Una giornata davvero da incubo. Nel modo peggiore non poteva iniziare questa Vuelta a España 2021 per il campione olimpico di Tokyo Richard Carapaz che, dopo la terza tappa, con l’arrivo in salita a Picon Blanco, sembra dover già salutare le chance di giocarsi le proprie carte in classifica generale.

L’ecuadoriano oggi non ha avuto le gambe per reggere il ritmo dei migliori. Sin dai -3 chilometri al traguardo aveva perso contatto dal gruppo, salvo poi cedere definitivamente sul finale, chiudendo 38mo a 2’48” dal vincitore Rein Taaramae, ma soprattutto a 1′ da tutti i migliori.

Nel dopo frazione oltre al danno anche la beffa. Tra i comunicati della giuria è apparso infatti anche quello di una multa di 200 franchi svizzeri e una penalità in classifica di 20” per un rifornimento fuori dalla zona autorizzata per Carapaz.

Il distacco in classifica generale ora è di 2’15” da Taaramae, ma soprattutto di 1’45” da Primoz Roglic: difficile tornare in corsa per qualcosa di importanti.

Foto: Lapresse