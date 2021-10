Clima rovente ad Austin durante le prove libere 2 del GP degli USA 2021, tappa del Mondiale F1. Lewis Hamilton e Max Verstappen sono venuti ai ferri corti nelle battute iniziali della sessione, mentre erano impegnati in un corpo a corpo tra rettilineo e curva 1 dell’esigente circuito in Texas. L’olandese ha rivolto un perentorio “idiota” al britannico parlando in un team radio e poi gli ha chiaramente indirizzato un dito medio, mandando a quel paese il suo grande rivale.

Per il momento il pilota della Mercedes non ha ancora replicato, ma difficile le manderà a dire. L’alfiere della Red Bull, leader del campionato con sei punti di vantaggio sul sette volte Campione del Mondo, sembra particolarmente nervoso e ha già incendiato questo intenso fine settimana in terra americana, il cui esito sarà determinante nella lotta per il titolo iridato.

Nelle prove libere 1 le Mercedes avevano espresso al meglio tutto il loro potenziale, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton erano stati più veloci di Verstappen di ben nove decimi. Nella FP2 l’olandese era partito per cercare di migliorare il set-up sulla proprio monoposto e cercare di ridurre il ritardo dalle Frecce d’Argento, ma dopo un quarto d’ora si è trovato imbrigliato in questa faida oggettivamente evitabile e che non porterà a qualcosa di nuovo.

Solitamente quando Hamilton viene punzecchiato riesce sempre a dare il massimo e quel dito medio potrebbe motivarlo ulteriormente per cercare di vincere negli Stati Uniti d’America e riprendersi la vetta della classifica generale. Di seguito il VIDEO del dito medio di Max Verstappen a Lewis Hamilton durante le prove libere 2 del GP degli USA 2021, tappa del Mondiale F1.

VIDEO MAX VERSTAPPEN DITO MEDIO A LEWIS HAMILTON

Foto: Lapresse