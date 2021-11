DIRETTA F1, GP Messico 2021 LIVE: Verstappen dilaga, Ferrari guadagna punti sulla McLaren

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

50° giro/71 1’19″468, Perez migliora ulteriormente il suo giro veloce e si porta a 5″8 da Hamilton: ci crede!

50° giro/71 Problemi di graining per Leclerc: la Ferrari fa più fatica con le gomme hard rispetto alle medie.

49° giro/71 Posizioni consolidate davanti. Verstappen guida con 12″ su Hamilton e 19″ su Perez. Gasly a 42″, Leclerc a 47″, Sainz a 55″. Le Ferrari devono evitare a tutti i costi l’onta del doppiaggio…

48° giro/71 La Ferrari può sorridere da un lato per i tanti punti che sta guadagnando sulla McLaren. Ma il fatto che Leclerc stia costantemente perdendo da Gasly (AlphaTauri) non può certo mettere di buon umore Binotto…

47° giro/71 Perez si porta a 6″7 da Hamilton, guadagna 7 decimi in un colpo solo. Le gomme più fresche agevolano il messicano.

47° giro/71 Verstappen, nonostante l’ampio vantaggio, continua a guadagnare su Hamilton. Ora 11″2.

46° giro/71 Pit-stop per Norris, che scivola al 10° posto. Ora tutti i piloti si sono fermati almeno una volta.

45° giro/71 La classifica della gara:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+10.376 1

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+19.166 1

4 Pierre GASLY AlphaTauri+38.688 1

5 Charles LECLERC Ferrari+42.977 1

6 Carlos SAINZ Ferrari+51.074 1

7 Lando NORRIS McLaren+58.326 1

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+59.963 1

9 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+64.355 1

10 Fernando ALONSO Alpine+73.906 1

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 1

12 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 2

13 Esteban OCON Alpine1 L 1

14 Valtteri BOTTAS Mercedes1 L 2

15 George RUSSELL Williams1 L 1

16 Lance STROLL Aston Martin1 L 2

17 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team1 L 1

44° giro/71 Pit-stop senza patemi per Sainz (i ricordi recenti non erano buoni…). Rientra con gomme hard.

44° giro/71 1’19″659 per Perez, giro veloce: toglie il punto di bonus a Hamilton!

43° giro/71 Verstappen ha 10″ di vantaggio su Hamilton. E’ una stangata da cui non sarà semplice riprendersi, anche sotto il profilo psicologico. Il prossimo GP del Brasile rischia di diventare già un’ultima spiaggia per la Mercedes.

42° giro/71 DISASTRO PER BOTTAS! La sosta per montare le gomme medie è durata ben 11″7. C’è stato un problema nel fissaggio di una mescola.

41° giro/71 Cambio gomme per Perez, monta chiaramente le hard. Verstappen torna in testa, 2° Hamilton.

40° giro/71 Pit-stop per Ricciardo, gomme medie. Bottas ha finalmente pista libera…

39° giro/71 In questo momento il punto di bonus è di Hamilton. Dunque l’inglese andrebbe a -18 da Verstappen nella classifica piloti. Iniziano ad essere tanti a quattro gare dalla fine.

38° giro/71 La classifica della gara. Perez, Sainz, Alonso e Norris, tra i top10, non si sono ancora fermati.

1 Sergio PEREZ Red Bull RacingLEADER – –

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+6.431 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+14.150 1

4 Carlos SAINZ Ferrari+25.588 – –

5 Pierre GASLY AlphaTauri+39.034 1

6 Charles LECLERC Ferrari+42.889 1

7 Fernando ALONSO Alpine+48.540 – –

8 Lando NORRIS McLaren+54.141 – –

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+59.485 1

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+63.130 1

11 Daniel RICCIARDO McLaren+73.493 1

12 Valtteri BOTTAS Mercedes+74.153 1

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+79.913 1

14 George RUSSELL Williams1 L 1

15 Esteban OCON Alpine1 L 1

16 Nicholas LATIFI Williams1 L 2

17 Lance STROLL Aston Martin1 L 1

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team1 L 1

37° giro/71 Leclerc resta a 3″2 da Gasly, non sembrano esserci i margini per un attacco nell’immediato.

