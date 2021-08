Primo arrivo in salita e ottimi segnali in casa Italia alla Vuelta a España 2021. Nella giornata di Rein Taaramae a Picon Blanco, con l’estone che ha agguantato successo di tappa e maglia di leader della classifica generale, brilla il tricolore di Giulio Ciccone. L’azzurro della Trek-Segafredo ha chiuso al decimo posto la frazione, guadagnando l’ottava piazza in graduatoria.

Le parole dell’abruzzese nel dopo gara: “Posso mettermi alle spalle il primo arrivo in salita con soddisfazione. La prima parte di gara è stata relativamente tranquilla ed è stato bravo Kenny Elissonde a centrare la fuga, che era il nostro obiettivo di giornata. C’era vento contrario ed è stato utile correre al riparo in mezzo al gruppo”.

L’ascesa conclusiva: “Sapevamo però che il finale, prima di imboccare la salita verso Picon Blanco, sarebbe stato nervoso ed esplosivo: noi ci siamo fatti trovare pronti. Il primo arrivo in salita è sempre un test atteso e per me è andato secondo le aspettative. Sono salito con ritmo regolare, non mollando mai la testa del gruppo. Juanpe Lopez ha fatto un ottimo lavoro per aiutarmi, specialmente nella fase finale della salita quando c’era vento contrario”.

Giudizio dunque: “Nella mia Vuelta “giorno per giorno”, oggi mettiamo un segno positivo”.

Foto: Lapresse