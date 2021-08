Italia-Russia, Europei volley donne: data, orario, programma, tv in chiaro

Sarà Italia-Russia il secondo quarto di finale della parte bassa del tabellone ai Campionati Europei 2021 di volley femminile. Le azzurre hanno battuto quest’oggi il Belgio per 3-1 e si apprestano ad affrontare un ostacolo sulla carta più difficile da superare, anche se le russe hanno dovuto soffrire più del previsto stasera per avere la meglio sull’abbordabile Bielorussia.

Si giocherà sempre alla Stark Arena di Belgrado mercoledì 1° settembre a partire dalle ore 17, con la formazione nostrana allenata da Davide Mazzanti che si presenterà con i favori del pronostico per provare a staccare il pass per le semifinali. In caso di vittoria, il Bel Paese entrerebbe poi in rotta di collisione con la vincente del quarto tra Svezia e Olanda (in programma domani, martedì 31 agosto).

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Russia, quarto di finale degli Europei 2021 di volley femminile. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play e DAZN, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento.

ITALIA-RUSSIA, QUARTI EUROPEI VOLLEY FEMMINILE: PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 1 SETTEMBRE:

ore 17.00 Italia vs Russia

ITALIA-RUSSIA, COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2.

Diretta streaming gratis su Rai Play e su DAZN per gli abbonati.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse