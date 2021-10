DIRETTA F1, GP Austin 2021 LIVE: si riparte alle 22.00. La classifica della prima sessione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA FP1

RISULTATI E CLASSIFICA PROVE LIBERE 1

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Dopo il primo turno disputato nella mattinata texana, si torna in azione sullo splendido scenario del COTA – Circuit of the Americas, per un’ora di lavoro decisamente indicativa.

In questa FP2, che scatterà alle ore 22.00 italiane (le 15.00 di Austin) vedremo i piloti impegnati nell’affinare il time attack e, soprattutto, concentrarsi sulle simulazioni di passo gara, per capire quale monoposto avrà in dotazione il ritmo migliore nel Gran Premio in programma domenica sera alle ore 21.00 italiane. Il duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, separati da appena sei lunghezze, è pronto a scrivere un nuovo capitolo.

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti di F1, scatterà alle ore 22.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della sessione, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della massima categoria del motorsport sul tracciato texano di Austin.

Foto: Lapresse