocon (Alpine) 39

11. Fernando Alonso (Alpine) 22

10. Pierre Gasly (AlphaTauri) 16

12. Kevin Magnussen (Haas) 15

13. Daniel Ricciardo (McLaren) 15

14. Sebastian Vettel (Aston Martin) 13

15. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 11

16. Alexander Albon (Williams) 3

17. Lance Stroll (Aston Martin) 3

18. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 3

19. Mick Schumacher (Haas) 0

20. Nico Hulkenberg (Aston Martin) 0

21. Nicholas Latifi (Williams) 0

21.43 Vittoria n.26 in carriera per Max Verstappen.

21.41 Il punto di bonus per il giro veloce va a Carlos Sainz, oggi davvero superlativo. Ma non è bastato per battere colui che al momento è il miglior pilota in circolazione in gara (in qualifica è Leclerc).

21.40 La classifica finale della gara:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.993 2

3 Lewis HAMILTON Mercedes+7.006 2

4 George RUSSELL Mercedes+12.313 2

5 Charles LECLERC Ferrari+15.168 1

6 Esteban OCON Alpine+23.890 2

7 Fernando ALONSO Alpine+24.945 2

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+25.247 1

9 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+26.952 2

10 Lance STROLL Aston Martin+38.222 1

11 Daniel RICCIARDO McLaren+43.047 2

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+44.245 2

13 Alexander ALBON Williams+44.893 2

14 Pierre GASLY AlphaTauri+45.183 2

15 Lando NORRIS McLaren+52.145 2

16 Nicholas LATIFI Williams+59.978 2

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+68.065 1

70° giro/70 Max Verstappen vince il GP del Canada con 9 decimi su Sainz. Hamilton sul podio, 4° Russell, 5° Leclerc.

70° giro/70 Niente da fare, 1″2 di vantaggio per Verstappen.

70° giro/70 Ultima tornata.

69° giro/70 Errore in frenata al tornantino per Sainz, forse è finita qui, anche se resta a mezzo secondo.

69° giro/70 Nessuna sbavatura per Verstappen, pilota di classe cristallina. Non ha tremato minimamente.

68° giro/70 Verstappen guadagna sempre qualche decimo nel primo settore. Sainz poi si riavvicina grazie al DRS, ma non ha possibilità di effettuare il sorpasso.

67° giro/70 Gran gara oggi di Sainz, per la prima volta quest’anno ha tenuto lo stesso ritmo di Verstappen. L’olandese aveva preso vantaggio all’inizio grazie ad una scelta tattica più scaltra della Red Bull in regime di Virtual Safety Car.

66° giro/70 6 decimi ora dividono Verstappen e Sainz. Leclerc si accontenta del 5° posto e resta a 2″4 da Russell.

65° giro/70 Sainz non sembra poter attaccare Verstappen.

65° giro/70 Se la Ferrari fosse un po’ più forte in rettilineo…Che peccato. E’ un’ottima macchina, ma questo è il tallone d’Achille.

64° giro/70 Leclerc si porta a 2″6 da Russell.

64° giro/70 Ce la sta mettendo tutta Sainz. Migliora il giro veloce e resta lì. Bisogna crederci finché non verrà esposta la bandiera a scacchi.

63° giro/70 La classifica aggiornata:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.925 2

3 Lewis HAMILTON Mercedes+3.155 2

4 George RUSSELL Mercedes+7.322 2

5 Charles LECLERC Ferrari+10.251 1

6 Esteban OCON Alpine+13.349 2

7 Fernando ALONSO Alpine+14.004 2

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+14.871 1

9 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+15.722 2

10 Daniel RICCIARDO McLaren+22.624 2

11 Lance STROLL Aston Martin+23.050 1

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+25.388 2

13 Alexander ALBON Williams+26.233 2

14 Pierre GASLY AlphaTauri+26.760 2

15 Lando NORRIS McLaren+28.093 2

16 Nicholas LATIFI Williams+34.411 2

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+36.555 1

62° giro/70 Niente da fare, è potentissimo il motore della Red Bull. Ma Sainz resta lì. Basterebbe una minima sbavatura…

61° giro/70 Sainz è sempre in scia a Verstappen. Deve provarci, deve provarci, deve provarci!

60° giro/70 Leclerc supera Ocon al tornantino ed è 5°! Ora ha le due Mercedes davanti.

