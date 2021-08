Italia-Belgio 3-1, le pagelle delle azzurre: De Gennaro volante, Egonu e Pietrini dinamitarde, Sylla in crescita

L’Italia prosegue la propria avventura agli Europei 2021 di volley femminile. Le azzurre hanno sconfitto il Belgio per 3-1 e si sono qualificate per i quarti di finale, dove affronteranno con buona probabilità la Russia (favorita questa sera contro la Bielorussia). La nostra Nazionale ha avuto un passaggio a vuoto nel secondo set, ma poi si è rialzata e ha trovato il giusto ritmo per chiudere la contesa. Di seguito le pagelle del sestetto guidato dal CT Davide Mazzanti.

PAGELLE ITALIA-BELGIO 3-1 EUROPEI VOLLEY

PAOLA EGONU: 7,5. Si comporta da vera trascinatrice come le è sempre stato chiesto. Il suo livello di gioco si alza in maniera perentoria quando entra Alessia Orro in cabina di regia: viene chiamata costantemente in causa e l’opposto scalda il proprio braccio, risultato a tratti dirompente. La bomber attacca da ogni zona del campo con grande convinzione e annichilisce le rivali con 27 punti (48% in attacco, 4 muri). Non vanno dimenticati alcuni passaggi a vuoto offerti nel secondo set, come l’errore sul 23-24 che ha consegnato il parziale al Belgio prolungando la partita.

ELENA PIETRINI: 7,5. La schiacciatrice ha ribadito di essere in eccellente forma: lo aveva evidenziato nella fase a gironi, oggi non si è tirata indietro nella prima partita da dentro o fuori, sciorinando una prestazione tout court davvero ammirevole. Il martello si prende l’onore di mettere a terra il pallone che chiude la contesa, ma la sua solidità si è notata per tutti i set e in tutti i fondamentali: 19 punti, 33% in ricezione, 56% in attacco. Deve continuare su questa lunghezza d’onda.

MIRIAM SYLLA: 7. Nei primi due set non riesce a trovare la continuità necessaria, ma poi man mano esce dal proprio guscio e mette in campo i colpi di cui è capace. La capitana è stata brava a non andare in affanno nei momenti meno brillanti e a scatenarsi quando ha trovato le misure. La schiacciatrice si è forse sbloccata e ora potrebbe davvero giganteggiare nella fase calda della competizione. Il referto parla di 14 punti col 62% in attacco e il 43% in ricezione.

MONICA DE GENNARO: 8. La migliore in campo. Il libero sciorina un repertorio completo da autentica fuoriclasse: è indiscutibilmente la migliore giocatrice al mondo in questo ruolo. Recupera palloni a non finire, è puntuale e precisa in ogni frangente, assicura tranquillità alle compagne, è un baluardo imprescindibile e determinante. Mostra le sue doti anche in palleggio: vera fuoriclasse.

ALESSIA ORRO e OFELIA MALINOV: 6,5. Davide Mazzanti adotta ancora l’alternanza tra le due palleggiatrici: Orro parte titolare e si distingue per un gioco variegato nelle prime due frazioni, ma nel secondo set il Belgio ha un guizzo e l’Italia si fa sorprendere; subentra Malinov, insiste su Egonu e la partita svolta definitivamente fino alla vittoria dell’Italia.

CRISTINA CHIRICHELLA e ANNA DANESI: 6,5. Buona prestazione da parte delle due centrali: le azzurre sono abili in fast e primo tempo, contenendo sovente le rivali sottorete e risultando a tratti una valida alternativa in attacco.

SOFIA D’ODORICO, BEATRICE PARROCCHIALE: S.V. Giocano soltanto alcuni scambi.

Non entrate: Alessia Gennari, Sara Bonifacio, Alessia Mazzaro, Sylvia Nwakalor.

Foto: CEV