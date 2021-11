DIRETTA F1, GP Messico 2021 LIVE: ruggito Mercedes, Bottas in pole davanti a Hamilton! La griglia di partenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.37 Appuntamento a domani per la gara: orario d'inizio alle 20.00.

22.36 La griglia di partenza:

1 Valtteri Bottas Mercedes

2 Lewis Hamilton Mercedes

3 Max Verstappen Red Bull

4 Sergio Perez Red Bull

5 Pierre Gasly AlphaTauri

6 Carlos Sainz Ferrari

7 Daniel Ricciardo McLaren

8 Charles Leclerc Ferrari

9 Sebastian Vettel Aston Martin

10 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing

11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing

12 Fernando Alonso Alpine

13 Nicholas Latifi Williams

14 Mick Schumacher Haas

15 George Russell Williams (penalizzato di 5 posizioni)

16 Nikita Mazepin Haas

17 Yuki Tsunoda AlphaTauri (penalizzato di 20 posizioni)

18 Lando Norris McLaren (penalizzato di 20 posizioni)

19 Esteban Ocon Alpine (penalizzato di 20 posizioni)

20 Lance Stroll Aston Martin (penalizzato di 20 posizioni)

22.35 Tsunoda, in sostanza, è uscito deliberatamente dalla pista per non dare fastidio a nessuno. Tuttavia è finito nello “sporco”, alzando tantissima polvere che, di fatto, ha portato Perez all’escursione nel prato.

22.34 La Ferrari non ha brillato, ma l’obiettivo minimo di chiudere davanti alla McLaren è stato centrato, seppur di un soffio. Leclerc non è riuscito a realizzare un giro pulito.

22.32 Un errore di Tsunoda nel T2 dell’ultimo tentativo ha portato Perez ad una escursione nel prato. La breve esposizione delle bandiere gialle ha di fatto obbligato Verstappen ad abortire il giro.

22.31 Ancora una volta abbiamo compreso come le prove libere del venerdì siano poco attendibili. Ieri la Red Bull sembrava di un altro pianeta, oggi in prima fila troviamo due Mercedes. La scuderia di Stoccarda ci ha messo più tempo, ma alla fine è riuscita a trovare l’assetto ideale per questo tracciato.

22.30 Bottas festeggia la pole n.19 in carriera.

22.28 La classifica finale della Q3:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:15.875 6

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.145 6

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.350 6

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.467 6

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.581 7

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.886 7

7 Daniel RICCIARDO McLaren+0.888 6

8 Charles LECLERC Ferrari+0.962 7

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.283 7

10 Lando NORRIS McLaren+20.955 6

22.28 I primi quattro non si sono migliorati nell’ultimo tentativo.

22.27 Sainz è salito in sesta posizione, Leclerc chiude ottavo. Non una qualifica da ricordare per la Ferrari.

22.26 POLE ASSURDA DI BOTTAS! Prima fila Mercedes! Festeggia Toto Wolff ai box!

22.26 Si sta migliorando Hamilton, è vicinissimo a Bottas al secondo rilevamento.

22.26 Verstappen non si migliora! Escursione nel prato per Perez e bandiera gialla per qualche istante.

22.25 Si migliora Bottas al primo rilvevamento!

22.25 Verstappen è dietro di 66 millesimi al primo intermedio!

22.25 Inizia anche l’ultimo tentativo di Verstappen. Poi le Mercedes.

22.25 Si lanciano le Ferrari.

22.23 Hamilton e Bottas entrano per ultimi. Da un lato è un vantaggio, perché la pista migliora dopo ogni passaggio; ma in caso di bandiera gialla, rischierebbero la beffa.

22.23 Entrano in pista Ferrari e Red Bull.

22.23 Tre minuti al termine delle qualifiche.

22.22 Gasly ha sfruttato al meglio la scia di Tsunoda: non sarà semplice per Leclerc andare a scavalcare il francese. Attenzione perché poi l’AlphaTauri è un osso duro anche in gara, non semplice da sorpassare.

22.21 Leclerc ha trovato traffico nel corso del suo primo tentativo, mentre Verstappen ha commesso un paio di imperfezioni. La sensazione è che più la pista diventa gommata e maggiore è il grip della Mercedes con le gomme.

