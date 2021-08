LIVE Italia-Belgio 3-1, Europei volley donne in DIRETTA: orario quarto di finale, prossima avversaria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PARTITA

18.56 Grazie per averci seguito, appuntamento a mercoledì per i quarti di finale. Un saluto sportivo.

18.54 Le azzurre torneranno in campo mercoledì 1° settembre, sempre alle 17.00, per affrontare la vincente di Russia-Bielorussia.

18.52 27 punti e 48% in attacco per Paola Egonu. 14 punti per Sylla, ma con un ottimo 62%. Bene anche Pietrini: 19 punti con il 56%.

25-14, 23-25, 25-17, 25-12 i parziali del match. Le azzurre hanno lasciato il secondo a set a causa di un numero considerevole di errori.

25-12 Pietrini la chiude. Italia-Belgio 3-1, azzurre ai quarti di finale.

24-12 Difesa di Egonu e attacco da seconda linea di Sylla.

23-12 Ancora Egonu in diagonale. Siamo in dirittura d’arrivo.

22-12 Parallela potentissima di Egonu.

21-12 Esce l’attacco di Guilliams.

20-12 Esce la battuta di Egonu.

20-11 Ace di Egonu.

19-11 Contrattacco di Sylla, un pallonetto che sorprende le avversarie.

18-11 Attacco di Sylla in parallela, non tiene la difesa del Belgio.

17-11 Fast di Janssens

17-10 Errore in battuta del Belgio.

Rientra Parrocchiale in seconda linea al posto di Pietrini.

16-10 Parallela di Van Gestel al secondo tentativo.

16-9 Sul nastro la battuta di Sobolska.

15-9 Mani fuori di Van Gestel.

15-8 Primo tempo per Danesi.

14-8 Mani fuori del Belgio.

13-7 Muro-fuori azzurro, Belgio a -6.

13-6 Italia lanciatissima verso la vittoria: +7 dopo l’attacco di Egonu.

12-6 Vola a +6 l’Italia, gran attacco di Pietrini.

11-6 Prima sbaglia il servizio, poi Egonu si rifà trovando il punto d’astuzia.

10-5 Ancora uno show di Sylla: colpo eccezionale staccata dal muro.

9-4 Scambio eccezionali, grandi difese e poi l’attacco di Sylla.

8-4 Sbagliano la fast le belghe, timeout per le rivali delle azzurre.

6-4 Vola via la pipe di Pietrini.

6-3 Ancora l’Italia, questa volta con Egonu che trova il suo ventesimo punto.

5-3 Alzata eccezionale di De Gennaro per Sylla che in diagonale la mette giù.

4-3 Torna avanti l’Italia dopo l’errore al servizio del Belgio.

3-3 Van Avermaet la mette giù.

3-2 Sbagliano il primo tempo le belghe.

2-2 Rimpallo fortunoso, difesa di Danesi che si tramuta in punto azzurro.

1-2 Ottima difesa di Egonu, poi Pietrini la mette giù.

0-2 Van Gestel trova il mini break per le belghe.

0-1 Scambio prolungato, prova l’attacco Malinov ma viene murata.

18.24 21 punti per Egonu con il 45% in attacco.

18.23 Sin qui 11 muri a 3 per l’Italia, 46 attacchi contro 26.

25-17 Pietrini regala il terzo set all’Italia. 2-1.

24-17 In rete il servizio di Malinov.

24-16 Primo tempo di Danesi, oggi poco nel vivo del gioco (anche per colpa della ricezione).

23-16 In rete la battuta dell’azzurra.

23-15 Diagonale di Pietrini. Entra D’Odorico per la battuta.

22-15 Chirichella viene murata, poi primo tempo di Lemmens.

22-14 Esce la fast di Chirichella.

22-13 Muro di Chirichella su Guilliams.

21-13 Mani fuori di Pietrini. Le azzurre vanno davvero a folate…

20-13 In rete la pipe di Van Gestel.

19-13 Pipe di Egonu.

18-13 Esce di molto il servizio di Egonu.

18-12 Ancora Egonu in diagonale.

17-11 Difesa di Parrocchiale e contrattacco di Egonu in diagonale.

