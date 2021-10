CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

VIDEO: IL DITO MEDIO DI MAX VERSTAPPEN A HAMILTON

23.00 BANDIERA A SCACCHI! Terminate le prove libere, Bottas chiude con un importante 1’41″895.

23.00 Altro 1’43″5 per Leclerc, la Ferrari accusa un degrado vistoso alle gomme medie in queste fase.

22.58 Si alza il ritmo di Leclerc, ora 1’43″0. Alzano il piede Verstappen e Hamilton.

22.57 Escursione nella ghiaia per Fernando Alonso: non un venerdì semplice per lo spagnolo, che già in mattinata aveva accusato proprio di affidabilità con la Alpine. Bandiere gialle.

22.56 Ora Verstappen fa meglio di Hamilton: 1’40″3 contro 1’40″6. Siamo lì…

22.55 Norris, con la McLaren, gira 3-4 decimi più veloce rispetto alle Ferrari.

22.54 Per le Ferrari ultimo giro alto: 1’42″2 per Leclerc, 1’42″6 per Sainz.

22.53 Si alza anche il passo di Hamilton, ma è comunque più veloce rispetto a Verstappen: 1’40″4 contro 1’40″7.

22.51 Si alza il passo di Verstappen, 1’41″6. Hamilton invece 1’40″701…

22.49 1’42″0 per Sainz con le soft.

22.48 1’41″9 per Leclerc, Ferrari lontana da Mercedes e Red Bull sul passo.

22.48 1’41″285 per Verstappen, che ora gira sul passo di Hamilton.

22.47 1’42″2 per Leclerc, è un tempo abbastanza alto.

22.46 1’41″435 per Hamilton, ancora alto per ora il passo di Verstappen.

22.45 Primo giro in 1’40″5 per Bottas.

22.44 Gomme medie per Perez, Verstappen, Hamilton, Bottas, Norris e Leclerc. Soft per Sainz e Ricciardo.

22.43 La Red Bull è davanti con Perez, ma la Mercedes fa davvero paura sul rettilineo con la potenza del suo motore.

22.41 Verstappen, di fatto, non ha portato a termine un vero tentativo con le gomme soft sul giro secco.

22.40 Max Verstappen ha accusato un problema al cambio. La macchina è andata in folle, da qui le imprecazioni del pilota via radio. Al momento è ottavo a 0.838 dal compagno di squadra Perez.

22.38 Prove di partenza per Hamilton e Sainz all’uscita dai box.

22.37 Da ora dovremmo iniziare a vedere delle simulazioni di passo gara.

22.35 La classifica parziale:

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:34.946 2

2 Lando NORRIS McLaren+0.257 3

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.364 2

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.414 2

5 Daniel RICCIARDO McLaren+0.511 2

6 Lance STROLL Aston Martin+0.615 3

7 Charles LECLERC Ferrari+0.626 2

8 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.878 2

9 Carlos SAINZ Ferrari+0.973 3

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.192 4

11 Esteban OCON Alpine+1.212 2

12 Pierre GASLY AlphaTauri+1.296 3

13 Fernando ALONSO Alpine+1.430 2

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.612 4

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.772 2

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.095 2

17 Nicholas LATIFI Williams+2.308 3

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.444 2

19 George RUSSELL Williams+2.544 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team

22.34 La Ferrari sta facendo tanta fatica: 7° Leclerc a 0.626, 9° Sainz a 0.973.

22.32 Verstappen si mette nuovamente ad imprecare, è davvero molto nervoso. Potrebbe aver accusato un problema alla ricarica della batteria: rientra ai box.

22.31 Norris sale al secondo posto a 0.257 da Perez. 3° Hamilton a 0.364.

22.30 Verstappen per ora non si migliora con le soft.

22.29 RUGGITO RED BULL! Perez in testa con le soft in 1’34″946, fa meglio di 0.414 rispetto a Bottas. 3° Stroll a 0.615, 4° Leclerc a 0.626, 5° Verstappen a 0.878.

