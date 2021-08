Primoz Roglic ha controllato nella terza tappa Vuelta a España 2021. La squadra del corridore sloveno ha lasciato andare la fuga dalla quale nel finale è emerso uno strepitoso Rein Taaramae. Il ciclista della Jumbo-Visma ha ceduto all’estone la maglia roja, una scelta praticamente calcolata.

Nel post gara ai microfoni di Eurosport, Roglic si è detto soddisfatto del risultato e soprattutto della sua condizione fisica: “Le sensazioni sono state buone, quindi sono soddisfatto. L’ultima salita è stata veramente molto dura ma mi sono sentito bene“.

Lo sloveno è sceso in terza piazza in classifica generale a soli 30” dal leader ma davanti a tutti gli altri big. In questo modo potrà evitare ai compagni di squadra il lavoro che generalmente spetta alla squadra della maglia roja per controllare i tentativi di fuga.

Roglic, quindi, potrà contare su una squadra al massimo della forma quando più conta, ovvero nelle tappe con tanti chilometri di dislivello. Il capitano della Jumbo-Visma, in chiusura di intervista, ha ringraziato proprio i suoi compagni per il lavoro svolto: “La squadra ha fatto un grande lavoro. Oggi non era fondamentale tenere la maglia”.

