DIRETTA F1, GP Messico 2021 LIVE: Ferrari insegue la Top5, Hamilton sfida Verstappen

19.30 Sono tanti i piloti che scattano dal fondo per dei cambi alla power unit. Il più importante è sicuramente Lando Norris (McLaren), diretto rivale della Ferrari nella lotta per il terzo posto nella classifica costruttori.

19.26 Attenzione al via. Sono tanti i metri che separano lo start dalle prime tre curve, un aspetto da tenere in considerazione che nel Mondiale possiamo ritrovare solo in quel di Sochi (Russia).

19.23 Tutti in pista per raggiungere la griglia di partenza. Ultimi metri per tutti prima del via! Sale l’attesa per il Gran Premio di Città del Messico!

19.20 Manca sempre meno al via, i piloti si preparano per il giro di schieramento

19.17 La classifica costruttori alla vigilia del round messicano della F1

1 MERCEDES 460.5

2 RED BULL RACING HONDA 437.5

3 MCLAREN MERCEDES 254

4 FERRARI 250.5

5 ALPINE RENAULT 104

6 ALPHATAURI HONDA 94

7 ASTON MARTIN MERCEDES 62

8 WILLIAMS MERCEDES 23

9 ALFA ROMEO RACING FERRARI 7

10 HAAS FERRARI 0

19.15 La classifica del Mondiale F1 2021 alla vigilia della manifestazione che ci apprestiamo a vivere.

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 287.5

2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 275.5

3 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 185

4 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 150

5 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 149

6 Charles Leclerc MON FERRARI 128

7 Carlos Sainz ESP FERRARI 122.5

8 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 105

9 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 74

10 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 58

11 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 46

12 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 36

13 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 26

14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 20

15 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 16

16 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 7

17 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 6

18 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

19 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

20 Robert Kubica POL ALFA ROMEO RACING FERRARI 0

21 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

19.12 Le tribune sono piene di tifosi per Sergio Perez. Il #11 della Red Bull ha l’occasione per lottare per il successo dopo aver deluso le attese nelle qualifiche di ieri.

19.09 L’Autódromo Hermanos Rodríguez ha una metratura di 4.300 metri ed ha una caratteristica speciale: l’altura. Città del Messico è infatti situata ad oltre 2.000 metri sul livello del mare, un fatto unico per l’intera stagione.

19.06 La F1 torna in Messico dopo una stagione d’assenza in seguito all’emergenza sanitaria. Il tracciato è molto particolare con dei passaggi veramente suggestivi l’attraversamento dello ‘stadio da baseball’ situato nell’ultimo settore della pista.

19.03 Il sole splende in Messico, la temperatura è simile a quella di ieri. Nelle qualifiche si sono sfiorati i 45 gradi d’asfalto, una condizione che potrebbe riservare delle sorprese.

19.00 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio di Città del Messico, diciottesimo atto del Mondiale F1 2021. L’attesa è finita, tra meno di 60 minuti si parte!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Messico, quintultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Città del Messico assisteremo a una gara aperta e dall’esito incerto.

La Mercedes potrà sfruttare una prima fila inaspettata: Valtteri Bottas in pole-position e Lewis Hamilton secondo. Le prove libere avevano dato delle indicazioni diverse, ma la scuderia di Brackley lavorando sodo ha trovato la quadra. Ha, invece, un po’ perso la bussola la Red Bull e non a caso Max Verstappen non è andato oltre il terzo posto, al di là della polemica con il giapponese Yuki Tsunoda dell’AlphaTauri, reo di aver danneggiato l’ultimo tentativo nel time-attack dell’orange.

Le Ferrari hanno realizzato il sesto e l’ottavo tempo, con Carlos Sainz a fare meglio di Charles Leclerc. Cosa ci si può aspettare? Sulla carta si vedono cinque piloti più competitivi, oltre alle Mercedes e alle Red Bull, Pierre Gasly ha dimostrato di essere in ottima forma. A meno di imprevisti, sempre dietro l’angolo, le Rosse si batteranno per i piazzamenti tra il quinto e l’ottavo. L’obiettivo è di marcare quanti più punti possibile, soprattutto perché Lando Norris partirà dal fondo della griglia dopo aver sostituito il suo motore. La McLaren, dunque, avrà un solo uomo nelle posizioni di vertice e il sorpasso da parte del Cavallino Rampante nel Mondiale Costruttori è un’eventualità concreta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP del Messico, quintultimo round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 20.00 italiane. Buon divertimento!