22.29 Stroll secondo a sorpresa, terzo Leclerc.

22.28 Si migliorano tutti con le soft! Bottas al comando in 1’35″360, mentre viene cancellato il precedente tempo di Hamilton per aver oltrepassato i limiti della pista.

22.26 Ricapitoliamo quanto è successo. Hamilton ha affiancato Verstappen sul rettilineo principale. I due si sono appropinquati alla prima curva ruota a ruota. Il sette volte campione del mondo ha tenuto duro, quasi mandando fuori pista l’olandese. Il pilota della Red Bull ha urlato “sei un’idiota” via radio, poi lo ha mandato a quel paese con il dito medio. I due si odiano, inutile girarci attorno.

22.25 Ecco la scena del dito medio. Incredibile.

enfia esse dedo no teu rabo palhaço pic.twitter.com/XxNkTCiRkp — duda⁴⁴🦋🏁 (@safesbeaulewis) October 22, 2021

22.24 Ora vedremo quale sarà la risposta di Red Bull e Ferrari con le mescole più morbide.

22.23 1’34″842 per Hamilton con gomme soft, si porta al comando con 0.518 su Bottas e 0.719 su Stroll.

22.21 Russell, finora senza tempo, sale al 17° posto a 1″774 con le gomme soft.

22.20 La classifica parziale:

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:35.716 1

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.048 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.108 1

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.203 2

5 Lando NORRIS McLaren+0.579 2

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.610 2

7 Charles LECLERC Ferrari+0.748 1

8 Daniel RICCIARDO McLaren+0.787 1

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.002 2

10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.120 2

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.332 2

12 Lance STROLL Aston Martin+1.338 2

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.592 2

14 Fernando ALONSO Alpine+1.661 1

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.674 1

16 Esteban OCON Alpine+1.724 1

17 Nicholas LATIFI Williams+2.708 2

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.081 1

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.702 1

20 George RUSSELL Williams- – 1

22.18 Un’altra immagine dell’accaduto:

Just Lewis and Max wheel to wheel on a Friday… ⚔️😮#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/Hkbu1ySXxV — Formula 1 (@F1) October 22, 2021

22.17 Ecco il motivo della frizione tra Hamilton e Verstappen.

It continued all the way up to Turn 1 👀#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/OZ9vYEEO4i — Formula 1 (@F1) October 22, 2021

22.16 Per la Ferrari arriva una notizia poco gradita: Norris è 5° con la McLaren a 0.579, proprio davanti a Sainz (0.610) e Leclerc (0.748).

22.15 Bottas secondo a 0.048, Verstappen terzo a 0.198, Hamilton quarto 0.203.

22.14 Tempone di Sergio Perez, 1’35″716: la Red Bull sta reagendo!

22.11 Se questo Mondiale si assegnerà veramente all’ultima gara, non osiamo immaginare cosa potrà succedere…

22.10 Verstappen, via radio, ha dato a Hamilton dell’idiota. L’olandese ha fatto anche il dito medio!

22.09 La classifica parziale:

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:35.883 1

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.004 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.031 1

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.036 1

5 Charles LECLERC Ferrari+0.581 1

6 Daniel RICCIARDO McLaren+0.642 1

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.835 1

8 Carlos SAINZ Ferrari+0.922 1

9 Lance STROLL Aston Martin+1.171 1

10 Esteban OCON Alpine+1.557 1

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.570 1

12 Pierre GASLY AlphaTauri+1.666 1

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.710 1

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.873 1

15 Nicholas LATIFI Williams+2.541 1

16 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.535 1

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+64.516 1

18 Fernando ALONSO Alpine+76.208 1

19 Lando NORRIS McLaren- – 1

20 George RUSSELL Williams- – – –

22.07 Incredibile, Hamilton ha sorpassato Verstappen dopo un ruota a ruota allucinante! E’ una battaglia anche psicologica…

22.06 Perez è in testa con appena 4 millesimi su Verstappen e 31 su Verstappen. Sono già tempi importanti, perché ottenuti con le medie. Stamattina Bottas aveva girato in 1’34″874 con le soft.

