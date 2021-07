Un’altra piazza d’onore per il Bel Paese al Tour de France 2021, dopo quella agguantata da Mattia Cattaneo nella nona frazione. Una compagine tricolore molto rimaneggiata quella presente alla Grande Boucle in questa edizione (nove corridori al via, ne sono rimasti sette dopo i ritiri di Guarnieri e Nibali), ma che comunque sta dando tutto per provare a portare in alto l’Italia.

Oggi il massimo esponente azzurro, visto il tricolore che porta addosso, il campione nazionale Sonny Colbrelli, nella sedicesima frazione ha tentato l’impresa e non ci è andato assolutamente lontano. Giornata di pioggia, di quelle che il corridore della Bahrain-Victorious digerisce al meglio: per giocarsi le proprie chance doveva andare in fuga e ci ha provato, riuscendoci.

Purtroppo l’inseguimento ad uno scatenato Patrick Konrad è stato vano: il campione austriaco della Bora-hansgrohe ha infatti anticipato i tempi sul Col de Portet-d’Aspet, guadagnando un margine consistente che si è trascinato fin sul traguardo.

La condizione di Colbrelli è eccellente e lo si è visto nel tentativo di rincorrere Konrad: ci ha provato in tutti i modi, in coppia con Gaudu, poi con un attacco in solitaria, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il pugno battuto sul manubrio all’arrivo dopo la piazza d’onore dice tanto. Ora all’Italia restano poche chance in queste ultime giornate: le carte più importanti da giocare restano i già citati Cattaneo e Colbrelli, che ci proveranno fino a Parigi, da sottolineare anche la crescita, dopo le sfortunate cadute, per Lorenzo Rota, oggi decimo all’arrivo.

Foto: Lapresse