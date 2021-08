Volley, sarà la Russia l’avversaria dell’Italia ai quarti degli Europei: sconfitta la Bielorussia

La Russia rispetta il pronostico della vigilia e sconfigge la Bielorussia, raggiungendo così l’Italia ai quarti di finale dei Campionati Europei 2021 di volley femminile. Vittoria però più sofferta del previsto per la formazione allenata da Sergio Busato, che si è ritrovata in svantaggio di almeno 3 punti in ogni set riuscendo comunque ad aggiudicarsi l’incontro per 3-1 dopo oltre due ore di gioco.

Primo parziale già molto equilibrato e caratterizzato da parziali e contro parziali: le bielorusse vanno avanti anche 10-6, ma subiscono una striscia negativa di 6 punti consecutivi e sono costrette ad un finale punto a punto, in cui hanno la meglio le russe per 27-25.

Ottimo approccio anche nel secondo set per Hanna Klimets e compagne, che volano sul 9-5 prima di farsi raggiungere sul 15-15 e poi scavalcare definitivamente nelle battute conclusive di un parziale che si chiude per 25-20 in favore della Russia. Bielorussia che parte forte anche nel terzo, ma questa volta il copione dei set precedenti non si ripete e la squadra di coach Stanislav Salikov si impone per 25-19.

L’inerzia sembra essere in favore della formazione sfavorita, che va nuovamente avanti di tre lunghezze sul 7-4 per poi subire la furiosa reazione avversaria. La Russia ricuce nuovamente il gap e poi si invola verso la vittoria del set e dell’incontro, che arriva però non senza soffrire nel finale dopo aver sprecato ben cinque match point prima di completare l’opera sul 25-23.

