F1, Ferrari: la classifica non va più guardata (per ora). Distacco notevole da Verstappen: puntare sulle singole vittorie e sperare

Il giudizio complessivo per la Ferrari, relativo al Gran Premio del Canada 2022 odierno, è tutto sommato positivo: Carlos Sainz è stato preceduto soltanto dal vincitore Max Verstappen, partendo dalla terza posizione in griglia; ci ha provato a insidiare l’olandese, ma il Campione del Mondo in carica è stato semplicemente perfetto nei giri finali dopo la Safety Car.

Anche per Charles Leclerc la gara è stata positiva: partito dalla diciannovesima posizione (come previsto), il monegasco è riuscito a tagliare il traguardo in quinta posizione; la speranza era centrare il quarto posto, ma viste le condizioni con le quali ha iniziato la gara, il risultato è da ritenersi soddisfacente.

Resta però il problema del distacco in classifica: Max Verstappen non sbaglia nulla, anche in occasione della gara odierna l’olandese è stato impeccabile, riuscendo inoltre a gestire la pressione avendo alle sue spalle Sainz con gomme più fresche in ripartenza dalla Safety Car.

Di più, probabilmente, questa volta la Ferrari non poteva fare e il distacco in classifica aumenta: Leclerc è terzo in classifica piloti, a 49 punti di ritardo da Verstappen, mentre Sainz è in quinta posizione a -73. La distanza è notevole per entrambi i piloti della Ferrari: al momento, meglio non guardare la classifica piloti e pensare gara per gara, puntare sempre alla vittoria e sperare. Non è ancora finita, ma se Verstappen dovesse continuare così, sarà molto dura per la il Cavallino Rampante.

Foto: LiveMedia/Florent Gooden