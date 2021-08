LIVE Vuelta a España 2021, terza tappa in DIRETTA: Ciccone con i migliori in salita, Aru benissimo dopo anni!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.47 La nostra DIRETTA LIVE termina qua, grazie per essere rimasti con noi. A domani!

17.45 Oltre a Carthy e Bardet, dunque lascia un po’ di tempo sul piatto anche Vlasov. Il grande sconfitto di giornata, però, è Carapaz.

17.42 La top-25 della tappa odierna:

01 Rein Taaramäe Intermarché-Wanty-Gobert 05:16:57

02 Joe Dombrowski UAE Team Emirates + 21

03 Kenny Elissonde Trek-Segafredo + 36

04 Lilian Calmejane AG2R Citroën Team + 01:16

05 Enric Mas Movistar Team + 01:45

06 Miguel Ángel López Movistar Team + 01:48

07 Primoz Roglic Jumbo-Visma + 01:48

08 Adam Yates INEOS Grenadiers + 01:48

09 Mikel Landa Bahrain Victorious + 01:48

10 Giulio Ciccone Trek-Segafredo + 01:48

11 Egan Bernal INEOS Grenadiers + 01:48

12 Alejandro Valverde Movistar Team + 01:48

13 Fabio Aru Team Qhubeka NextHash + 01:55

14 Juan Pedro Lopez Trek-Segafredo + 02:00

15 David De La Cruz UAE Team Emirates + 02:00

16 Gino Mäder Bahrain Victorious + 02:05

17 Mark Padun Bahrain Victorious + 02:09

18 Oscar Cabedo Burgos-BH + 02:09

19 Hugh Carthy EF Education-NIPPO + 02:09

20 Mikel Bizkarra Euskaltel-Euskadi + 02:12

21 Simon Carr EF Education-NIPPO + 02:14

22 Jefferson Cepeda Caja Rural-Seguros RGA + 02:14

23 Michael Storer Team DSM + 02:17

24 Romain Bardet Team DSM + 02:17

25 Aleksandr Vlasov Astana-Premier Tech + 02:17

17.40 Mas primo dei big, ma sono arrivati tutti insieme. Perde qualcosa Carthy, bene Aru e Ciccone. Tappa deludente.

17.39 Valverde mena coi compagni, Yates, Roglic, Bernal a ruota.

17.38 Terzo posto per Elissonde.

17.38 E Taaramae trionfa in vetta al Picon Blanco. L’estone dovrebbe prendere anche la maglia roja. Secondo posto per Dombrowski.

17.37 Valverde accelera con Adam Yates a ruota.

17.37 Carapaz si è staccato di nuovo. 500 metri per Taaramae.

17.36 La Trek chiude su Yates.

17.35 E ora ci riprova Adam Yates!

17.34 2’40” il vantaggio di Taaramae. Attacca Cadedo della Burgos. Ma non gli lasciasono spazio.

17.33 Nelle prime posizioni del gruppo ci sono sia Aru che Ciccone. Carapaz rientra sui primi. Taaramae, intanto, ha distanziato definitivamente i compagni di fuga.