22.20 La classifica a 5 minuti dal termine:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:15.875 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.145 5

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.350 5

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.467 5

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.629 6

6 Charles LECLERC Ferrari+0.982 6

7 Daniel RICCIARDO McLaren+1.090 5

8 Carlos SAINZ Ferrari+1.276 6

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.283 6

10 Lando NORRIS McLaren+20.955 5

22.19 1’15″875 per Bottas, 2° Hamilton a 0.145, 3° Verstappen a ben 0.350! Il mondo sembra essersi capovolto rispetto alle prove libere di ieri…

22.18 SPALLATA MERCEDES! Bottas in testa, secondo Hamilton!

22.18 Bottas firma il miglior primo settore.

22.17 Verstappen leggermente più lento di Perez al primo intermedio.

22.17 Norris e Tsunoda stanno offrendo la scia ai compagni di squadra Ricciardo e Gasly.

22.16 In pista anche le Mercedes.

22.16 Chiaramente gomme soft per tutti. Ora si andrà a caccia della prestazione pura sul giro secco.

22.15 Ecco anche le Red Bull e le Ferrari.

22.15 Le McLaren di Norris e Ricciardo sono le prime a scendere in pista.

22.14 INIZIATA LA Q3! Verstappen favorito per la pole, ma occhio all’indomito Hamilton.

22.11 La Q3 durerà 12 minuti e sarà decisiva per stabilire la griglia di partenza del GP del Messico di F1.

22.10 Dopo aver cercato per due giorni il set-up ideale della sua Mercedes, Hamilton sembra aver colmato il gap dalla Red Bull con le gomme medie. Vedremo ora come andrà nella Q3 con le soft.

22.09 Ricordiamo che Tsunoda e Norris partiranno dal fondo dello schieramento per aver sostituito il motore, scontando dunque la penalità prevista da regolamento.

22.08 La classifica della Q2:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:16.474 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.009 4

3 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.227 5

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.390 4

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.481 5

6 Charles LECLERC Ferrari+0.560 5

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.581 4

8 Daniel RICCIARDO McLaren+0.618 4

9 Carlos SAINZ Ferrari+0.774 5

10 Lando NORRIS McLaren+0.999 4

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.272 5

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.484 5

13 George RUSSELL Williams+1.698 5

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.816 5

15 Esteban OCON Alpine+1.931 4

22.07 Eliminati i seguenti piloti dall’11° al 15° posto: Vettel, Raikkonen, Russell, Giovinazzi ed Ocon.

22.06 Finisce la Q2! Si salva Sainz, qualificato per la Q3.

22.06 Testacoda per Giovinazzi all’ingresso dello stadio, Sainz trova la bandiera gialla ed ora rischia. E’ nono…

22.05 HAMILTON AL COMANDO! Appena 9 millesimi meglio di Verstappen! La Mercedes è arrivata al momento giusto!

22.04 Tsunoda e Russell montano le gomme soft, così come Verstappen. Medie per tutti gli altri.

22.03 Sainz abortisce il primo tentativo con le medie. Attenzione perché è ottavo, dunque il passaggio alla Q3 è tutt’altro che in cassaforte.

22.03 Verstappen scende in pista con le soft, ma è scontato che abortirà il giro: l’olandese vuole partire con le gomme medie domani.

22.02 Quattro minuti al termine. Medie anche per Perez.

22.01 Sainz di nuovo in pista con gomme medie.

22.00 Solo Tsunoda ed Ocon hanno utilizzato le gomme soft, medie per tutti gli altri.

21.59 La classifica a 6 minuti dal termine della Q2:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:16.483 3

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.016 3

3 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.218 4

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.381 3

5 Charles LECLERC Ferrari+0.551 4

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.572 3

7 Daniel RICCIARDO McLaren+0.609 3

8 Carlos SAINZ Ferrari+0.765 4

9 Pierre GASLY AlphaTauri+0.832 4

10 Lando NORRIS McLaren+1.317 3

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.563 4

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.807 4

13 Esteban OCON Alpine+1.922 3

14 George RUSSELL Williams+2.035 4

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.316 4

21.58 Tsunoda, con gomme soft, è 3° a 0.218 da Verstappen. Ma è grande la risposta di Hamilton, distante appena 16 millesimi dall’acerrimo rivale.