16-11 Errore in battuta del Belgio.

15-11 Esce la diagonale di Sylla.

15-10 A segno Janssens.

15-9 Diagonale pesantissimo di Egonu.

14-9 Invasione delle azzurre.

14-8 Fast di Van Aert.

14-7 Allungo delle azzurre.

12-7 Sbaglia Chirichella al servizio.

12-6 Gran muro di Danesi, l’Italia vuol fuggire in questa frazione.

11-6 Doppia fast di Chirichella, poi per fortuna il Belgio sbaglia in attacco.

10-6 Sbaglia Sylla al servizio.

10-5 Fast vincente per Chirichella che non atterra benissimo e rischia l’infortunio. Per fortuna nulla di grave.

9-5 Sbaglia il servizio Egonu.

8-4 Spettacolare giocata di Sylla, nonostante un palleggio non eccezionale di Malinov.

7-4 Gran pallonetto per Paola Egonu che riesce a gestire una palla non perfetta.

6-3 Questa volta Van Gestel dopo il timeout riesce a mettere palla a terra dopo il tocco di Egonu.

6-2 Altro errore grave in attacco per il Belgio: Italia che fugge nel set.

5-2 Altro primo tempo azzurro: Malinov per Danesi, come nel punto di pochi minuti fa.

4-2 Gran attacco di Van Gestel.

4-1 Sbagliano le belghe, scappa via l’Italia.

3-1 Primo tempo per Danesi.

2-1 Sbaglia il servizio Chirichella.

2-0 Difende bene l’Italia: Egonu trova il mani fuori per il break azzurro.

1-0 Primo punto azzurro con Pietrini che vola altissima e schiaccia a terra.

Si riparte, Malinov titolare in questo terzo set.

23-25 Esce il diagonale di Egonu, pazzesco. Il Belgio vince il secondo set. 1-1.

23-24 Mani fuori di Van Avermaet con la fast.

23-23 Pareggia l’Italia con un diagonale di Pietrini!

22-23 Mani fuori di Pietrini.

21-23 Altro scambio lungo vinto dal Belgio.

21-22 Grave errore in battuta di Guilliams.

20-22 Contrattacco di Van Avermaert dopo uno scambio lungo

20-21 Egonu murata in contrattacco.

20-20 Stavolta c’è la pipe di Egonu.

19-20 Esce la pipe di Egonu.

19-19 Invasione di Malinov.

19-18 Muro di Egonu.

18-18 Pallonetto di Egonu in palleggio: pallone in rete.

18-17 Murone pazzesco di Egonu su Guilliams.

17-17 Difesa di Parrocchiale, entrata per Pietrini, contrattacco di Egonu.

16-17 Janssens attacca in rete la fast.

15-17 Contrattacco di Egonu in diagonale. Difeso il tocco di seconda di Van Sas.

14-17 A segno Sylla. L’Italia deve cambiare marcia, o questo set scappa via…

13-17 Diagonale di Van Gestel, il Belgio ora ha preso fiducia.

13-16 Diagonale di Egonu.

12-16 Ace di Van Avermaet, sorpresa De Gennaro.

Esce Orro, entra Malinov. Cambia la palleggiatrice Mazzanti.

12-15 Murata Pietrini. Sembrava una passeggiata, invece…

12-14 Brutta ricezione di Pietrini e fast di Janssens.

Entra Van Sas in palleggio per il Belgio, che va a segno con una fast.

12-12 Esce l’attacco di Van Gestel, parità.

10-12 Egonu attacca sull’asta, il Belgio ora è in partita.

10-11 In rete la battuta di Chirichella.

10-10 Muro di Orro su Van Gestel.

9-10 Pietrini viene difesa, poi pasticcio del Belgio in ricostruzione.

8-10 Difeso l’attacco di Pietrini, poi contrattacco di Van Gestel. L’Italia si è spenta all’improvviso. Time-out Mazzanti.

8-9 Invasione del muro azzurro e sorpasso Belgio.

8-8 Esce la pipe di Egonu.

8-7 Fast di Guilliams

7-6 Muro di Sobolska.

7-5 Primo tempo di Danesi.

6-4 Ancora Sylla in diagonale. E’ fondamentale che si sblocchi…

5-4 Fast di Janssens

5-3 Bel contrattacco in diagonale di Sylla.

4-3 Diagonale potente di Egonu.

3-3 Fuori il servizio di Orro, finisce lungo.

3-2 Diagonale di Pietrini.

2-2 Pallonetto di Sobolska, la difesa azzurra doveva fare di più.

2-1 Esce la battuta di Guilliams.

1-1 De Gennaro difende tutto, ma Egonu vanifica mettendo fuori la parallela.

1-0 Muro di Orro su Guilliams.

17.26 Inizia il secondo set con Sylla al servizio.

17.24 16 attacchi vincenti per l’Italia, appena 6 per il Belgio. 3 muri a 0 per le azzurre.

17.23 6 punti a testa per Pietrini ed Egonu, 5 per Chirichella.

25-14 Servizio velenoso di Danesi, Egonu in diagonale consegna il primo set all’Italia.

24-14 Confermato il punto di Sylla.

24-14 Punto ‘sporco’ a rete di Sylla, questa volta è il Belgio a richiedere la moviola.

23-14 Non c’è nessun tocco, errore dunque per Sylla.

23-14 Esce l’attacco di Sylla, richiesta di challenge dell’Italia per un tocco a muro.

23-13 In rete il servizio di Pietrini. Entra Parrocchiale proprio per Pietrini, scelta per rinforzare la ricezione.

23-12 Scambio infinito, Van Avermaet manda fuori la fast.

22-12 Ace Pietrini!

21-12 Diagonale strettissimo di Egonu.

20-12 Mani fuori di Van Gestel.

20-11 Altra battuta velenosa di Orro, Pietrini chiude di prima intenzione. Prime sostituzioni per il Belgio.

19-11 Fantastica difesa di De Gennaro, poi Pietrini non sbaglia il diagonale.

18-11 Ace di Alessia Orro.

17-11 Pietrini a segno in parallela.

16-11 Pessimo palleggio con il bagher di Sylla, Egonu attacca fuori.

16-10 Stavolta a segno la pipe di Egonu.

15-10 Difesa la pipe di Egonu, poi Sylla sbaglia il palleggio con un bagher.

15-9 Questa volta difende Egonu, ma finisce lungo il contrattacco di Pietrini.

15-8 Azione lunghissima nata da una pazzesca difesa di De Gennaro. Poi Chirichella chiude con una fast.

14-8 Muro di Chirichella su Sobolska. Le azzurre scappano via.

13-8 Tocco a muro, difesa di Sylla e contrattacco in diagonale di Pietrini.

12-8 Fast complicatissima messa a terra da Chirichella.

11-8 Stavolta esce la parallela di Egonu dopo la difesa di De Gennaro sul tocco di seconda.

11-7 Gran servizio di Egonu, che poi va a segno in contrattacco.

10-7 Buona ricezione di Sylla e primo tempo di Chirichella.

9-7 Janssens a segno con la fast.

9-6 Errore in battuta di Van Avermaet.

8-6 Difeso l’attacco di Egonu, poi contrattacco di Guilliams.

8-5 Fast di Van Avermaet.

8-4 Ancora una difesa di Pietrini e contrattacco di Egonu. Time-out Belgio.

7-4 Danesi mura Van Gestel.

6-4 Bella difesa di Pietrini, poi Sylla in contrattacco.

5-4 Attacco in parallela di Egonu. Orro sta palleggiando tutti palloni difficili.

4-4 Fast di Van Avermaet.

4-3 Egonu mura Sobolska.

3-3 Mani fuori di Danesi, ma l’Italia è partita male in ricezione.

2-3 Ace Guilliams, stavolta sbaglia Pietrini in ricezione.

2-2 Subito una brutta ricezione di Sylla, poi Egonu spara fuori il suo primo attacco.

2-1 A segno Guilliams in parallela.

2-0 Ottimo servizio di Chirichella, sbaglia la ricezione del Belgio e Pietrini va a segno di prima intenzione.

1-0 Si comincia con una fast di Chirichella.

16.58 Il sestetto dell’Italia: Orro-Egonu in diagonale, Pietrini-Sylla in banda, Chirichella-Danesi centrali, De Gennaro libero.

16.56 Il libero Parrocchiale viene schierato come banda, dunque tornerà utile in ricezione.

16.54 Inni nazionali!

16.50 Le azzurre fanno il loro ingresso in campo.

16.45 Nel girone eliminatorio il Belgio non ha brillato: due scontate vittorie per 3-0 su Azerbaijan e Bosnia, un successo a sorpresa per 3-2 sulla Russia, poi l’inevitabile spazzolata contro la Serbia (0-3) ed infine l’inattesa sconfitta per 2-3 contro la Francia, a causa delle quali si è materializzato il quarto posto e l’incrocio con l’Italia.

16.42 Sono 10 anni che l’Italia non vince nulla con la Nazionale di volley femminile, dalla Coppa del Mondo del 2011 (che, attenzione, non è il Mondiale). L’ultimo titolo europeo risale al 2009. E’ tempo di rompere il digiuno. Questa generazione ha bisogno di sbloccarsi. Gli Europei non saranno le Olimpiadi, ma vincerli potrebbe realmente cambiare gli scenari futuri, rendendo la squadra più consapevole dei propri mezzi.

16.40 La vincente di Italia-Belgio affronterà una tra Russia e Bielorussia ai quarti di finale (sarà l’ultimo ottavo del tabellone, in programma alle 20.00).

16.37 L’Italia, come saprete, deve invece rinunciare a Sarah Fahr, infortunata ai legamenti crociati del ginocchio. Al suo posto il ct Mazzanti ha convocato la centrale Alessia Mazzaro.

16.33 Il Belgio sarà privo della propria giocatrice di riferimento, Britt Herbots, messa fuori gioco da un problema addominale che la terrà ai box tre settimane.

16.31 Da adesso non si scherza più. Non c’è più via d’uscita, è dentro o fuori: se vinci vai avanti, se perdi torni a casa. Dobbiamo accompagnare le azzurre fino alla finale di Belgrado, magari contro le rivali storiche della Serbia. Questa è una Nazionale di alto livello, di certo non quella scialba vista alle Olimpiadi. I fantasmi e le insicurezze devono essere spazzati via. Se l’Italia fa l’Italia, nessun traguardo le è precluso. Noi crediamo nella finale. E voi?

16.28 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Belgio, ottavi di finale degli Europei di volley femminile 2021.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, ottavo di finale degli Europei 2021 di volley femminile. Alla Stark Arena di Belgrado (Serbia) le azzurre vanno a caccia del passaggio del turno: inizia la fase a eliminazione diretta e la nostra Nazionale vuole farsi strada nella rassegna continentale. Dopo essersi imposte nella fase a gironi, conquistando cinque successi in altrettante partite disputate, arriva il primo scontro da dentro o fuori per le le ragazze del CT Davide Mazzanti, le quali partiranno con i favori del pronostico.

L’Italia punta a raggiungere il quarto di finale, da disputare verosimilmente contro la Russia (favorita contro la Bielorussia). L’opposto Paola Egonu sarà chiamata a giocare da stella, la schiacciatrice Elena Pietrini dovrà confermare il bel rendimento visto nella prima settimana di gioco e sarà affiancata dalla capitana Miriam Sylla, ci si aspetta anche una prestazione tonica da parte delle registe Alessia Orro e Ofelia Malinov. Al centro Cristina Chirichella e Anna Danesi dopo l’infortunio di Sarah Fahr, Monica De Gennaro il libero.

Il Belgio sarebbe un avversario decisamente ostico con la sua formazione tipo, ma l’opposto Lise Van Hecke è assente e la schiacciatrice Britt Herbots si è infortunata dopo la partita persa contro la Francia. La stella diventa il martello Celine Van Gestel. L’Italia parte con tutti i favori del pronostico, ma non deve commettere l’errore di sottovalutare un avversario comunque ostico e mai domo, forte in fase break e decisamente volitivo: ha perso contro la Francia, ma ha sconfitto la Russia rimontando dallo 0-2. Sarà cruciale la fase offensiva, come ha ribadito Davide Mazzanti.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, ottavo di finale degli Europei 2021 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, azione dopo azione, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.00. Buon divertimento a tutti.