60° giro/70 Sainz si fa vedere negli specchietti di Verstappen, ma per ora non azzarda una staccata furibonda.

60° giro/70 Leclerc finisce lungo in staccata nel tentativo di superare Ocon, ma resta sesto.

59° giro/70 Sainz ha 6 decimi da Verstappen, deve crederci e tentare il sorpasso epico. Vai Carlos!

58° giro/70 Leclerc passa Alonso al tornantino ed è 6°!

58° giro/70 Sainz è davvero in scia a Verstappen, deve provarci!

57° giro/70 Sainz a 7 decimi da Verstappen, può utilizzare il DRS. Bisogna provarci in tutti i modi!

57° giro/70 1’16″287 per Sainz, giro veloce. Sapete quanto ha guadagnato su Verstappen? 6 millesimi….

56° giro/70 Verstappen ha già guadagnato 8 decimi su Sainz. Leclerc è molto vicino ad Alonso. Se la gara finisse così, Leclerc scivolerebbe a -53 da Verstappen in classifica.

55° giro/70 Ripartita la gara, Verstappen tiene la testa davanti a Sainz e Hamilton. Bagarre tra Ocon ed Alonso.

54° giro/70 La Safety Car sta per rientrare ai box, tra poco riprenderà la gara. Ricordiamo che il DRS non è subito disponibile, ma dopo due tornate.

53° giro/70 Situazione difficile anche per Leclerc. Ha davanti le Alpine di Alonso ed Ocon, i quali montano gomme medie di ben 8 giri più fresche rispetto al monegasco.

53° giro/70 Sainz ha gomme più fresche di 6 tornate rispetto a Verstappen. Chiaramente il sorpasso sarà difficilissimo, abbiamo visto la fatica che la Ferrari fa sul rettilineo.

52° giro/70 Siamo in regime di Safety Car. La classifica. Al momento è di Hamilton il punto di bonus per il giro veloce.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.893 2

3 Lewis HAMILTON Mercedes+8.389 2

4 George RUSSELL Mercedes+9.451 2

5 Esteban OCON Alpine+10.855 2

6 Fernando ALONSO Alpine+28.089 2

7 Charles LECLERC Ferrari+29.561 1

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+49.924 1

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+59.659 2

10 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+64.019 2

11 Daniel RICCIARDO McLaren+68.135 2

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 1

13 Lance STROLL Aston Martin1 L 1

14 Pierre GASLY AlphaTauri1 L 2

15 Alexander ALBON Williams1 L 2

16 Lando NORRIS McLaren1 L 2

17 Nicholas LATIFI Williams1 L 2

51° giro/70 L’incidente di Tsunoda.

SAFETY CAR (LAP 49/70) Tsunoda comes out of the pits and hits the wall#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/Jk6uHdZQSW — Formula 1 (@F1) June 19, 2022

51° giro/70 Ora dei top10 si sono fermati tutti 2 volte, tranne Leclerc e Bottas (1). Quanto pesano quei 3 secondi perso dal monegasco per l’errore nel cambio gomme…

50° giro/70 Sainz rientra in seconda posizione alle spalle di Verstappen, ma ora i distacchi si azzerano…

49° giro/70 Pit-stop per Sainz, gomme hard!

49° giro/70 Incidente per Tsunoda, SAFETY CAR!

48° giro/70 Leclerc supera anche Stroll ed è 8°.

48° giro/70 Verstappen si trova a 8″2. Manca ancora tanto, vedremo se la Ferrari si prenderà il rischio di andare sino in fondo con una sola sosta.

47° giro/70 Leclerc supera Zhou all’interno ed è 9°.

46° giro/70 Subito giro veloce per Verstappen, si porta a 9″2 da Sainz. Pit-stop per Russell. E’ improbabile che Sainz vada sino in fondo con queste gomme.

46° giro/70 Leclerc passa Tsunoda ed è 10°.

45° giro/70 Ora Sainz al comando con 10″ su Verstappen, ma con una sosta in meno e gomme più vecchie di ben 23 giri. Cosa deciderà di fare la Ferrari?

45° giro/70 Verstappen passa subito Hamilton, poi subito dopo il britannico rientra ai box e cambia le gomme.

44° giro/70 PIT-STOP PER VERSTAPPEN! Monta gomme hard nuove! Rientra in pista in terza posizione, appena alle spalle di Hamilton che è secondo!

