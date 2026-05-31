Myriam Sylla e Alessia Orro tornano ad allenarsi: l’Italia riabbraccia due stelle, Fahr alla seconda settimana

L’Italia esordirà nella Nations League di volley femminile nella giornata di mercoledì 3 giugno, quando affronterà la Bulgaria a Brasilia. Le azzurre incroceranno poi i Paesi Bassi, la Turchia e le padrone di casa nei tre successivi appuntamenti in terra sudamericana, dove inizierà la difesa del trofeo da parte della nostra Nazionale.

Il CT Julio Velasco ha concesso un po’ di riposo a diverse big, con cui si è accordato per un rientro tardivo in gruppo e con vista verso gli Europei di fine estate, dove verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Per i primi appuntamenti di Nations League non saranno dunque a disposizione l’opposto Paola Egonu, la schiacciatrice Myriam Sylla, la palleggiatrice Alessia Orro, le centrali Sarah Fahr e Anna Danesi.

L’Italia farà dunque a meno di alcuni pilastri dei trionfi conseguiti alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ai Mondiali 2025, testando nuove soluzioni tecniche (su tutti la scommessa di spostare Ekaterina Antropova nel ruolo di schiacciatrice), permettendo al libero Eleonora Fersino di salire in quota dopo aver preso il difficile testimone da Monica De Gennaro, lanciando giovani e nuove proposte.

Nella settima dal 1° al 7 giugno, però, due big torneranno al lavoro: finisce il periodo di vacanza per Alessia Orro e Myriam Sylla, che si raduneranno al Centro Pavesi di Milano insieme a Sarah Fahr (alla sua seconda settimana di allenamento) e alla Nazionale B sotto la guida di coach Carlo Parisi.