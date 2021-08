L’Italia si prepara per affrontare il Belgio negli ottavi di finale degli Europei 2021 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo lunedì 30 agosto (ore 17.00) alla Stark Arena di Belgrado (Serbia). La nostra Nazionale partirà con i favori del pronostico contro le Yellow Tigers, tra l’altro prive della stella Britt Herbots. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno tutte le carte in regola per avere la meglio contro le avversarie e regalarsi il quarto di finale contro la vincente di Russia-Bielorussia.

Paola Egonu sarà chiamata a trascinare il sestetto. L’opposto ha presentato la sfida attraverso i canali federali: “Nel corso della prima fase di questo Europeo siamo cresciute partita dopo partita e sono molto felice di come abbiamo affrontato il match con la Croazia. Venivamo da un momento di difficoltà e siamo riuscite a tenere testa alle nostre avversarie. Siamo riuscite a fare delle cose veramente in campo. Il Belgio è composto da un gruppo di ragazze molto grintose. E’ una squadra che può metterci in difficoltà e mi aspetto una bella partita, un match che possa contribuire a farci fare un ulteriore passo in avanti nella nostra crescita”.

Foto: Lapresse