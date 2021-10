Max Verstappen ha incendiato le prove libere 2 del GP degli USA 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Austin. L’olandese, infatti, ha dato vita a un rovente testa a testa con Lewis Hamilton lungo il rettilineo e la staccata di curva 1, poi ha rivolto un “idiota” al britannico parlando in un team radio e subito dopo ha indirizzato un dito medio al suo avversario diretto per il titolo iridato. Un atteggiamento quasi incomprensibile da parte del leader del campionato, il quale vanta un margine di sei punti di vantaggio nei confronti del sette volte Campione del Mondo.

Il pilota della Red Bull è decisamente nervoso, sta sentendo la pressione del momento e forse non è abituato a trovarsi in una situazione di vantaggio contro un rivale di questo calibro, che sta forse cercando di provocarlo in maniera taciturna. L’alfiere della Mercedes non ha replicato al gesto e non ha avuto una reazione verbale, mantenendo la massima calma: questa potrebbe essere la sua tattica per cercare di vincere l’ottavo titolo iridato al termine della stagione più combattuta della sua avventura con le Frecce d’Argento (eccezion fatta per il duello col compagno di squadra Nico Rosberg).

Ci si aspettava un commento al veleno una volta terminata la FP2, conclusa da Max Verstappen soltanto all’ottavo posto e in ritardo da Lewis Hamilton (terzo dietro alla Red Bull di Sergio Perez e alla McLaren di Lando Norris), ma l’olandese non ha ruggito più di tanto e non ha aggiunto ulteriore pepe alla questione. Ci dormirà sopra in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica? Staremo a vedere quello che succederà nel time attack di domani e come si posizioneranno i due sullo schieramento di partenza.

Max Verstappen ha commentato in questo modo ai microfoni di Sky Sport F1, soffermando proprio sul testa a testa con Hamilton: “Non ho capito bene cosa sia successo, mi ha affiancato e spinto fuori dal rettilineo. Per quanto riguarda la giornata, solo nelle libere 2 con le Soft ho fatto un buon giro, ma non è semplice perché su questa pista ci sono dossi ed è difficile trovare un assetto valido per la vettura. Ci sono anche aspetti positivi in questa giornata, ci lavoreremo per migliorare ancora di più. Siamo andati meglio nel long run, ma sul giro veloce c’è stato un po’ di casino in pista…”.

