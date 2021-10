F1, sostituzione del motore endotermico sulla Mercedes di Valtteri Bottas: cinque posizioni di penalità

C’è un problema motori per la Mercedes in F1? Sicuramente desta curiosità quanto accaduto nelle ultime ore ad Austin (Stati Uniti), tappa del Mondiale 2021. Come rivelato da Sky Sport e confermato dallo stesso team di Brackley, il finlandese Valtteri Bottas andrà ancora una volta in penalità.

Sulla monoposto del pilota finlandese sarà montata, infatti, la sesta unita del motore endotermico. Una decisione sorprendente, visto che Valtteri si era trovato già a dover fare un cambiamento importante e significativo relativamente al propulsore a Monza e in Russia. Una criticità della Stella a tre punte dal momento che anche il tedesco Sebastian Vettel (Aston Martin) e il britannico George Russell (Williams) dovranno utilizzare la quarta Power Unit teutonica e quindi subire una penalizzazione.

UPDATE: @ValtteriBottas has taken his sixth Internal Combustion Engine of the season and will take a five-place grid penalty for the #USGP. pic.twitter.com/GRQEibEFEp — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 22, 2021

Un GP dunque in salita per le Frecce Nere dal momento che Lewis Hamilton non potrà contare sull’aiuto del suo team-mate, quantomeno inizialmente, nella gara americana contro il leader del campionato Max Verstappen. L’elemento dell’affidabilità, dunque, potrebbe far pendere la bilancia in favore della Red Bull.

Foto: LaPresse