17.32 Due chilometri al traguardo.

17.31 Carapaz perde contatto dal gruppo, mentre danvanti parte Adam Yates, ma la Bahrain chiude.

17.30 Egan Bernal dovrebbe aver avuto un problema meccanico.

17.29 Taaramae riparte e stavolta gli avversari soffrono. Dietro, intanto, attacca De la Cruz.

17.28 E si stacca anche Andrea Bagioli.

17.27 Sempre insieme i tre di testa, gruppo a 2’34”. Tre chilometri al traguardo. Fatica, a sorpresa, Sepp Kuss.

17.26 Dombrowski accelelra ancora davanti, ma Taaramame non gli lascia spazio e contrattacca.

17.24 Il gruppo inizia a perdere pezzi sotto il forcing di Poels e Padun.

17.23 Siamo entrati negli ultimi quattro chilometri. Taaramae ora forza.

17.22 Dombrowski, Taaramae ed Elissone in testa. 4,3 chilometri al traguardo. Gruppo a 2’55”

17.21 Amezqueta si stacca dal gruppo di testa, mentre Dombrowski fa il forcing. Fatica anche Calmejane.

17.20 Ancora non c’è grandissima selezione in salita. Ma Padun, ora, sta decisamente alzando il ritmo.

17.19 C’ vento contrario, come da previsioni.

17.18 Lavora Padun in testa al gruppo.

17.17 Dombrowski non ha fatto la differenza, davanti sono rimasti, oltre allo statunitense, Calmejane, Amezqueta, Elissonde e Taaramae.

17.16 Dombrowski prova l’affondo nel gruppo di testa.

17.15 Lavora anche la Deceuninck-Quick Step per Bagioli.

17.14 Calmejane viene ripreso dai primi inseguitori. Taaramae fa il passo.

17.13 La Ineos prende la salita in testa, risale anche la Jumbo-Visma di Roglic.

17.11 Inizia il Picon Blanco. Gruppo a 3’45” da Calmejane.

17.08 Dieci chilometri alla meta, tra poco più di due chilometri inizierà il Picon Blanco. Questi i nomi dei fuggitivi odierni: Lilian Calmejane (AG2R Citroën Team), Tobias Bayer (Alpecin-Fenix), Jetse Bol (Burgos-BH), Julen Amezqueta (Caja Rural – Seguros RGA), Antonio Jesús Soto (Euskaltel – Euskadi), Rein Taaramäe (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Kenny Elissonde (Trek Segafredo) e Joe Dombrowski (UAE-Team Emirates)

17.06 Calmejane ha quindici secondi sugli inseguitori e quattro minuti sul gruppo.

17.05 Davanti al gruppo si vede anche Fabio Aru a ruota di un compagno.

17.03 Terzo tentativo di Calmejane e stavolta, dietro, non rispondono.

17.02 Calmejane ci riprova, ma Bayer chiude.

17.00 Il vantaggio dei fuggitivi è prossimo a scendere sotto i quattro minuti.

16.57 Ora è la Bahrain Victorious che fa il passo in testa al gruppo.

16.54 Calmejane ora prova a staccare gli altri fuggitivi in discesa, ma senza successo. L’accordo davanti è venuto meno e dietro il gruppo sta facendo una rimonta clamorosa.

16.53 Tobias Bayer passa per primo in vetta all’Alto de Bocos, GPM di terza categoria, ed è momentaneamente la nuova maglia a pois.

16.52 Mancano 20 chilometri all’arrivo e il vantaggio dei fuggitivi è di 5’30”.

16.49 Gruppo aperto sulle sede stradale, tutti vogliono stare davant e l’andatura è altissima. I fuggitivi, invece, sembrano tutti abbastanza stanchi. 6’30” il vantaggio dei battistrada ora.

