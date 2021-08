Era la carta più importante per l’Italia alla Vuelta a España 2021, lo si sapeva sin dalla vigilia e, almeno per ora, dopo tre tappe, non ha assolutamente tradito le aspettative. Anzi, visto il risultato odierno al termine della terza frazione a Picon Blanco, le pressioni su Giulio Ciccone nei prossimi giorni molto probabilmente si alzeranno ancora.

L’abruzzese oggi ha dimostrato di poter recitare al meglio il ruolo di capitano. Il corridore della Trek-Segafredo è apparso in apparente controllo sull’ascesa conclusiva, non si è fatto prendere dal panico nella prima parte, con strade molto strette, e nel finale è risalito perfettamente facendosi trovare nel posto giusto al momento giusto.

Decima piazza a 1’48” dal vincitore Rein Taaramae, ma appaiato a tutti i big (da Primoz Roglic ad Egan Bernal), addirittura ottavo in classifica generale. Ciccone può sfruttare al meglio il percorso della Vuelta che dovrebbe essere ideale alle sue caratteristiche, ma dovrà stare attento a non esagerare e pensare giorno per giorno.

Le possibilità di sognare in grande ci sono, viste anche le qualità da scalatore puro dell’azzurro. La condizione vista oggi fa davvero ben sperare: dovesse mantenere questa cadenza di pedalata fino alla terza settimana nessun risultato sarebbe escluso a priori.

Foto: Lapresse