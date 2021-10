F1, orario qualifiche 23 ottobre: programma GP Stati Uniti 2021, tv streaming, guida Sky e TV8

Dopo le prove libere di oggi, da domani si inizierà a fare sul serio per quanto riguarda il fine settimana del Gran Premio degli Stati Uniti, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato del COTA – Circuit of the Americas, infatti, andranno in scena le attesissime qualifiche, che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domenica.

Sul circuito di Austin, Texas, i protagonisti della massima categoria del motorsport inizieranno i lavori alle ore 20.00 italiane con la FP3, mentre la Q1 scatterà alle ore 23.00. Si annuncia un sabato sera “di fuoco” con il duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen che scriverà una pagina davvero fondamentale nel loro duello al vertice. Dopo il Gran Premio di Turchia, Max Verstappen è tornato in cima alla graduatoria con 6 lunghezze di vantaggio sul rivale, che proverà a sfruttare il suo trend texano per riprendere lo scettro della stagione.

IN TV – Il sabato del Gran Premio degli Stati Uniti sarà trasmesso da Sky Sport sui canali Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201). TV8 (125 Sky e 8 dgt) trasmetterà in differita le qualifiche dalle ore 01.00, ma non le prove libere. In streaming si potrà seguire su SkyGo e NOW. Sarà inoltre visibile la differita delle qualifiche su TV8.it. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni sessione.

PROGRAMMA GP STATI UNITI 2021 – F1 (orari italiani)

Sabato 23 ottobre

Ore 20.00-21.00, Prove libere 3

Ore 23.00-00.00, Qualifiche

Differita qualifiche su TV8: ore 01.00

Foto: La Presse