36° giro/71 Perez, nel momento in cui si fermerà, andrà certamente alle spalle di Hamilton. Ma la Red Bull sta cercando di ritardare il più possibile la sosta per consentirgli di avere gomme più fresche nel finale.

36° giro/71 Hamilton guadagna mezzo secondo e si porta a 7 secondi da Verstappen.

35° giro/71 Perez è al comando della gara, il pubblico sta impazzendo. Ma il messicano, a differenza di Verstappen e Hamilton, non si è ancora fermato.

34° giro/71 Pit-stop per Verstappen, chiaramente gomme hard anche per lui. Rientra in pista con 7″5 su Hamilton.

33° giro/71 Leclerc supera Alonso ed è 8°. Nel frattempo si è fermato anche Gasly, rientrando in pista ancora davanti a Leclerc.

32° giro/71 1’19″953 per Hamilton, giro veloce! Guadagna 2 secondi su Verstappen e Perez, ma con gomme nuove.

32° giro/71 Hamilton sembra già più a suo agio con le gomme dure.

32° giro/71 Leclerc è rientrato alle spalle di Alonso, che non si è ancora fermato.

31° giro/71 Cambio gomme anche per Leclerc, Hamilton tira un sospiro di sollievo. Mescole dure anche per il monegasco.

30° giro/71 Hamilton rientra in pista in quinta piazza alle spalle di Leclerc! Dunque ora rischia di perdere decimi preziosi!

30° giro/71 PIT-STOP PER HAMILTON! La Mercedes vuole evitare l’undercut di Perez. Gomme hard e cambio dell’ala anteriore.

29° giro/71 La Ferrari sta gestendo bene le gomme. Leclerc guadagna 4 decimi e si porta a 3″4 da Gasly. E’ il momento di provare l’undercut?

29° giro/71 Al momento la Ferrari sarebbe terza nella classifica costruttori con +13,5 punti sulla McLaren.

29° giro/71 Norris è entrato in zona punti con la McLaren, è 10°.

28° giro/71 Si è stabilizzato a 8″5 il ritardo di Hamilton da Verstappen. Ma alle spalle dell’inglese c’è l’idolo di casa Sergio Perez a 2″. Attenzione al possibile undercut…

27° giro/71 La classifica della gara:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Lewis HAMILTON Mercedes+8.610 – –

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+10.675 – –

4 Pierre GASLY AlphaTauri+24.796 – –

5 Charles LECLERC Ferrari+28.469 – –

6 Carlos SAINZ Ferrari+31.258 – –

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+40.041 – –

8 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+43.316 – –

9 Fernando ALONSO Alpine+47.682 – –

10 Lando NORRIS McLaren+54.484 – –

11 Daniel RICCIARDO McLaren+68.259 1

12 Valtteri BOTTAS Mercedes+68.783 1

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+70.747 1

14 George RUSSELL Williams+80.006 1

15 Esteban OCON Alpine1 L 1

16 Lance STROLL Aston Martin1 L 1

17 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team1 L 1

26° giro/71 Bottas sta provando a passare Ricciardo. Entrambe le macchine montano il motore Mercedes.

25° giro/71 La Mercedes ha rovinato la gara odierna con una pessima partenza. In particolare Bottas aveva l’occasione di allargare la traiettoria verso sinistra e chiudere la porta a Verstappen. Ma non lo ha fatto. Il GP si è deciso lì, per ora.

25° giro/71 Se la gara finisse così, la Red Bull si porterebbe a -10 dalla Mercedes nella classifica costruttori.

24° giro/71 Verstappen inesorabile, 8″5 su Hamilton! E’ forse il Gran Premio dove si sta vedendo il divario più netto tra Red Bull e Mercedes.

23° giro/71 Leclerc a 4″ da Gasly. Come era già accaduto altre volte in questa stagione, quando la Ferrari si trova alle spalle dell’AlphaTauri, fa tanta fatica a sopravanzarla.