43° giro/70 Leclerc ha montato gomme medie. Sosta di 5″3. Quei 2 o 3″ persi hanno fatto sì che il monegasco rientrasse in 12ma posizione alle spalle di Stroll, Zhou, Tsunoda e Ricciardo. Non è possibile che la Ferrari commetta ogni fine settimana tutti questi errori.

42° giro/70 Pit-stop per Leclerc. E la Ferrari sbaglia il cambio gomme, pazzesco. Non è possibile. Che disastro.

42° giro/70 Verstappen perde tempo nel doppiaggio di Magnussen, Sainz a 5″8.

41° giro/70 Mezzo secondo guadagnato da Sainz! Si porta a 6″4 da Verstappen!

40° giro/70 Sainz guadagna altri 2 decimi, ora è a 6″9 dall’olandese.

39° giro/70 Niente da fare, Leclerc non è in grado di passare Ocon, neppure utilizzando il DRS. Bruttissima notizia per la Ferrari.

38° giro/70 E’ una Ferrari in attesa di un evento che possa in qualche modo riaprire una gara sin qui sin troppo favorevole a Verstappen.

37° giro/70 Al momento il punto di bonus è di Sainz. Ricordiamo che lo spagnolo ha gomme più fresche di 11 tornate rispetto a Verstappen.

37° giro/70 Sainz guadagna 6 decimi su Verstappen e si porta a 7″4.

36° giro/70 Abbiamo capito che la Ferrari non è una macchina da rimonte, perché in rettilineo non ha lo spunto necessario per superare macchine che hanno power-unit per formanti, come ad esempio la Alpine.

35° giro/70 Leclerc, fermandosi ora, rientrerebbe in pista fuori dalla zona punti.

34° giro/70 Verstappen, come previsto, sta gestendo. Mantiene 8 secondi secchi su Sainz.

34° giro/70 Alla Ferrari servirebbe una Safety Car per sparigliare le carte.

33° giro/70 La classifica aggiornata:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Carlos SAINZ Ferrari+8.004 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+15.946 1

4 George RUSSELL Mercedes+26.116 1

5 Esteban OCON Alpine+43.123 1

6 Charles LECLERC Ferrari+43.560 1

7 Fernando ALONSO Alpine+46.832 1

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+49.706 – –

9 Lance STROLL Aston Martin+54.828 – –

10 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+55.655 1

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+56.368 1

12 Daniel RICCIARDO McLaren+57.094 1

13 Sebastian VETTEL Aston Martin+60.870 2

14 Pierre GASLY AlphaTauri+63.380 1

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+65.962 1

16 Alexander ALBON Williams+70.342 1

17 Lando NORRIS McLaren+70.969 1

18 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

33° giro/70 Si sono fermati tutti tranne Leclerc, Bottas e Stroll.

32° giro/70 Scende sotto gli 8 secondi il vantaggio di Verstappen su Sainz, 7″9.

31° giro/70 Leclerc sempre alle spalle di Ocon. E’ vero che è 6°, ma non si è ancora fermato per il cambio gomme: rischia di raccogliere davvero pochi punti oggi.

31° giro/70 Sainz sta guadagnando un paio di decimi a tornata su Verstappen. La sensazione è che l’olandese stia amministrando per non deteriorare le gomme. 8″2 il gap tra i due.

30° giro/70 Pit-stop e gomme hard per Alonso. Rientra in pista in settima posizione, 2″5 alle spalle di Leclerc.

29° giro/70 Non è una rimonta entusiasmante per Leclerc, tutt’altro. Molto più difficile del previsto perché la Ferrari fa troppa fatica in rettilineo.

28° giro/70 Sainz si porta a 8″6 da Verstappen. 3° Hamilton a 14″ dalla vetta.

27° giro/70 Nonostante l’utilizzo del DRS, Leclerc sta facendo fatica a superare Ocon. La velocità sul rettilineo non è il punto di forza della Ferrari.

27° giro/70 1’17″210 per Sainz, giro veloce, ma guadagna appena 2 decimi su Verstappen.

26° giro/70 Passo sostanzialmente simile per Verstappen e Sainz in questa casa. Il gap è di 9 secondi. Al momento il punto di bonus è dell’olandese.