22.06 Si lancia anche Leclerc, entrato in pista con gomme medie.

22.06 Perez al comando con le medie in 1’35″8.

22.04 Primi tempi molto alti, si lancia Hamilton con le medie.

22.03 Ricciardo, Leclerc e Russell sono gli unici piloti che non sono ancora scesi in pista.

22.01 Ancora ai box Leclerc e Verstappen.

22.01 Gomme medie per le Mercedes e Sainz.

22.00 Il primo a scendere in pista è Antonio Giovinazzi, seguito dal francese Ocon (Alpine).

22.00 SEMAFORO VERDE! Iniziata la seconda sessione di prove libere ad Austin!

21.55 Molto bene Antonio Giovinazzi nella prima sessione, 9°. Nonostante le speranze che venga confermato dall’Alfa Romeo si assottiglino ogni giorno di più, il pilota pugliese vuole dimostrare sino in fondo il proprio valore.

21.52 Anche la seconda sessione durerà 60 minuti.

21.52 Anche la seconda sessione durerà 60 minuti.

21.44 E la Ferrari? Bene il piazzamento di Leclerc e Sainz, entrambi in top5 e saldamente davanti alle McLaren, ma il distacco preoccupa: ci saremmo aspettati qualcosa in più dopo i progressi mostrati in Turchia.

21.40 Su questo tipo di asfalto si è trovata sin da subito a meraviglia la Mercedes, che ha rifilato distacchi siderali a chiunque, a partire da Max Verstappen che ha incassato quasi un secondo!

21.37 Quella di Austin è una pista con tante buche e avvallamenti, le macchine sono soggette a notevoli sollecitazioni, così come il fisico dei piloti è chiamato ad una grande prova di resistenza.

21.33 La classifica della prima sessione:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:34.874 4

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.045 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.932 3

4 Charles LECLERC Ferrari+1.460 4

5 Carlos SAINZ Ferrari+1.634 5

6 Pierre GASLY AlphaTauri+1.737 4

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.924 4

8 Lando NORRIS McLaren+1.981 2

9 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.000 5

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.002 5

11 George RUSSELL Williams+2.092 4

12 Esteban OCON Alpine+2.096 4

13 Lance STROLL Aston Martin+2.098 4

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.108 4

15 Fernando ALONSO Alpine+2.194 3

16 Daniel RICCIARDO McLaren+2.584 4

17 Nicholas LATIFI Williams+2.589 4

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.080 4

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.992 4

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+7.365 4

21.30 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 22.00 scatterà la seconda sessione di prove libere del GP degli Usa 2021 di F1.

LA CRONACA DELLA FP1

RISULTATI E CLASSIFICA PROVE LIBERE 1

La cronaca della FP1 – Programma, orari e tv – La classifica del Mondiale di F1 – La presentazione del weekend

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Dopo il primo turno disputato nella mattinata texana, si torna in azione sullo splendido scenario del COTA – Circuit of the Americas, per un’ora di lavoro decisamente indicativa.

In questa FP2, che scatterà alle ore 22.00 italiane (le 15.00 di Austin) vedremo i piloti impegnati nell’affinare il time attack e, soprattutto, concentrarsi sulle simulazioni di passo gara, per capire quale monoposto avrà in dotazione il ritmo migliore nel Gran Premio in programma domenica sera alle ore 21.00 italiane. Il duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, separati da appena sei lunghezze, è pronto a scrivere un nuovo capitolo.

Per quanto visto questa mattina,

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti di F1, scatterà alle ore 22.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della sessione, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della massima categoria del motorsport sul tracciato texano di Austin.

Foto: Lapresse