23° giro/71 Giovinazzi, che ha già effettuato il pit-stop, sta perdendo tanto tempo alle spalle di Ricciardo e Bottas. La sosta anticipata non ha pagato per l’Alfa Romeo.

22° giro/71 Hamilton si sente impotente, semplicemente oggi il pacchetto Verstappen-Red Bull è superiore. Qualcosa potrebbe cambiare con le gomme dure, ma intanto il divario è già enorme: 7″9!

21° giro/71 Perez si mantiene a 2″3 da Hamilton. Lontanissimi tutti gli altri: Gasly paga 20″ da Verstappen, Leclerc 24″5, Sainz 27″….

20° giro/71 1’20″685, altro giro veloce. Verstappen sembra quasi che stia giocando…Un secondo secco rifilato a Hamilton, ora sprofondato a 7″2.

20° giro/71 Gara tutto sommato senza infamia e senza lode per la Ferrari. Leclerc e Sainz sono quinto e sesto, al massimo possono puntare al 4° posto di Gasly, che si sta difendendo egregiamente.

19° giro/71 Bottas è sempre alle spalle di Ricciardo, non riesce proprio a scavalcarlo.

19° giro/71 Hamilton inizia a trovare il ritmo, primi doppiaggi per Verstappen. 6″3 il divario tra i due rivali.

18° giro/71 Reagisce Hamilton! Guadagna 4 decimi su Perez e, quantomeno, può respirare. Si porta a 6″2 da Verstappen, che probabilmente sta già gestendo le gomme.

18° giro/71 In questa fase Leclerc guadagna un decimino a giro su Gasly, ma si trova comunque a 3″8 dal francese.

17° giro/71 Pit-stop per Giovinazzi, monta gomme dure.

17° giro/71 A questo punto Hamilton deve pensare a difendere la seconda posizione, perché ormai non vede neanche più Verstappen dinanzi a sé: l’olandese ha ben 6″5 di vantaggio!

16° giro/71 Perez a 1″9 da Hamilton.

16° giro/71 La classifica della gara:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Lewis HAMILTON Mercedes+5.944 – –

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+7.928 – –

4 Pierre GASLY AlphaTauri+14.963 – –

5 Charles LECLERC Ferrari+19.006 – –

6 Carlos SAINZ Ferrari+21.953 – –

7 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+26.989 – –

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+27.908 – –

9 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+31.358 – –

10 Fernando ALONSO Alpine+34.328 – –

11 George RUSSELL Williams+39.700 – –

12 Lando NORRIS McLaren+41.161 – –

13 Esteban OCON Alpine+46.822 1

14 Daniel RICCIARDO McLaren+47.779 1

15 Valtteri BOTTAS Mercedes+64.592 1

16 Lance STROLL Aston Martin+67.149 1

17 Nicholas LATIFI Williams+70.661 1

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+72.972 1

15° giro/71 Hamilton in crisi, perde mezzo secondo da Perez. Il messicano si porta a 2″3 dal campione del mondo.

14° giro/71 Al momento Hamilton precipiterebbe a -20 da Verstappen in classifica a 4 gare dalla fine. Il britannico lamenta via radio che le gomme sono già molto degradate.

14° giro/71 CHE STANGATA! Verstappen rifila sette decimi in un colpo solo a Hamilton! 4″5 il vantaggio per l’olandese. La Red Bull sinora è superiore alla Mercedes.

13° giro/71 Ora Sainz si è allontanato da Leclerc, rimanendo troppo in scia avrebbe rovinato le gomme.

12° giro/71 1’20″958, altro giro veloce per Verstappen. Hamilton sta dando tutto, ma continua a perdere: ora è precipitato a 3″8…Così è impensabile provare l’undercut.

11° giro/71 Comunque per la Ferrari si è messa bene per il terzo posto costruttori, perché al momento le McLaren sono fuori dalla zona punti: 12° Norris e 17° Ricciardo, che si tiene sempre Bottas alle spalle.

11° giro/71 Leclerc non ha il passo per impensierire Gasly in questa fase. Al momento viaggia a ben 3″4 dal francese dell’AlphaTauri.

