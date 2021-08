Vuelta a España 2021, pagelle di oggi: Rein Taaramae colpo doppio in salita, bene Aru e Ciccone

PAGELLE TERZA TAPPA VUELTA A ESPANA 2021

Rein Taaramae, voto 10: molto incostante in carriera, ma un palmares da ricordare. Arriva il secondo successo in una tappa alla Vuelta, da aggiungere anche ad uno al Giro d’Italia. In più, come ciliegina sulla torta, anche la Maglia Rossa di leader della classifica generale. Sicuramente il miglior ciclista estone del nuovo millennio. Oggi appare imbattibile sin dalle prime rampe della salita finale, la pedalata è agile e nel momento giusto stacca tutti, trionfando a braccia alzate.

Joe Dombrowski, voto 7,5: centra la fuga giusta e, sulla carta, appare tra i favoriti prima dell’ascesa conclusiva. Ci prova in tutti i modi a staccare i rivali, ma Taaramae oggi appare imbattibile. Deve accontentarsi della seconda piazza.

Kenny Elissonde, voto 7: la condizione non è quella dei giorni migliori per il francese della Trek-Segefredo che aveva tutte le chances per poter emulare il risultato di Taaramae. Purtroppo però non è al top e chiude terzo.

Enric Mas, voto 6,5: eccellente la sua condizione, meno lo schema di gara della Movistar che viene fuori solo nell’ultimo chilometro e vede addirittura Lopez rincorrere il compagno di squadra.

Giulio Ciccone, voto 7: sembrava di vedere il Ciccone ammirato nelle prime tappe del Giro d’Italia di quest’anno. La condizione è eccellente, pedalata agile, sempre attento nelle prime posizioni. Ottavo in classifica generale, può davvero sognare in grande.

Fabio Aru, voto 7,5: il sardo arriva nel gruppo dei migliori e stupisce tutti, a pochi giorni dall’annuncio del ritiro. Non appariva così brillante da davvero tanto tempo.

Richard Carapaz, voto 5: il campione olimpico delude le aspettative perdendo contatto nel momento decisivo della corsa e salutando praticamente le possibilità di classifica generale.

Aleksandr Vlasov, voto 5: attesissimo il russo, che aveva disputato una gran cronometro d’apertura. Subito rimandato: 30” persi dai big.

Foto: Lapresse