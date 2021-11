Oggi, alle ore 20.00 italiane, andrà in scena il GP del Messico, quintultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Città del Messico le emozioni non mancheranno e la corsa sarà importante per il destino di questo campionato.

La Mercedes potrà sfruttare una prima fila inaspettata: Valtteri Bottas in pole-position e Lewis Hamilton secondo. Le prove libere avevano dato delle indicazioni diverse, ma la scuderia di Brackley lavorando sodo ha trovato la quadra. Ha, invece, un po’ perso la bussola la Red Bull e non a caso Max Verstappen non è andato oltre il terzo posto, al di là della polemica con il giapponese Yuki Tsunoda dell’AlphaTauri, reo di aver danneggiato l’ultimo tentativo nel time-attack dell’orange.

Dovrà rimontare la Ferrari. La sesta piazza dello spagnolo Carlos Sainz e l’ottava del monegasco Charles Leclerc non sono dei piazzamenti entusiasmanti e per questo la Rossa cercherà di mettere insieme una prestazione solida in gara e garantirsi punti importanti nella sfida con la McLaren per il terzo posto nella classifica dei costruttori.

Di seguito il programma odierno e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP MESSICO F1 2021

DOMENICA 7 NOVEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 20.00, Gara

PROGRAMMA GP MESSICO F1 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio del Messico sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e SkySport 4K (213), dove sarà trasmessa la gara.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà in differita la corsa domenicale.

STREAMING – Il Gran Premio del Messico potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NOW. Inoltre sarà visibile la differita della gara su TV8.it.

PROGRAMMA SKY SPORT

DOMENICA 7 NOVEMBRE

Ore 18.30: Paddock Live

Ore 20.00: gara F1

Ore 22.00: Paddock Live

Ore 22.30: #skymotori

Ore 00.00 lunedì 8 novembre: Race Anatomy F1

PROGRAMMA TV8

DOMENICA 7 NOVEMBRE

Ore 22.55, F1, Gara, differita

Foto: Florent Gooden / LPS