10° giro/71 Alonso passa Russell ed entra in zona punti: è 10° con la Alpine.

10° giro/71 Continua a spingere Verstappen. 1’21″051, altro giro veloce. Hamilton precipita a 3″4…

9° giro/71 Raikkonen sorpassa Russell all’esterno ed è nono. Sainz è molto vicino a Leclerc, sembra più veloce.

9° giro/71 1’21″520 per Verstappen, giro veloce.

8° giro/71 Al momento non c’è storia. 2″9 di vantaggio per Verstappen su Hamilton.

8° giro/71 Raikkonen e Russell in bagarre per il nono posto. Ottima Alfa Romeo in questo avvio.

8° giro/71 Vettel è molto vicino a Giovinazzi per il settimo posto.

7° giro/71 La classifica della gara:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Lewis HAMILTON Mercedes+2.550 – –

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+4.401 – –

4 Pierre GASLY AlphaTauri+6.373 – –

5 Charles LECLERC Ferrari+8.321 – –

6 Carlos SAINZ Ferrari+9.374 – –

7 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+10.846 – –

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+11.598 – –

9 George RUSSELL Williams+13.892 – –

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+14.475 – –

11 Fernando ALONSO Alpine+15.448 – –

12 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+16.590 – –

13 Nicholas LATIFI Williams+17.766 – –

14 Lando NORRIS McLaren+18.500 – –

15 Esteban OCON Alpine+19.339 1

16 Lance STROLL Aston Martin+20.250 1

17 Daniel RICCIARDO McLaren+21.072 1

18 Valtteri BOTTAS Mercedes+21.574 1

7° giro/71 Sale già a 2″1 il margine di Verstappen su Hamilton. Si sta mettendo malissimo per il campione del mondo.

7° giro/71 Leclerc si trova a 1″4 da Gasly. Il francese sarà un osso duro con la AlphaTauri.

6° giro/71 Verstappen ha già guadagnato 1″6 su Hamilton. Perez a 3″3.

6° giro/71 Attenzione perché la Red Bull sta riaprendo completamente il discorso anche per la classifica costruttori.

5° giro/71 Bottas in grande confusione, viene passato da Ricciardo ed è ultimo dei piloti in pista.

5° giro/71 GRAN SORPASSO DI SAINZ! Staccata all’esterno su Giovinazzi, è sesto!

5° giro/71 Verstappen non consente a Hamilton di avvicinarsi e tiene la testa.

4° giro/71 Rientra la Safety Car, si riparte!

4° giro/71 Partenza allucinante per Giovinazzi, ma si è messa benissimo anche per la Ferrari in chiave terzo posto nella classifica costruttori.

4° giro/71 E qui il testacoda di Bottas.

4° giro/71 Ecco Verstappen che ha affiancato le Mercedes alla prima curva.

3° giro/71 Verstappen ha superato le due Mercedes all’esterno alla prima curva, una manovra da manuale. Le tre macchine sono arrivate praticamente appaiate, ma la staccata dell’olandese è stata davvero al limite. Va detto che, trovandosi Verstappen all’esterno, Bottas avrebbe potuto chiudere con maggiore vigore la porta: il finlandese è stato molto tenero.

3° giro/71 La classifica dopo la partenza. Già fuori Tsunoda e Schumacher:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Lewis HAMILTON Mercedes+1.609 – –

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+2.798 – –

4 Pierre GASLY AlphaTauri+4.575 – –

5 Charles LECLERC Ferrari+7.830 – –

6 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+7.308 – –

7 Carlos SAINZ Ferrari+8.789 – –

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+10.569 – –

9 George RUSSELL Williams+11.660 – –

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+14.663 – –

11 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+17.188 – –

12 Fernando ALONSO Alpine+18.351 – –

13 Nicholas LATIFI Williams+19.239 – –

14 Esteban OCON Alpine+20.374 – –

15 Lando NORRIS McLaren+22.470 1

16 Daniel RICCIARDO McLaren+23.493 1

17 Lance STROLL Aston Martin+26.371 1

18 Valtteri BOTTAS Mercedes+30.340 1

2° giro/71 Bottas è stato toccato da Ricciardo alla prima curva, da qui il testacoda. Il pilota della McLaren ha danneggiato l’ala anteriore ed è rientrato per sostituirla.