16.46 Il gruppo va fortissimo, 7’20” il vantaggio dei fuggitivi quando siamo entrati negli ultimi 23 chilometri.

16.43 Il gruppo ha decisamente cambiato passo e il vantaggio dei fuggitivi è sceso a otto minuti in un attimo.

16.40 Enric Mas ha avuto un problema meccanico, ma sta rientrando in gruppo.

16.35 Mancano 30 chilometri al traguardo. Tra 22 chilometri inizierà la salita di Picon Blanco.

16.32 Il vantaggio degli otto è di 8’45”.

16.29 Ora la Jumbo-Visma è a blocco in testa al gruppo.

16.26 Amezqueta passa per primo al traguardo volante. Poi Calmejane e Bayer.

16.24 I fuggitivi stanno per transitare al traguardo intermedio.

16.22 Nel gruppo di testa c’è grande accordo, dietro, invece, lavorano solamente due corridori della Jumbo-Visma.

16.19 Mancano 40 chilometri all’arrivo.

16.16 Ora il gruppo maglia rossa è tornato a rallentare.

16.11 Mancano 46 chilometri al traguardo.

16.08 Il vantaggio dei battistrada è sceso a 8’30”.

16.05 Robert Gesink sta aumentando il ritmo, il gruppo inizia a recuperare qualcosa ai fuggitivi.

16.02 I fuggitivi, con questo vantaggio, dovrebbero giocarsi la tappa. Corridori come Bayer, Dombrowski ed Elissonde in salita vanno forte.

15.59 La situazione non cambia con i fuggitivi che a 55km dal traguardo conservano 8’50” sul gruppo.

15.56 Si affacciano in testa al gruppo anche Bahrain Victorius, EF Education Nippo, Ineos e Movistar.

15.52 Il gruppo dei fuggitivi composto da Lilian Calmejane (AG2R Citroën Team), Tobias Bayer (Alpecin-Fenix), Jetse Bol (Burgos-BH), Julen Amezqueta (Caja Rural – Seguros RGA), Antonio Jesús Soto (Euskaltel – Euskadi), Rein Taaramäe (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Kenny Elissonde (Trek Segafredo) e Joe Dombrowski (UAE-Team Emirates) porta a 9′ il vantaggio a 60 km dal traguardo.

15.48 In gruppo il clima è abbastanza rilassato. In questa fase Kuss e Roglic si scambiano alcune battute.

15.44 Al momento la situazione è cristallizzata. Il plotone insegue ma senza l’intenzione di chiudere il gap.

15.41 L’ingresso dei corridori nella zona green.

🚴En #LaVuelta21, como en el resto del calendario, solamente está permitido tirar residuos en las zonas habilitadas. 💚 To secure a sustainable race, the green zones are the only point allowed for the riders to throw their waste. Hagamos #LaVueltaSostenible 🌍 pic.twitter.com/YF1WxlXz0b — La Vuelta (@lavuelta) August 16, 2021

15.38 In testa anche due uomini della Jumbo che però tengono un ritmo abbastanza tranquillo.

15.34 Il vantaggio dei fuggitivi sfiora i 9′ ai 70 km dal traguardo.

15.30 In testa al plotone si è portata l’Astana.

15.26 Il gruppo dei fuggitivi è composto da Lilian Calmejane (AG2R Citroën Team), Tobias Bayer (Alpecin-Fenix), Jetse Bol (Burgos-BH), Julen Amezqueta (Caja Rural – Seguros RGA), Antonio Jesús Soto (Euskaltel – Euskadi), Rein Taaramäe (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Kenny Elissonde (Trek Segafredo) e Joe Dombrowski (UAE-Team Emirates).

15.22 A 80 km dal traguardo il vantaggio degli attaccanti supera 8’30”.

15.18 Al momento lo spagnolo Antonio Jesús Soto della Euskaltel – Euskadi è la virtuale maglia roja.

15.14 La situazione in corsa:

#LaVuelta21 – 89 to go, gap above 8′ now, 8’10” Big chance for the breakaway to get the leader jersey at the end of today’s stage. #LFRLive — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) August 16, 2021

15.10 Gli attaccanti viaggiano in doppia file e proseguono di comune accordo.

15.06 Il ritmo in gruppo è abbastanza tranquillo. I fuggitivi portano a 8′ il vantaggio sul gruppo a 90km dal traguardo.

15.03 Non è da escludere l’ipotesi per la quale la squadra di Roglic decida di lasciare andare definitivamente la fuga togliendosi l’incombenza di difendere la maglia roja almeno in questa fase della Vuelta.

