DIRETTA F1, GP Messico 2021 LIVE: Red Bull candidato per la pole, Hamilton a caccia della prima fila

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.42 Verstappen non ha mai conquistato una pole-position in questa pista. Nel 2019 perse il primato per un’infrazione con le bandiere gialle dopo aver registrato il miglior crono in Q3.

20.38 L’emergenza sanitari ha trasformato l’impianto in un centro d’assistenza. Il Messico ha seguito in un qualche modo quanto accaduto in Australia a Bathurst con il Governo Locale che ha utilizzato le strutture permanenti per dei fini comuni.

20.35 I piloti hanno trovato un tracciato oltremodo ‘sporco’ questo fine settimana. Il circuito messicano non è utilizzato recentemente ad eccezione della Formula E che storicamente utilizza un disegno differente.

20.33 Il GP del Messico è uno dei più amati dai piloti. Sono tantissimi i tifosi presenti in Autodromo, gremito per Sergio Perez che per la prima volta si presenta in casa con l’opportunità di vincere questa speciale manifestazione.

20.30 Nonostante questo aspetto la pole è sempre importante. In 9 occasioni (45,0%) il vincitore di questa gara è scattato infatti dalla prima casella dello schieramento.

20.26 Scattare dalla pole-position in Mexico non è sinonimo di ‘vantaggio’. Sono infatti molti i metri che separano la griglia di partenza dalla prima curva, un aspetto da tenere in considerazione come accade in quel di Sochi. Chi parte in seconda o addirittura in terza fila ha l’opportunità di utilizzare la scia dei rivali.

20.24 Ricordiamo che il britannico Norris scatterà ultimo in seguito al cambio della power unit. L’inglese non ha quindi interesse a ben figurare nella sessione che ci apprestiamo a vivere.

20.21 Attenzione al gioco delle scie per la lotta alla pole. Nella FP3 le McLaren hanno provato qualcosa di alternativo, vedremo se sarà Norris aiuterà ancora Ricciardo.

20.18 Charles Leclerc (2019) ha conquistato l’ultima pole in questa pista. Il ferrarista difficilmente si ripeterà, ma per il monegasco non è impossibile agguantare la terza fila. Attenzione all’AlphaTauri che potrebbe mettersi tra le Rosse e le Mercedes.

20.15 Jim Clark detiene il record di pole in Messico (1963, 1964, 1965, 1967). Nell’era moderna nessuno è stato in grado di fare meglio di lui

20.12 Red Bull è la favorita d’obbligo dopo le prove libere. Sergio Perez e Max Verstappen hanno mostrato al momento di aver qualcosa in più delle due monoposto tedesche.

20.09 Il circuito messicano è stato modificato per riaccogliere la massima formula. La prima edizione dell’era moderna si è svolta nel 2015

20.06 La massima formula torna in Messico dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria. Il tracciato è oltremodo spettacolare per vari motivi a partire dall’ultimo settore che si trova all’interno di un vecchio stadio da baseball.

20.03 Il sole splende in quel di Città del Messico, sede del secondo appuntamento sudamericano della massima formula. Tribune gremite nell’impianto dedicato ai fratelli Rodríguez.

20.00 Buonasera a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle qualifiche del Gran Premio dii Città del Messico, diciottesimo atto del Mondiale F1 2021.

La presentazione delle qualifiche

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Messico 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Città del Messico. Si preannuncia grande spettacolo nella capitale dove verrà messa in palio la pole position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domani. Ne vedremo davvero delle belle in altitudine, dove si potrebbe giocare una fetta importante della lotta per il campionato.

Max Verstappen e Lewis Hamilton si sfideranno a viso aperto: sono in piena lotta per il titolo iridato, il confronto è accesissimo e vibrante. Il pilota della Red Bull potrebbe partire avvantaggiato, ma il sette volte Campione del Mondo cercherà il colpaccio, La Ferrari spera in un buon risultato con Charles Leclerc e Carlos Sainz.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Messico 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Città del Messico: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse