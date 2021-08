Vuelta a España 2021: trionfo di classe per Rein Taaramae, potrà tenere la Maglia Rossa a lungo?

Rein Taaramae è stato il grande protagonista della terza tappa della Vuelta a España 2021. Il corridore estone ha messo a segno un fantastico numero. Prima è stato bravissimo ad entrare nella fuga giusta e sull’ultima ascesa ha staccato tutti arrivando in solitaria alla cima del Picón Blanco.

Per lui un doppio colpo: successo di tappa e maglia roja. Una grande soddisfazione per il 34enne nativo di Tartu. Come ha raccontato lo stesso ciclista della Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, è la prima volta che indossa la maglia di leader in una delle grandi tre corse a tappe dopo averla sfiorata al Giro d’Italia.

Taaramae ora potrà godersi la sua maglia roja. Difficile, per non dire impossibile, l’ipotesi che l’estone possa portarla a Santiado de Compostela. La carriera del 34enne insegna che si tratta di un corridore dalle ottime qualità atletiche, in particolare in salita, me che non è mai riuscito a fare classifica generale e che non può tenere il ritmo dei migliori ma come gregario può risultare estremamente importante.

Il miglior piazzamento, infatti, è un 11° posto risalente al Tour de France del 2011, a seguire solo una volta tra i migliori 30 nei grandi giri. Di sicuro le prossime frazioni non saranno troppo impegnative e quindi Taaramae potrà portare orgogliosamente il simbolo del leader. Già dalla sesta tappa con il durissimo arrivo Balcon de Alicante l’estone potrebbe cedere la maglia roja.

Foto: LaPresse