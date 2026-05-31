Jonas Vingegaard: “È davvero speciale aver vinto Giro, Tour e Vuelta”

Tripla Corona per Jonas Vingegaard. Era il grande favorito e non ha tradito le aspettative: il danese ha dominato il Giro d’Italia 2026 e oggi a Roma si è andato a prendere il Trofeo Senza Fine, dopo i due trionfi al Tour e quello alla Vuelta dello scorso anno.

Tutto semplice per il fuoriclasse del Team Visma | Lease a Bike, per lui anche cinque successi parziali. Adesso l’obiettivo è spostato verso il Tour de France, verso la sfida a Tadej Pogacar.

Le sue parole nel dopo gara: “Aver vinto il Giro e metterlo in bacheca con Tour e Vuelta è davvero speciale: è difficile trovare le parole”. E ancora: “Avere qui la mia famiglia e baciarla è stato eccezionale. Non avrei mai sognato di averli qui in questo giorno, mi supportano sempre e ora li posso baciare da vincitore del Giro”.

Per il futuro: “Rimarrò con i miei qualche giorno a Roma, poi torno in Danimarca e comincio a preparare il Tour de France”.