21.58 Sainz è ottavo a 0.765. Rischia comunque l’eliminazione.

21.57 Leclerc è molto veloce nel primo settore, dove conta molto il motore. Bene…

21.55 Bottas è terzo a 0.472, 4° Leclerc a 0.551: il monegasco precede Perez per soli 21 millesimi! 9° Sainz a 1″804.

21.55 ECCO HAMILTON! E’ secondo a soli 16 millesimi da Verstappen!

21.54 1’16″483 per Verstappen, impressionante.

21.54 1’17″055 per Perez.

21.53 Ricordiamo il regolamento. I piloti utilizzeranno alla partenza della gara le gomme impiegate per ottenere il proprio miglior tempo nel corso della Q2. Dunque i top-team domani puntano a montare le medie al via.

21.52 Gomme medie per Ferrari, Red Bull e Mercedes.

21.51 Iniziata la Q2!

21.49 Tra due minuti inizierà la Q2. Durerà 15 minuti e verranno eliminati altri 5 piloti, quelli classificati tra l’11ma e la 15ma posizione.

21.48 Nel finale la pista è migliorata molto e Verstappen, è bene ricordarlo, se ne è rimasto tranquillo ai box…L’olandese resta il grande favorito per la pole.

21.47 La classifica della Q1:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:16.727 2

2 Charles LECLERC Ferrari+0.021 3

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.061 2

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.181 3

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.276 2

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.480 2

7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.603 3

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.775 3

9 Carlos SAINZ Ferrari+0.790 3

10 Lando NORRIS McLaren+0.842 2

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.879 3

12 Daniel RICCIARDO McLaren+0.992 2

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.170 3

14 George RUSSELL Williams+1.231 3

15 Esteban OCON Alpine+1.399 2

16 Fernando ALONSO Alpine+1.725 2

17 Nicholas LATIFI Williams+2.029 3

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.131 3

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.576 3

20 Lance STROLL Aston Martin+4.146 1

21.46 Eliminato a sorpresa Fernando Alonso, 16°! Con lo spagnolo vengono eliminati anche Latifi, Schumacher, Mazepin e Stroll.

21.45 BOTTAS BEFFA LA FERRARI! il finlandese fa meglio di 21 millesimi rispetto al monegasco! La pista chiaramente migliora giro dopo giro…

21.44 FERRARIIIIIIIIIIIIIIII!!! Charles Leclerc al comandoooooo!!! 1’16″748, fa meglio di 40 millesimi rispetto a Verstappen!

21.44 Vola la AlphaTauri, Gasly secondo.

21.44 Tsunoda scavalca Sainz.

21.43 Bene Sainz. E’ quinto a 0.729.

21.42 Verstappen e Perez, sicuri della qualificazione, restano ai box. Si lancia invece Carlos Sainz: non può commettere sbavature.

21.41 La classifica a 2 minuti e mezzo dal termine. Sainz sta rischiando l’eliminazione.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:16.788 2

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.171 2

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.419 2

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.663 2

5 Lando NORRIS McLaren+0.781 2

6 Charles LECLERC Ferrari+0.843 3

7 Daniel RICCIARDO McLaren+0.931 2

8 Pierre GASLY AlphaTauri+0.958 3

9 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.109 2

10 Esteban OCON Alpine+1.338 2

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.499 2

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.539 3

13 Fernando ALONSO Alpine+1.664 2

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.702 2

15 Carlos SAINZ Ferrari+1.795 3

16 Nicholas LATIFI Williams+2.583 3

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.745 3

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.192 3

19 George RUSSELL Williams+3.344 3

20 Lance STROLL Aston Martin+4.085 1

21.40 RIDUCE IL GAP LA MERCEDES! Bottas si porta in seconda piazza a 0.171 da Verstappen. 3° Hamilton a 0.419.

21.39 Leclerc è 6° a 0.843, Sainz 13° a 1″795: lo spagnolo però ha commesso un errore.

21.38 Si lanciano ora i piloti della Alpine, ovvero Ocon ed Alonso.

21.37 Verstappen ammutolisce la Mercedes. 1’17″451. L’olandese rifila ben 0.663 al compagno di squadra Perez. 3° Bottas a 0.728, 4° Norris a 0.786, 5° Hamilton a 0.788.

