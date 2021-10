Entra subito nel vivo la battaglia tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, protagonisti del Mondiale di F1 2021. Il britannico di Mercedes e l’olandese di Red Bull si sfidano già nella seconda sessione del Gran Premio degli Stati Uniti d’America, sedicesimo atto di una stagione incredibile.

Il giovane alfiere della casa austriaca, dopo aver detto: “Sei un’idiota” via radio, risponde con il dito medio all’inglese che stava per approcciare la seconda curva. Si infiamma la battaglia tra i due con il #33 del gruppo che ha provocato il #44 della Mercedes.

Tutto è iniziato nel giro di lancio all’interno dell’ultimo settore del tracciato statunitense. Verstappen ha infilato Hamilton che cercava il posizionamento migliore per lanciarsi. Il sette volte campione del mondo ha risposto al rivale infilandolo alla 20^ ed ultima piega dell’impianto di Austin. I due procedono appaiati lungo il rettifilo principale fino alla prima impegnativa frenata con il #33 del gruppo che alza il piede e lascia sfilare il nativo di Stevenage.

Il contatto è stato sfiorato tra i due che non si sono risparmiati. Verstappen è rientrato in pista usando tutta la via di fuga dell’ultima curva, Hamilton non ha lasciato margine al rivale che ha dovuto sfruttare la striscia di asfalto che costeggia la griglia di partenza.

L’inglese ha tirato la frenata alla ‘Turn 1’ al figlio di Jos Verstappen che ha preferito alzare il piede. La lotta è più che mai serrata e sin dalla FP2 nessuno lascia niente al caso. Tutto nasce quindi dal posizionamento in pista che non è stato rispettato dal teammate di Sergio Perez, pilota che non si aspettava la risposta di Hamilton.

Il duello sul suolo americano è appena iniziato, tutto può succedere in quella che sulla carta dovrebbe essere l’ultima pista a favore della monoposto tedesca che dopo anni di dominio potrebbe cedere alla Red Bull il titolo 2021.

Foto: LaPresse