F1 su TV8, programma GP USA 2021: orari gratis e in chiaro, programma differite

Dal 22 al 24 ottobre la F1 torna a prendersi la scena con il GP degli Stati Uniti. Sul circuito di Austin assisteremo a un round importante ai fini del risultato finale di questo campionato.

Dopo il GP di Turchia l’olandese Max Verstappen (262.5 punti) comanda la graduatoria generale riservata ai piloti con 6 lunghezze di margine sul britannico Lewis Hamilton (256.5). L’alfiere della Red Bull farà di tutto per conservare la leadership anche se non sarà semplice. La Mercedes nelle ultime apparizioni sembra avere una base migliore da cui partire e la W12 più veloce rispetto alla RB16B. Vedremo se nel ‘Luna Park‘ del Texas tale tendenza sarà confermata.

Per quanto riguarda la Ferrari, il discorso sarà il solito: migliorare e concludere il weekend il più possibile vicino alle posizioni di vertice. La SF21 con l’uso della nuova Power Unit sembra aver compiuto un bel salto di qualità e ciò può dare conforto al monegasco Charles Leclerc e allo spagnolo Carlos Sainz. Il target del terzo posto nella classifica costruttori è in cima alla lista delle priorità e il distacco di 7.5 punti dalla McLaren apre a qualunque scenario.

Di seguito il programma del weekend e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP USA F1 2021

Venerdì 22 ottobre (orario italiano)

Ore 18.30-19.30, F1, Prove libere 1, diretta

Ore 22.00-23.00, F1, Prove libere 2, diretta

Sabato 23 ottobre (orario italiano)

Ore 20.00-21.00, F1, Prove libere 3, diretta

Ore 23.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 24 ottobre (orario italiano)

Ore 21.00, F1, Gara, diretta

PROGRAMMA GP USA F1 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’intero Gran Premio degli Stati Uniti sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201), dove saranno proposte tutte le sessioni di prove libere, le qualifiche e la gara.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà in differita le qualifiche e la gara. Non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere, riservata a pagamento solo a Sky Sport.

STREAMING – Il Gran Premio degli Stati Uniti potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e Now. Inoltre sarà visibile la differita di qualifiche e gara su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA SKY SPORT

Venerdì 22 ottobre

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.30: prove libere 1 F1

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 21.45: Paddock Live

Ore 22.00: prove libere 2 F1

Ore 23.00: Paddock Live

Ore 23.30: conferenza stampa team

Ore 00.30 del 23 ottobre: Paddock Live Show

Sabato 23 ottobre

Ore 19.45: Paddock Live

Ore 20.00: prove libere 3 F1

Ore 21.00: Paddock Live

Ore 22.15: #skymotori

Ore 22.30: Paddock Live

Ore 23.00: qualifiche F1

Ore 00.15 del 24 ottobre: Paddock Live

Domenica 24 ottobre

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 21.00: gara F1

Ore 23.00: Paddock Live

Ore 00.00 lunedì 25 ottobre: Race Anatomy F1

PROGRAMMA TV8

Domenica 24 ottobre

Ore 1.00, F1, Qualifiche, differita

Ore 23.00, F1, Gara, differita