14.59 Ricordiamo la composizione del gruppo dei fuggitivi: Lilian Calmejane (AG2R Citroën Team), Tobias Bayer (Alpecin-Fenix), Jetse Bol (Burgos-BH), Julen Amezqueta (Caja Rural – Seguros RGA), Antonio Jesús Soto (Euskaltel – Euskadi), Rein Taaramäe (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Kenny Elissonde (Trek Segafredo) e Joe Dombrowski (UAE-Team Emirates) con 7’30” di vantaggio sul plotone.

14.55 Attesa nel capire cosa potrà fare la coppia d’assalto della Ineos Grenadiers formata da Egan Bernal e Richard Carapaz.

14.52 Gli ultimi 25 chilometri decideranno il destino della corsa. Si comincia con l’Alto de Bocos, ‘rampetta’ di poco meno di tre chilometri con pendenze superiori al 6%, per poi arrivare sul Picon Blanco, con pendenza media del 9,3% ‘viziata’ dal primo chilometro di poco superiore al 6%. L’ascesa si fa poi dura, si resta costantemente in doppia cifra nell’area boschiva per toccare il 18% in un paio di occasioni, tra cui a ridosso dell’ultimo chilometro.

14.48 Siamo a metà gara, 100 chilometri all’arrivo.

14.45 Margine che si assesta sempre attorno ai 6′.

14.42 Ancora immagini dei fuggitivi:

#LaVuelta21

The advantage of the lead group is now 6’ . Together with @KennyElissonde there are Calmejane, Dombrowski, Taaramae, Soto, Amezqueta, Bayer e Bol. 112kms to go 🏁 📸 @PhotoGomezSport @lavuelta pic.twitter.com/APztMGOaVs — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) August 16, 2021

14.37 110 chilometri all’arrivo.

14.34 Frederik Frison (Lotto Soudal) si ritira.

14.31 Immagini dal gruppo:

14.27 Gli otto attaccanti: Tobias Bayer (Alpecin-Fenix), Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), Antonio Jesus Soto (Euskaltel-Euskadi), Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Joe Dombrowski (UAE Team Emirates), Lilian Calmejane (AG2R Citroeën Team), Jetse Bol (Burgos-BH) e Kenny Elissonde (Trek-Segafredo).

14.23 Due ore di gara, media di 39.5km/h.

14.18 Fuggitivi che ora superano i 6′ di vantaggio.

14.14 Ricordiamo infatti che tra gli attaccanti colui che è messo meglio in classifica generale è Antonio Jesus Soto (Euskaltel-Euskadi) che dista 29” da Primoz Roglic.

14.10 Roglic alla partenza: “Il nostro obiettivo è mantenere la Maglia Rossa”. Lo sloveno dunque dovrà gestire con la propria compagine il ritardo dei fuggitivi.

14.07 130 chilometri all’arrivo.

14.04 Margine dei fuggitivi che aumenta leggermente, siamo a 5’30”.

14.01 Fondamentale capire se qualche compagine darà manforte all’inseguimento della Jumbo-Visma che sembra essere intenzionata a tenere la Maglia Rossa con Roglic.

13.57 Circa 140 chilometri all’arrivo, prosegue lo schema classico di giornata.

13.54 Immagini dalla fuga:

13.49 A dettare il ritmo nel plotone la Jumbo-Visma, ritardo di 4’45”.

13.46 Nella fuga davanti troviamo sempre Tobias Bayer (Alpecin-Fenix), Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), Antonio Jesus Soto (Euskaltel-Euskadi), Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Joe Dombrowski (UAE Team Emirates), Lilian Calmejane (AG2R Citroeën Team), Jetse Bol (Burgos-BH) e Kenny Elissonde (Trek-Segafredo).

