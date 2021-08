Giornata di vigilia per l’Italia, che lunedì 30 agosto (ore 17.00) affronterà il Belgio negli ottavi di finale degli Europei 2021 di volley femminile. La nostra Nazionale partirà con i favori del pronostico contro le Yellow Tigers, tra l’altro prive della loro stella Britt Herbots (fuori a causa di un problema fisico agli addominali), e andrà a caccia del passaggio del turno (possibile quarto di finale contro la Russia, favorita contro la Bielorussia). Paola Egonu e compagne, forti del primo posto nel girone C (cinque vittorie in altrettante partite disputate, hanno tutte le carte in regola per riuscire nel loro intento.

Il CT Davide Mazzanti ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Nel corso delle partite sin qui disputate abbiamo fatto delle belle cose in cambio palla e sicuramente abbiamo ancora molto margine in fase break perché è la fase nel corso della quale esprimiamo tanta qualità. Non siamo riusciti ad avere la costanza giusta, ma sicuramente gli ottavi saranno l’occasione per aumentare il nostro livello”.

Parlando della sfida di domani il tecnico azzurro aggiunge: “Il Belgio è una squadra molto forte nella fase break. Di solito rischiano poco nella prima palla di cambio palla, ma sono molto bravi poi nelle rigiocate. E’ in questa fase che riescono a tirare fuori tutte le loro doti sia in difesa che in contrattacco. Sarà quindi una partita nel corso della quale sarà la qualità dell’attacco a fare la differenza”.

Foto: Lapresse