LIVE Tour de France, tappa di oggi in DIRETTA: Asgreen, Kwiatkowski e Cattaneo ripresi dal gruppo inseguitore

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2021

15.05 Ancora gruppo compatto.

15.03 Mancano 100 chilometri all’arrivo.

15.00 Proseguono gli attacchi in discesa.

14.58 Cattaneo, Kwiatkowski e Asgreen ripresi dai primi inseguitori.

14.55 Il gruppo è a soli 15″ dai tre battistrada.

14.52 Mancano 112 chilometri all’arrivo.

14.49 I primi tre sono passati in vetta al Col du Port. Ora transita, 30″ più tardi, il plotone maglia gialla.

14.46 Ora un gruppetto si sta avvantaggiando sul plotone maglia gialla.

14.43 I primi tre hanno 50″ sul gruppo maglia gialla.

14.40 Tre corridori al comando: Asgreen, Kwiatkowski e Cattaneo.

14.37 Kwiatkowski e Cattaneo sono riusciti a evadere dal gruppo e si stanno portando su Asgreen. Dietro continua la bagarre.

14.36 Il gruppo è completamente esploso.

14.34 Va a chiudere Pogacar su Lopez.

14.32 Prova a muovarsi anche Miguel Angel Lopez, mentre Cavendish si stacca.

14.29 Anche Mattia Cattaneo sta provando a inserirsi nella fuga, ma il gruppo non lascia spazio.

14.27 Proseguono gli scatti dal plotone, sempre Asgreen davanti.

14.24 Continua a piovere sulla corsa.

14.22 Attacca anche Wout van Aert, a caccia di punti per la Maglia a pois.

14.19 Ora scende il margine di Asgreen, il gruppo accelera ed è a 1’30”.

14.17 Prova a muoversi dal gruppo Sonny Colbrelli.

14.15 Asgreen conserva 1’20” su Pedersen e Stuyven, mentre 2′ sul gruppo.

14.13 Prima salita di giornata: Col de Port, 11,4 chilometri al 5,1% di seconda categoria.

14.11 130 chilometri all’arrivo.

14.08 A breve dovrebbe esserci la prima svolta di questa corsa.

14.05 Nel mezzo tra Asgreen ed il gruppo ci sono Casper Pedersen e Jasper Stuyven.

14.02 Asgreen conserva oltre 1′ di margine sul plotone: grandi doti da cronoman per il danese della Deceuninck Quick-Step.

13.58 Tantissimi scatti da dietro, ma Asgreen continua a guadagnare.

13.55 Prosegue l’azione solitaria di Kasper Asgreen.

13.53 In coda al gruppo Wout Poels, la maglia a pois.

13.51 150 chilometri all’arrivo.

13.48 Asgreen sta affrontando la discesa a tutta ed ha guadagnato oltre 40”.

13.44 Asgreen ha guadagnato una ventina di secondi sul gruppo.

13.42 Pioggia battente sulla corsa, sarà molto dura la tappa odierna.

13.38 160 chilometri al traguardo.

13.36 Tra i primi a muoversi Kasper Asgreen.

13.33 PRENDE IL VIA QUESTA SEDICESIMA TAPPA!

13.28 Alcuni corridori stanno rientrando in gruppo.

13.25 Tutto pronto per il via.

13.22 Ultimi 3 chilometri di trasferimento.

13.18 C’è anche un po’ di pioggia sulla corsa.

13.15 Come detto, corridori molto coperti e infreddoliti. Ora sarà tutta discesa, dunque velocità alta e il freddo si farà sentire.

13.11 Immagini dalla zona di partenza:

All wrapped up warm! 🥶 On s'habille chaud pour la descente. 🥶#TDF2021 pic.twitter.com/jzJBKU0Txy — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2021

13.08 I corridori hanno abbandonato la zona di partenza, inizia il lungo tratto di trasferimento.

13.06 Proprio per questo motivo, come annunciato dal CPA, ci sarà una breve sosta 5 km prima del km 0 di oggi per consentire ai corridori di cambiarsi.

13.04 Temperature molto basse nella zona di partenza, sembra quasi inverno ad Andorra.

13.01 La bandiera verrà sventolata infatti alle 13.30.

12.58 Alle 13.05 ci sarà il via ufficioso, ma prima del chilometro 0 ci sarà un lunghissimo tratto di trasferimento.

12.55 I corridori stanno completando le operazioni di rito al foglio firma.

12.52 Ieri il giorno di riposo, ora ci si lancerà a tutta verso i Campi Elisi in quest’ultima settimana.

12.50 Ci si aspettano velocità altissime nella prima parte. Si partirà subito in discesa dal principato di Andorra verso la Francia, per ben 35 chilometri.

12.47 Sarà una frazione da imboscata con quattro GPM che potrebbero rimanere nelle gambe di alcuni corridori, o servire da trampolino di lancio per qualche attaccante.

12.45 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della sedicesima tappa del Tour de France 2021.

La presentazione della sedicesima tappa – La cronaca della quindicesima frazione – Il percorso della terza settimana – Il borsino dei favoriti – Vittoria ipotecata per Pogacar?

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della sedicesima tappa del Tour de France 2021 da El Pas de la Case a Saint-Gaudens, di 169 chilometri. Sarà una frazione da imboscata con quattro GPM che potrebbero rimanere nelle gambe di alcuni corridori, o servire da trampolino di lancio per qualche attaccante. Attenzione, perchè quest’oggi non ci sarà mai un attimo di tregua.

Si partirà subito in discesa dal principato di Andora verso la Francia, per ben 35 chilometri, prima di affrontare il GPM di prima categoria del Col de Port con i suoi 11,4 chilometri al 5,1%. Si scenderà dunque verso il traguardo volante di Vic d’Oust al chilometro 84,7. Da qui partirà il GPM di prima categoria del Col de la Core con i suoi 13,1 chilometri al 6,6%. Il finale è meno insidioso, ma in ogni caso qualcuno potrebbe tentare un colpo di mano tra il GPM di seconda categoria del Col de Portet-d’Aspet (5,4 km al 7,1%) e il quarta categoria della Côte d’Aspret-Sarrat (800 metri all’8,4%). Il finale è pianeggiante.

In una tappa perfetta per i finisseur del gruppo, è inevitabile pensare che la coppia d’oro delle Classiche formata da Wout Van Aert (Jumbo-Visma) e il campione del mondo Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) potrebbe regalare delle sorprese per andare a caccia del bis personale sia per l’uno che per l’altro. Ma tra i possibili attaccanti va citato sicuramente Alejandro Valverde (Movistar), volenteroso nel vendicare il secondo posto di tappa di domenica.

Attenzione dunque al nostro azzurro Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), ancora in piena lotta per conquistare il decimo posto della classifica generale; ma siamo certi che il suo avversario numero uno Pello Bilbao (Bahrain Victorius) non starà lì a guardare. Tra i possibili favoriti abbiamo anche la coppia dell’Astana-Premier Tech formata da Alex Aranburu e Omar Fraile, ma anche Wout Poels (Bahrain Victorius), Michael Woods (Israel Start-Up Nation) e Nairo Quintana (Arkea Samsic) e la loro lotta a tre per la conquista della maglia di leader dei GPM.

OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale della tappa odierna del Tour de France 2021 dalle ore 12.45. Buon divertimento!

Foto: Lapresse