13.40 Problema meccanico tra i fuggitivi per Bayer che rientrerà davanti senza problemi.

13.36 Vantaggio dei fuggitivi che sale oltre i 5′.

13.32 Ora il percorso presenterà un lunghissimo tratto pianeggiante, sarà attesa per l’ascesa conclusiva.

13.29 I passaggi in vetta:

1. Elissonde, 3 pts

2. Bayer, 2 pts

3. Soto, 1 pt

13.27 A scollinare per primo è il transalpino Elissonde che si prende i tre punti.

13.22 Prosegue l’ascesa per gli otto al comando che sono quasi in cima.

13.17 Ricordiamo i nomi degli attaccanti: Tobias Bayer (Alpecin-Fenix), Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), Antonio Jesus Soto (Euskaltel-Euskadi), Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Joe Dombrowski (UAE Team Emirates), Lilian Calmejane (AG2R Citroeën Team), Jetse Bol (Burgos-BH) e Kenny Elissonde (Trek-Segafredo).

13.14 Siamo ai piedi della prima ascesa di giornata: Puerto del Manquillo (7.2km al 4.3%), i fuggitivi si divideranno i punti su questo terza categoria.

13.12 In ogni caso il gap dei fuggitivi non è esagerato: siamo nell’ordine dei 2’30”.

13.09 La Jumbo-Visma dunque, se vorrà tenere la Maglia Rossa, dovrà tenere la corsa chiusa.

13.06 Tra gli attaccanti colui che è messo meglio in classifica generale è Antonio Jesus Soto (Euskaltel-Euskadi) che dista 29” da Primoz Roglic.

13.02 175 chilometri all’arrivo.

12.59 A guidare il gruppo ovviamente la Jumbo-Visma di Roglic.

12.56 Un ritiro prima del via oggi, quello di Alexander Cataford (Israel Start Up Nation).

12.53 Più di 2′ di vantaggio per i fuggitivi, il gruppo per ora lascia fare.

12.50 Margine che sta già aumentando a mano a mano che passano i chilometri.

12.47 È andata via la fuga di giornata. All’attacco Tobias Bayer (Alpecin-Fenix), Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), Antonio Jesus Soto (Euskaltel-Euskadi), Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Joe Dombrowski (UAE Team Emirates), Lilian Calmejane (AG2R Citroeën Team), Jetse Bol (Burgos-BH) e Kenny Elissonde (Trek-Segafredo).

12.44 Ora sembra essersi formato un drappello di otto uomini al comando.

12.41 Ricompattata la situazione, ma a breve sicuramente ci saranno altri scatti.

12.39 Si muove dal gruppo anche Antonio Jesus Soto (Euskaltel-Euskadi).

12.37 Gibbons ha guadagnato qualche centinaio di metri sul plotone che comunque rimane vigile.

12.35 Velocità altissima nel plotone.

12.32 Prova l’attacco Ryan Gibbons (UAE Team Emirates).

12.29 Partenza veloce, ma non ci sono stati tentativi di fuga.

12.26 200 chilometri al traguardo.

12.22 Inizio rallentato a causa di una piccola caduta che c’era stata nelle fasi iniziali.

12.19 Partita ufficialmente questa terza tappa!

12.16 In casa azzurra soddisfazione nel vedere Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step) con la maglia di leader della classifica dei giovani.

12.13 Il via ufficiale verrà dato alle 12.18.

12.11 Corridori che sono appena scattati dalla partenza neutralizzata.

12.08 Aperta la sfida alla Maglia Rossa. La condizione di Primoz Roglic appare essere eccezionale: vittoria nella prima tappa, leader della classifica generale e caccia al triplete che sarebbe storico. Per il capitano della Jumbo-Visma potrebbe arrivare un altro successo.

12.06 Attesa per l’ascesa conclusiva, subito un arrivo in salita importante.

12.03 Si inizia a far sul serio nel grande giro iberico che, come da tradizione, già nella prima settimana presenta importanti difficoltà. Va in scena la Santo Domingo de Silos-Espinosa de los Monteros. Picon Blanco di 202,6 chilometri, primo arrivo in salita.

12.00 Buongiorno e benvenuti alla Diretta live della terza tappa della Vuelta a España 2021.

Foto: Lapresse