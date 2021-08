Vuelta a España 2021: scelta tattica per la Jumbo-Visma, Primoz Roglic rinuncia alla Maglia Rossa

Primoz Roglic ha lasciato la Maglia Rossa al termine della terza tappa della Vuelta a España 2021. Quella della Jumbo-Visma è sembrata una scelta ben precisa. Sin dall’inizio la squadra dell’ormai ex leader della corsa a tappe iberica ha scelto di tenere un ritmo abbastanza controllato lasciando andare la fuga.

La Jumbo ha consentito agli otto attaccanti di giornata di conquistare un vantaggio massimo di 9′ per poi rientrare nel finale. Una scelta, come detto, ben precisa. Il motivo è abbastanza semplice, per Roglic e i suoi era più conveniente perdere la maglia di leader.

In questo modo la squadra potrà riposare nelle prossime tappe e non sarà costretta a rimanere in testa al gruppo a fare il ritmo. Una decisione saggia in vista di quelle che saranno le frazioni decisive della Vuelta a España 2021. Rein Taaramäe non preoccupa anche in considerazione dei 30” di vantaggio che l’estone può vantare sullo sloveno.

Roglic avrà bisogno di tutti i compagni di squadra quando il percorso si farà ostico e quindi meglio preservare la condizione fisica dei suoi. Questo comportamento, inoltre, denota la grande sicurezza dello sloveno che ha assunto un atteggiamento da vero leader.

Foto: LaPresse