21.37 1’17″516, Bottas al comando con 0.060 su Hamilton e 0.115 su Leclerc. Ma arriva Verstappen…

21.36 Hamilton meglio di 0.170 rispetto a Gasly.

21.36 1’17″746 per Gasly, ora i tempi si abbasseranno tanto…

21.35 Sospiro di sollievo per la Ferrari! Sainz, dopo aver messo la monoposto a folle, è riuscito finalmente a far partire il motore nel migliore dei modi.

21.34 COLPO DI SCENA! Problemi tecnici per la Ferrari di Carlos Sainz. Procede in maniera lentissima! “Non arriva, non arriva“, dice via radio, riferendosi alla potenza.

21.34 Subito tutti in pista con gomme soft.

21.33 SI RICOMINCIA DOPO UNA LUNGA INTERRUZIONE! 10’58” per andare a completare questa Q1!

21.31 Le AlphaTauri di Gasly e Tsunoda sono già pronte a scendere in pista.

21.28 CI SIAMO! Si ripartirà alle 14.33 locali, dunque le 21.33 in Italia!

21,27 Ricordiamo che mancano 10″58 al termine della Q1, interrotta a causa di un incidente che ha visto coinvolto Lance Stroll con la Aston Martin.

21.24 La FIA fa sapere che i team verranno avvisati 5 minuti prima della ripartenza.

21.23 Sempre tutto fermo.

21.22 Ecco Michael Masi.

21.20 Si continua a lavorare per sistemare le protezioni. Molto lunga questa interruzione.

21.19 Il carroattrezzi rimuove la Aston Martin incidentata.

21.16 Siamo sempre in regime di bandiera rossa, ma non dovrebbe mancare molto alla ripartenza.

21.14 Michael Masi, direttore di gara, va a sincerarsi che le barriere siano state sistemate in maniera efficace.

21.13 L’apprensione dei meccanici dopo l’incidente.

21.12 Stroll sarebbe comunque partito in fondo allo schieramento per aver sostituito il motore.

21.11 La Aston Martin di Stroll dopo l’incidente. Il pilota sta bene.

21.09 Questa la classifica decisamente parziale:

1 Charles LECLERC Ferrari1:17.991 1

2 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.499 1

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.592 1

4 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.829 1

5 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.117 1

21.08 Stroll è andato in testacoda all’ultima curva, andando a sbattere con il posteriore contro le barriere.

21.08 Mancano 10’58” al termine, i piloti rientrano ai box. Ora bisognerà rimuovere la Aston Martin e pulire la pista.

21.07 BANDIERA ROSSA! Incidente per Lance Stroll (Aston Martin), andato a sbattere all’ultima curva! Macchina distrutta!

21.07 Leclerc al comando in 1’17″991.

21.06 Giovinazzi fa meglio di 0.288 rispetto al compagno di squadra Raikkonen.

21.06 Gli unici a montare gomme medie sono Russell e Latifi con le Williams, soft per tutti gli altri.

21.05 Tutti in pista, tranne le due Mercedes.

21.04 Si popola la pista. Dentro anche le Ferrari di Sainz e Leclerc con gomme soft.

21.04 1’19″108 per Raikkonen.

21.02 Per ora i migliori attendono ai box. La pista infatti è molto sporca, dunque andrà migliorando con il susseguirsi dei passaggi.

21.01 Dentro anche Kimi Raikkonen con gomme soft.

21.00 Schumacher, Latifi e Mazepin i primi a scendere in pista.

21.00 Si parte con la Q1!

21.00 SEMAFORO VERDE! Iniziate le qualifiche!

20.57 Per la Ferrari l’obiettivo realistico è la terza fila. Ma se davanti qualcuno commettesse qualche errore…

20.54 Ricordiamo il regolamento. 18 minuti la durata della Q1 e 5 piloti da eliminare; 15 minuti la Q2, dove resteranno solo i migliori 10; infine gli ultimi 12 minuti della Q3 per definire la griglia di partenza.