25° giro/70 Leclerc si porta molto vicino ad Ocon. Sin qui ha guadagnato 12 posizioni.

24° giro/70 Non si è messa benissimo per Leclerc. E’ vero che è 7°, ma non si è ancora fermato per cambiare le gomme. La top5 è molto difficile.

23° giro/70 Verstappen in testa con 9″3 su Sainz, che ha gomme più fresche di 11 giri rispetto all’olandese. Di sicuro il gioco delle Virtual Safety Car ha favorito la Red Bull.

23° giro/70 Sainz supera Alonso, che non ha ancora cambiato le gomme, ed è 2°.

22° giro/70 Leclerc finalmente passa Bottas ed è 7°. Ora ha Ocon dinanzi a sé.

22° giro/70 Ora Leclerc è 8*, ma non si è ancora fermato.

21° giro/70 Sainz rientra in terza posizione con gomme hard, appena davanti a Hamilton.

21° giro/70 ALLUCINANTE! Sainz si ferma proprio quando finire il regime di Virtual Safety Car! La Ferrari non è fortunata, mai…

20° giro/70 Virtual Safety Car! Subito pit-stop per Russell e Ocon. Non si ferma Leclerc, ma perché?!?

19° giro/70 Problema tecnico per Mick Schumacher, si ritira.

19° giro/70 Con gomme più nuove di 9 giri, Verstappen sta guadagnando circa 3-4 decimi al giro su Sainz.

18° giro/70 Albon in un colpo solo viene passato da Bottas e Leclerc, che ora è 11°.

17° giro/70 Sainz ha 4″9 su Verstappen. Ma, ripetiamo, l’olandese ha già cambiato le gomme sfruttando la Virtual Safety Car.

17° giro/70 Leclerc deve ancora migliorare nel corpo a corpo. Non trova il guizzo per passare Bottas, sta perdendo troppo tempo.

16° giro/70 La classifica aggiornata:

1 Carlos SAINZ FerrariLEADER – –

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+5.506 1

3 Fernando ALONSO Alpine+7.292 1

4 George RUSSELL Mercedes+12.110 – –

5 Lewis HAMILTON Mercedes+14.170 1

6 Esteban OCON Alpine+19.503 – –

7 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+21.895 – –

8 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+22.500 – –

9 Daniel RICCIARDO McLaren+24.028 – –

10 Alexander ALBON Williams+27.224 – –

11 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+27.484 – –

12 Charles LECLERC Ferrari+27.828 – –

13 Lando NORRIS McLaren+28.804 – –

14 Lance STROLL Aston Martin+30.078 – –

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+37.306 1

16 Sebastian VETTEL Aston Martin+39.606 1

17 Pierre GASLY AlphaTauri+43.084 1

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+49.471 1

19 Nicholas LATIFI Williams+50.136 1

15° giro/70 Alonso non può opporre resistenza: Verstappen lo svernicia in rettilineo a velocità tripla, utilizzando anche il DRS.

15° giro/70 Leclerc in scia a Bottas, poi ancora davanti avrà Albon, Ricciardo e Zhou.

14° giro/70 Anche Hamilton ha approfittato della Virtual Safety Car per fermarsi e montare gomme hard come Verstappen, che nel frattempo è in scia ad Alonso.

14° giro/70 Finalmente Leclerc si sbarazza di Norris sverniciandolo sul rettilineo. E’ 12°.

13° giro/70 Scatenato ora Verstappen con gomme nuove. Leclerc sta facendo tanta fatica con i sorpassi: sta perdendo tanto tempo alle spalle di Norris.

12° giro/70 Sorpasso aggressivo di Hamilton su Ocon, è quinto!

11° giro/70 L’unica incognita per Verstappen è capire se potrà effettuare ben 60 giri con queste gomme hard.

11° giro/70 Ora Sainz al comando con 1″7 su Alonso e appena 6″3 su Verstappen, che però ha già cambiato le gomme, montando le dure.

10° giro/70 Termina ora il regime di Virtual Safety Car.

10° giro/70 La Red Bull ha fregato per l’ennesima volta la Ferrari! Verstappen approfitta della Virtual Safety Car ed effettua il pit-stop! In questo caso i tempi della sosta sono dimezzati: perché la Ferrari è rimasta inerme?!?

9° giro/70 VIRTUAL SAFETY CAR!

