Grazie al nitido successo per 3-0 sulla Svizzera, pur con più di qualche brivido nel terzo set, l’Italia si è aggiudicata il girone C degli Europei di volley femminile, qualificandosi per gli ottavi di finale a punteggio pieno. Il primo obiettivo è stato raggiunto: le azzurre si sono meritate, sulla carta, un tabellone insidioso, ma non impossibile.

Di sicuro la selezione tricolore non si ritroverà davanti Turchia e, soprattutto, lo spauracchio Serbia prima dell’eventuale finale. La storia insegna, ad ogni modo, che nessuna avversaria può venire snobbata, pena amarissime sorprese. Eppure l’Italia sembra una squadra in crescita rispetto alle Olimpiadi di Tokyo, di sicuro sotto il profilo della convinzione. Un passo per volta, con pazienza, si stanno intravedendo dei barlumi di quel gruppo che sfiorò il titolo iridato nel 2018. Ancora troppo poco per sbilanciarsi in voli pindarici, ma quanto basta per provare a pensare con ottimismo almeno ad una medaglia in questa rassegna continentale.

Intanto una buona notizia dal punto di vista logistico: le azzurre dovranno compiere un breve viaggio dalla Croazia a Belgrado, da dove però non dovranno più spostarsi per tutto il resto del torneo (si spera sino al 4 settembre). Proprio nella Capitale serba inizierà il cammino ad eliminazione diretta con gli ottavi di finale di lunedì 30 agosto. La compagine del Bel Paese, a differenza di quanto sembrasse scontato, non affronterà la Francia, bensì il Belgio. Le transalpine, tra le grandi rivelazioni dell’Europeo, hanno infatti piegato le ragazze del ct Gert Vande Broek per 3-1 nell’ultima giornata. Il Belgio, in tal modo, è precipitato da un secondo posto che sembrava ormai in ghiaccio addirittura al quarto, mentre la Francia, grazie alla terza piazza, non solo ha evitato l’Italia, ma potrà disputare una sfida ad eliminazione diretta più alla portata contro la Croazia.

Il Belgio è chiaramente inferiore alla selezione tricolore, ma non va in alcun modo sottovalutato, in particolare le schiacciatrici Britt Herbots e Celine Van Gestel, che militano nella nostra Serie A1 rispettivamente con le casacche di Novara e San Casciano: due bande di assoluto rispetto. Attenzione anche alla veterana Dominika Sobolska, anch’ella con trascorsi in Italia a Filottrano.

La vittoria della Francia sul Belgio ha oggettivamente complicato il cammino delle azzurre. In caso di approdo ai quarti, infatti, le ragazze di Mazzanti si ritroverebbero con ogni probabilità la Russia, che nel suo ottavo partirà favorita contro la Bielorussia. Sia chiaro, non sarà una Russia nella sua veste ideale: spiccano tante assenze (su tutte Natalia Goncharova, Irina Voronkova, Irina Fetisova ed Irina Koroleva) e la rosa è formata, salvo tre eccezioni, da tutti elementi nati dal 1998 in poi. L’Italia ha qualcosa in più, ma al tempo stesso dovrà temere una compagine altalenante ed in grado, a tratti, di produrre una grande pallavolo, come testimonia la sconfitta con la Serbia maturata solo al tie-break.

Qualora la Nazionale azzurra dovesse approdare in semifinale, allora si ritroverebbe la vincente dello spicchio di tabellone che vedrà affrontarsi agli ottavi Bulgaria-Svezia e Germania-Olanda. Nessuna di queste compagini può fare paura. Sulla carta la Bulgaria di Erica Vasileva sembra la più accreditata per raggiungere il penultimo atto, ma attenzione anche alla pericolosa Germania di Louisa Lippmann, opposto ingaggiato da Scandicci per la prossima annata di Campionato. L’Olanda pare invece aver perso lo smalto dei giorni migliori, è reduce dalla mancata qualificazione olimpica, tuttavia campionesse come Laura Dijkema, Anne Buijs, Maret Grothues e Celeste Plak potrebbero accendersi all’improvviso e magari venire a capo di avversarie tutt’altro che imbattibili nel cammino che conduce alla semifinale.

Foto: Lapresse