20.50 Gremiti gli spalti del circuito. I messicani si aspettano un guizzo da parte dell’idolo Sergio Perez!

20.47 La Mercedes ha faticato per tutto il week-end in una pista che sulla carta dovrebbe favorire gli austriaci. Verstappen sta confermando per ora il pronostico della vigilia, pronto per un nuovo allungo nel Mondiale.

20.45 I meccanici continuano a lavorare sulla Mercedes di Hamilton. Il britannico cerca il set up giusto per attaccare Max Verstappen.

20.42 Verstappen non ha mai conquistato una pole-position in questa pista. Nel 2019 perse il primato per un’infrazione con le bandiere gialle dopo aver registrato il miglior crono in Q3.

20.38 L’emergenza sanitari ha trasformato l’impianto in un centro d’assistenza. Il Messico ha seguito in un qualche modo quanto accaduto in Australia a Bathurst con il Governo Locale che ha utilizzato le strutture permanenti per dei fini comuni.

20.35 I piloti hanno trovato un tracciato oltremodo ‘sporco’ questo fine settimana. Il circuito messicano non è utilizzato recentemente ad eccezione della Formula E che storicamente utilizza un disegno differente.

20.33 Il GP del Messico è uno dei più amati dai piloti. Sono tantissimi i tifosi presenti in Autodromo, gremito per Sergio Perez che per la prima volta si presenta in casa con l’opportunità di vincere questa speciale manifestazione.

20.30 Nonostante questo aspetto la pole è sempre importante. In 9 occasioni (45,0%) il vincitore di questa gara è scattato infatti dalla prima casella dello schieramento.

20.26 Scattare dalla pole-position in Mexico non è sinonimo di ‘vantaggio’. Sono infatti molti i metri che separano la griglia di partenza dalla prima curva, un aspetto da tenere in considerazione come accade in quel di Sochi. Chi parte in seconda o addirittura in terza fila ha l’opportunità di utilizzare la scia dei rivali.

20.24 Ricordiamo che il britannico Norris scatterà ultimo in seguito al cambio della power unit. L’inglese non ha quindi interesse a ben figurare nella sessione che ci apprestiamo a vivere.

20.21 Attenzione al gioco delle scie per la lotta alla pole. Nella FP3 le McLaren hanno provato qualcosa di alternativo, vedremo se sarà Norris aiuterà ancora Ricciardo.

20.18 Charles Leclerc (2019) ha conquistato l’ultima pole in questa pista. Il ferrarista difficilmente si ripeterà, ma per il monegasco non è impossibile agguantare la terza fila. Attenzione all’AlphaTauri che potrebbe mettersi tra le Rosse e le Mercedes.

20.15 Jim Clark detiene il record di pole in Messico (1963, 1964, 1965, 1967). Nell’era moderna nessuno è stato in grado di fare meglio di lui

20.12 Red Bull è la favorita d’obbligo dopo le prove libere. Sergio Perez e Max Verstappen hanno mostrato al momento di aver qualcosa in più delle due monoposto tedesche.

20.09 Il circuito messicano è stato modificato per riaccogliere la massima formula. La prima edizione dell’era moderna si è svolta nel 2015

20.06 La massima formula torna in Messico dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria. Il tracciato è oltremodo spettacolare per vari motivi a partire dall’ultimo settore che si trova all’interno di un vecchio stadio da baseball.

20.03 Il sole splende in quel di Città del Messico, sede del secondo appuntamento sudamericano della massima formula. Tribune gremite nell’impianto dedicato ai fratelli Rodríguez.

20.00 Buonasera a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle qualifiche del Gran Premio dii Città del Messico, diciottesimo atto del Mondiale F1 2021.

La presentazione delle qualifiche

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Messico 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Città del Messico. Si preannuncia grande spettacolo nella capitale dove verrà messa in palio la pole position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domani. Ne vedremo davvero delle belle in altitudine, dove si potrebbe giocare una fetta importante della lotta per il campionato.

Max Verstappen e Lewis Hamilton si sfideranno a viso aperto: sono in piena lotta per il titolo iridato, il confronto è accesissimo e vibrante. Il pilota della Red Bull potrebbe partire avvantaggiato, ma il sette volte Campione del Mondo cercherà il colpaccio, La Ferrari spera in un buon risultato con Charles Leclerc e Carlos Sainz.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Messico 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Città del Messico: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.00. Buon divertimento a tutti.