9° giro/70 Altra tornata veloce di Sainz, si porta a 2″7 da Verstappen.

8° giro/70 COLPO DI SCENA! Problema al motore Sergio Perez e si ritira! Eccola la prima sorpresa…

8° giro/70 Verstappen si riprende il punto di bonus per il giro veloce, ma guadagna solo un decimo su Sainz. Pit-stop per Magnussen, che cambia anche l’ala anteriore. Leclerc 14°, sempre a 4 decimi da Norris.

7° giro/70 Leclerc per ora non si sta prendendo rischi, anche per non usurare troppo le gomme. Adesso deve provare a liberarsi di Norris.

7° giro/70 Altro giro veloce per Sainz, guadagna 3 decimi su Verstappen e si porta a 2″9 dalla vetta.

6° giro/70 Pit-stop per Vettel, Leclerc sale al 15° posto. Russell infila Magnussen all’interno ed è 5°.

6° giro/70 1’18″214 per Sainz. E’ il giro veloce, tuttavia lo spagnolo lamenta graining alle gomme.

5° giro/70 Ora c’è Vettel davanti a Leclerc.

5° giro/70 Alonso rimane a sorpresa molto vicino a Sainz, che scivola a 3″5 da Verstappen, autore del giro veloce.

4° giro/70 Sainz si trova a 2″6 da Verstappen.

3° giro/70 Leclerc supera Stroll ed è 16°! Ferrari all’attacco!

3° giro/70 SAINZ SVERNICIA ALONSO SUL RETTILINEO ED E’ SECONDO!

3° giro/70 Verstappen ha 1″6 su Alonso. Lo spagnolo si è difeso benissimo dall’attacco di Sainz alla prima curva.

3° giro/70 Ora Leclerc ha Stroll davanti a sé.

2° giro/70 Leclerc passa subito Gasly ed è 17°. Inizia la rimonta della Rossa! Crediamoci, fino alla fine! Sainz molto vicino ad Alonso.

2° giro/70 La classifica dopo la partenza:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Fernando ALONSO Alpine+1.039 – –

3 Carlos SAINZ Ferrari+1.764 – –

4 Lewis HAMILTON Mercedes+2.813 – –

5 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+3.692 – –

6 Esteban OCON Alpine+4.485 – –

7 George RUSSELL Mercedes+5.365 – –

8 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+5.946 – –

9 Daniel RICCIARDO McLaren+6.506 – –

10 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+6.897 – –

11 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+7.631 – –

12 Sergio PEREZ Red Bull Racing+7.783 – –

13 Alexander ALBON Williams+8.318 – –

14 Lando NORRIS McLaren+8.942 – –

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+9.323 – –

16 Lance STROLL Aston Martin+9.786 – –

17 Pierre GASLY AlphaTauri+10.058 – –

18 Charles LECLERC Ferrari+10.404 – –

19 Nicholas LATIFI Williams+11.164 – –

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri+11.558 – –

1° giro/70 Verstappen tiene la testa davanti ad Alonso e Sainz. Leclerc guadagna una posizione ed è 18°.

SEMAFORO VERDE!

20.02 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza. Ci siamo: inizia il GP del Canada 2022 di F1!

20.01 Dunque la Ferrari differenzia giustamente le strategie: gomme medie per Sainz, dure per Leclerc.

20.00 Giro di ricognizione!

19.59 Gomme medie per tutti, tranne Bottas, Perez, Norris, Stroll e Leclerc che montano le hard.

19.58 Sulla carta oggi Charles Leclerc dovrebbe perdere tanti punti da Verstappen. E se invece, incredibilmente, ne guadagnasse? E’ solo una suggestione…

19.57 Per Leclerc non ha senso prendersi rischi eccessivi alla prima curva. Il tempo per recuperare non manca. L’obiettivo è la top5.

19.55 Fernando Alonso darà battaglia a Verstappen nel corso del primo giro? Secondo noi è pressoché certo: quando gli ricapiterà una simile occasione? Lo spagnolo è prossimo a spegnere le 41 candeline…

19.53 La gara sarà molto lunga, ben 70 giri. Occorreranno pazienza e, soprattutto, la reattività giusta per reagire ad eventuali dinamiche imprevedibili come l’ingresso della Safety Car o l’esposizione delle bandiere rosse.

