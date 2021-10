Lewis Hamilton può ritenersi moderatamente soddisfatto al termine del venerdì di Austin, grazie ad una Mercedes estremamente competitiva che gli consente di diventare il grande favorito per la vittoria in vista del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2021, 17° round della stagione.

Il fuoriclasse britannico della Mercedes ha messo in mostra un potenziale da pole position nella simulazione di qualifica con gomma soft in FP2, superando però i limiti della pista in curva 19 per pochi centimetri e vedendosi così cancellare quello che sarebbe valso come miglior tempo di giornata con un decimo di margine sulla Red Bull di Sergio Perez.

“È stata una buona giornata ma c’è ancora lavoro da fare. Ce n’è sempre di lavoro da fare. Nelle prove libere 1 abbiamo avuto un’ottima sessione, poi abbiamo fatto alcuni cambiamenti e non sono stato altrettanto contento nelle FP2. Il passo comunque non è stato male, ma abbiamo perso un po’ di terreno rispetto agli altri. O forse loro hanno guadagnato su di noi“, spiega Hamilton ai microfoni di Sky Sports F1.

“Non credo sia stato il caldo a condizionare in negativo il degrado delle gomme. Più che altro è la superficie dell’asfalto, adesso è più ruvida rispetto al passato e per questo gli pneumatici hanno faticato particolarmente. La ricerca dell’assetto ideale? È molto difficile, perché devi fare un set-up da qualifica che possa funzionare anche in condizioni di gara. Oggi abbiamo lavorato abbastanza bene e c’è ancora solo qualcosina da ottimizzare“, conclude il sette volte campione del mondo.

Foto: Lapresse