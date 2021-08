LIVE Italia-Belgio, Europei volley donne in DIRETTA: inizia il tabellone ad eliminazione. Orario e canale tv in chiaro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, ottavo di finale degli Europei 2021 di volley femminile. Alla Stark Arena di Belgrado (Serbia) le azzurre vanno a caccia del passaggio del turno: inizia la fase a eliminazione diretta e la nostra Nazionale vuole farsi strada nella rassegna continentale. Dopo essersi imposte nella fase a gironi, conquistando cinque successi in altrettante partite disputate, arriva il primo scontro da dentro o fuori per le le ragazze del CT Davide Mazzanti, le quali partiranno con i favori del pronostico.

L’Italia punta a raggiungere il quarto di finale, da disputare verosimilmente contro la Russia (favorita contro la Bielorussia). L’opposto Paola Egonu sarà chiamata a giocare da stella, la schiacciatrice Elena Pietrini dovrà confermare il bel rendimento visto nella prima settimana di gioco e sarà affiancata dalla capitana Miriam Sylla, ci si aspetta anche una prestazione tonica da parte delle registe Alessia Orro e Ofelia Malinov. Al centro Cristina Chirichella e Anna Danesi dopo l’infortunio di Sarah Fahr, Monica De Gennaro il libero.

Il Belgio sarebbe un avversario decisamente ostico con la sua formazione tipo, ma l’opposto Lise Van Hecke è assente e la schiacciatrice Britt Herbots si è infortunata dopo la partita persa contro la Francia. La stella diventa il martello Celine Van Gestel. L’Italia parte con tutti i favori del pronostico, ma non deve commettere l’errore di sottovalutare un avversario comunque ostico e mai domo, forte in fase break e decisamente volitivo: ha perso contro la Francia, ma ha sconfitto la Russia rimontando dallo 0-2. Sarà cruciale la fase offensiva, come ha ribadito Davide Mazzanti.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, ottavo di finale degli Europei 2021 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, azione dopo azione, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: CEV