2° giro/71 Soste ai box per Ricciardo e Bottas, quest’ultimo monta gomme hard.

1° giro/71 SAFETY-CAR! Fermi Schumacher e Tsunoda. 5° Leclerc, 6° Giovinazzi, 7° Sainz.

1° giro/71 Bottas va in testacoda e compromette la sua gara!

1° giro/71 PARTENZA ALLUCINANTE DI VERSTAPPEN, E’ AL COMANDO SU HAMILTON!

SEMAFORO VERDE! Iniziato il GP del Messico di F1!

20.02 I piloti vanno a schierarsi sulla griglia di partenza…

20.01 La parte sinistra della pista è molto più pulita, dunque chi parte sulla destra come Hamilton potrebbe fare fatica. Attenzione al pattinamento delle gomme sulla polvere…

20.00 La partenza potrebbe rivelarsi un momento decisivo di questo Mondiale. Verstappen e Hamilton saranno aggressivi, ma al tempo stesso non possono permettersi incidenti…

20.00 E’ il momento del giro di formazione!

19.57 Tutti i piloti partiranno con gomme medie, tranne Tsunoda ed Ocon che montano le soft.

19.56 La Ferrari si trova a 3,5 punti dalla McLaren nella classifica costruttori: non effettuare il sorpasso oggi sarebbe una delusione.

19.55 Saranno ben 71 i giri da percorrere.

19.53 La classifica del Mondiale costruttori.

1. Mercedes 460,5

2. Red Bull 437,5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250,5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0

19.51 La classifica del Mondiale piloti.

1. Max Verstappen (Red Bull) 287,5

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 275,5

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 185

4. Sergio Perez (Red Bull) 150

5. Lando Norris (McLaren) 149

6. Charles Leclerc (Ferrari) 128

7. Carlos Sainz (Ferrari) 122,5

8. Daniel Ricciardo (McLaren) 105

9. Pierre Gasly (AlphaTauri) 74

10. Fernando Alonso (Alpine ) 58

11. Esteban Ocon (Alpine) 46

12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 36

13. Lance Stroll (Aston Martin) 26

14. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 20

15. George Russell (Williams) 16

16. Nicholas Latifi (Williams) 7

17. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 6

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1

19. Mick Schumacher (Haas) 0

20. Nikita Mazepin (Haas) 0

19.48 Attenzione al via ad Hamilton che parte dal lato ‘sporco’ della pista. Questo dettaglio potrebbe essere determinante nei primi metri in un circuito è praticamente inutilizzato durante la stagione.

19.45 Dopo l’Inno Nazionale tutti si preparano per salire in auto. Sale l’attesa per la procedura di partenza.

19.43 Nella storia del GP del Messico Alain Prost è l’unico pilota ad aver vinto con due squadre diverse. Il francese si è imposto con la McLaren nel 1988 e con la Ferrari nel 1990

19.40 I piloti si preparano per ascoltare l’Inno Nazionale sulla linea di partenza. Salgono le pulsazioni per una prova da non perdere!

19.36 Max Verstappen (2017, 2018) e Lewis Hamilton (2016, 2019) sono i più vincenti dell’era moderna. Attenzione a Perez ed a Bottas che hanno l’opportunità di ben figurare nell’evento che ci apprestiamo a vivere.

19.33 La Rossa ha l’opportunità di approfittare di questa situazione. Attenzione però a Daniel Ricciardo che scatta in settima piazza alle spalle dello spagnolo Carlos Sainz (Ferrari). Dietro di loro ci sarà Charles Leclerc con la seconda Rossa.

19.30 Sono tanti i piloti che scattano dal fondo per dei cambi alla power unit. Il più importante è sicuramente Lando Norris (McLaren), diretto rivale della Ferrari nella lotta per il terzo posto nella classifica costruttori.