19.50 Buonasera amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questo GP del Canada 2022 che potrebbe riservare sorprese, chissà se gradite o sgradite.

F1 SU TV8: ORARIO GP CANADA DI OGGI IN CHIARO

19.47 Attenzione alla prima piega del tracciato canadese. Lo spazio non è molto, le nuove monoposto non aiutano i 20 protagonisti che stanno per entrare nelle rispettive monoposto.

19.45 Quarto posto per Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo della Mercedes partirà alle spalle di Carlos Sainz con la prima delle due Ferrari. Mercedes dovrà confermarsi anche sull’asciutto dopo i riscontri di ieri.

19.42 I piloti si apprestano per schierarsi sulla griglia di partenza per l’inno canadese. Cresce l’attesa per la nona tappa del 2022!

19.39 Sergio Perez non è presente nei primi dieci del gruppo in seguito ad un contatto con le barriere nelle qualifiche di ieri alla seconda chicane della pista canadese. 13mo posto per la Red Bull del messicano che ieri ha deluso le attese.

19.36 Leclerc sarà ultimo dopo aver deciso di sostituire la propria power unit dopo quanto accaduto in quel di Baku. Il #16 del gruppo avrà alle proprie spalle solo il giapponese Yuki Tsunoda (AlphaTauri).

19.34 Le tribune sono gremite, record di presente per il GP del Canada. Lance Stroll (Aston Martin) e Nicholas Latifi (Williams) sono i due padroni di casa.

19.31 Terzo posto per Carlos Sainz con la prima delle Ferrari. Non era mai successo nella storia della massima formula di avere due iberici nella Top3 di un GP di F1.

19.28 Tutto regolare nella procedura di schieramento, i meccanici stanno spostando le auto sulla griglia di partenza. Occhi puntati su Max Verstappen, #1 del gruppo che scatterà dalla pole-position davanti all’Alpine di Fernando Alonso.

19.25 Continuano le simulazioni di partenza. Le squadre si spostano dalla pit lane alla griglia del GP del Canada. Attenzione al via, sono infatti pochi i metri che dalla prima casella conducono alla chicane iniziale.

19.22 Inizia la procedura di schieramento. Tutte le auto provano le condizioni in vista di una prova che si prospetta molto interessante.

19.19 Il circuito canadese che accoglie il nono atto della stagione non è permanente. Molti punti sono infatti aperti al pubblico durante l’anno. Durante la ‘pausa del COVID-19’, invece, è stato ristrutturato l’edificio che accoglie i box.

19.16 Dopo due anni si torna a gareggiare in quel di Montreal, tracciato amato da tutti i protagonisti. Sono tantissime le storie da raccontare in una delle piste più particolari dell’anno.

19.13 Il sole splende in quel di Montreal, la condizione è completamente differente rispetto alle qualifiche che abbiamo visto ieri. Siamo pronti per una sfida oltremodo importante per la Ferrari che scatterà dal fondo con Charles Leclerc.

19.10 Buonasera a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio del Canada. Meno di 60 minuti al via della nona gara dell’anno.

Highlights qualifiche – Griglia di partenza – Presentazione gara – Come vedere la gara in tv e streaming

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Canada 2022, nono appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. A Montreal c’è grande curiosità per quella che potrebbe rivelarsi una della gare più entusiasmanti e spettacolari dell’anno, complice la presenza di una Red Bull e di una Ferrari nella seconda parte dello schieramento.

L’incidente di Sergio Perez sul bagnato in qualifica e le penalità accumulate da Charles Leclerc (per aver smarcato due nuove power-unit dopo i recenti problemi di affidabilità) costringeranno infatti il messicano ed il monegasco a scattare rispettivamente dalla 13ma e dalla 19ma piazzola in griglia, con la possibilità però di rimontare magari anche fino al podio.

Là davanti Max Verstappen è in pole position ed è il grande favorito per la vittoria, anche considerando la seconda posizione di partenza occupata dall’Alpine di un Fernando Alonso autore di una vera e propria magia ieri sotto la pioggia. 3° Carlos Sainz con la Ferrari, unico vero avversario dell’olandese in termini di potenziale sull’asciutto.

Appuntamento fissato alle 20.00 italiane per la partenza della gara a Montreal. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della sfida mondiale tra Ferrari e Red Bull: buon divertimento!

Foto: Lapresse