19.26 Attenzione al via. Sono tanti i metri che separano lo start dalle prime tre curve, un aspetto da tenere in considerazione che nel Mondiale possiamo ritrovare solo in quel di Sochi (Russia).

19.23 Tutti in pista per raggiungere la griglia di partenza. Ultimi metri per tutti prima del via! Sale l’attesa per il Gran Premio di Città del Messico!

19.20 Manca sempre meno al via, i piloti si preparano per il giro di schieramento

19.17 La classifica costruttori alla vigilia del round messicano della F1

1 MERCEDES 460.5

2 RED BULL RACING HONDA 437.5

3 MCLAREN MERCEDES 254

4 FERRARI 250.5

5 ALPINE RENAULT 104

6 ALPHATAURI HONDA 94

7 ASTON MARTIN MERCEDES 62

8 WILLIAMS MERCEDES 23

9 ALFA ROMEO RACING FERRARI 7

10 HAAS FERRARI 0

19.15 La classifica del Mondiale F1 2021 alla vigilia della manifestazione che ci apprestiamo a vivere.

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 287.5

2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 275.5

3 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 185

4 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 150

5 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 149

6 Charles Leclerc MON FERRARI 128

7 Carlos Sainz ESP FERRARI 122.5

8 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 105

9 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 74

10 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 58

11 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 46

12 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 36

13 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 26

14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 20

15 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 16

16 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 7

17 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 6

18 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

19 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

20 Robert Kubica POL ALFA ROMEO RACING FERRARI 0

21 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

19.12 Le tribune sono piene di tifosi per Sergio Perez. Il #11 della Red Bull ha l’occasione per lottare per il successo dopo aver deluso le attese nelle qualifiche di ieri.

19.09 L’Autódromo Hermanos Rodríguez ha una metratura di 4.300 metri ed ha una caratteristica speciale: l’altura. Città del Messico è infatti situata ad oltre 2.000 metri sul livello del mare, un fatto unico per l’intera stagione.

19.06 La F1 torna in Messico dopo una stagione d’assenza in seguito all’emergenza sanitaria. Il tracciato è molto particolare con dei passaggi veramente suggestivi l’attraversamento dello ‘stadio da baseball’ situato nell’ultimo settore della pista.

19.03 Il sole splende in Messico, la temperatura è simile a quella di ieri. Nelle qualifiche si sono sfiorati i 45 gradi d’asfalto, una condizione che potrebbe riservare delle sorprese.

19.00 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio di Città del Messico, diciottesimo atto del Mondiale F1 2021. L’attesa è finita, tra meno di 60 minuti si parte!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Messico, quintultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Città del Messico assisteremo a una gara aperta e dall’esito incerto.

La Mercedes potrà sfruttare una prima fila inaspettata: Valtteri Bottas in pole-position e Lewis Hamilton secondo. Le prove libere avevano dato delle indicazioni diverse, ma la scuderia di Brackley lavorando sodo ha trovato la quadra. Ha, invece, un po’ perso la bussola la Red Bull e non a caso Max Verstappen non è andato oltre il terzo posto, al di là della polemica con il giapponese Yuki Tsunoda dell’AlphaTauri, reo di aver danneggiato l’ultimo tentativo nel time-attack dell’orange.

Le Ferrari hanno realizzato il sesto e l’ottavo tempo, con Carlos Sainz a fare meglio di Charles Leclerc. Cosa ci si può aspettare? Sulla carta si vedono cinque piloti più competitivi, oltre alle Mercedes e alle Red Bull, Pierre Gasly ha dimostrato di essere in ottima forma. A meno di imprevisti, sempre dietro l’angolo, le Rosse si batteranno per i piazzamenti tra il quinto e l’ottavo. L’obiettivo è di marcare quanti più punti possibile, soprattutto perché Lando Norris partirà dal fondo della griglia dopo aver sostituito il suo motore. La McLaren, dunque, avrà un solo uomo nelle posizioni di vertice e il sorpasso da parte del Cavallino Rampante nel Mondiale Costruttori è un’eventualità concreta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP del Messico, quintultimo round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 20.00 italiane. Buon divertimento!

